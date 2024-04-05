Окупанти вдарили по Запоріжжю: Постраждали 6 осіб, пошкоджено будинки, гуртожиток та заклад торгівлі (оновлено)
Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали два вибухи.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у місті пролунали два вибухи.
Згодом очільник області заявив, що окупанти вдарили по Запоріжжю. Є постраждалі.
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали 6 осіб.
"Також на цей час відомо, що ушкоджень зазнали 3 багатоповерхівки, 1 будинок приватного сектору, гуртожиток та заклад торгівлі", - додав він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль