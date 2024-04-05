УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10632 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 687 1

Окупанти вдарили по Запоріжжю: Постраждали 6 осіб, пошкоджено будинки, гуртожиток та заклад торгівлі (оновлено)

вибух

Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали два вибухи.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у місті пролунали два вибухи.

Згодом очільник області заявив, що окупанти вдарили по Запоріжжю. Є постраждалі.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали 6 осіб.

"Також на цей час відомо, що ушкоджень зазнали 3 багатоповерхівки, 1 будинок приватного сектору, гуртожиток та заклад торгівлі", - додав він.

Читайте: За березень зі Запорізької області евакуювали 30 осіб, - ОВА

Автор: 

Запоріжжя (2263) обстріл (28392)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 