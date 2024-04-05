Окупанти вдарили по Запоріжжю: Постраждали 6 осіб, пошкоджено будинки, гуртожиток та заклад торгівлі (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали два вибухи.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у місті пролунали два вибухи.

Згодом очільник області заявив, що окупанти вдарили по Запоріжжю. Є постраждалі.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали 6 осіб.

"Також на цей час відомо, що ушкоджень зазнали 3 багатоповерхівки, 1 будинок приватного сектору, гуртожиток та заклад торгівлі", - додав він.

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