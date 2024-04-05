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Новини Війна
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У Туреччині заявили про необхідність пошуків альтернативних шляхів припинення війни в Україні

фідан

У Туреччині підтримують суверенітет України, проте вважають, що необхідно шукати альтернативні шляхи припинення війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Anadolu із посиланням на міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.

Як зазначається, відповідну заяву він зробив у Брюсселі, де відбулася зустріч глав МЗС країн-членів НАТО.

Фідан повідомив, що під час зустрічі глава МЗС України Дмитро Кулеба поінформував їх про ситуацію в Україні.

За його словами, турецька сторона ще раз наголосила, що вона підтримує право України на безпеку й суверенітет, та заявила про необхідність пошуків альтернативних шляхів припинення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Туреччині сподіваються, що війна РФ проти України завершиться у 2025 році

Автор: 

Туреччина (3500) Фідан Хакан (32)


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Топ коментарі
+12
Якщо дійсно "підтримують суверенітет України", то повинні розуміти, що це виключно Україна в кордонах 1991-го року. Всі інші "альтернативи" - маніпуляції на користь москалів.
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05.04.2024 16:25
+11
Шо вони мають на увазі під "альтернативними шляхами"? Якшо альтернатива кіздєжу і "озабочєнності" - подвоєння військової допомоги Україні, то це добре. Але якшо альтернатива - подвоєння кіздєжу, то не добре.
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05.04.2024 15:50
+8
чем плох не альтернативный путь? - пускай собирают манатки и домой на болота
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05.04.2024 15:35
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чем плох не альтернативный путь? - пускай собирают манатки и домой на болота
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05.04.2024 15:35 Відповісти
Це натяк що Україна мае слати свої тереторіі?

Залишити Крим РФ?
Так навіть кримськи татари, які на руках носять демократичного султана єрдогана , сказала йому -НІ!

А може Турція хоче віддати кацапам Царьград ( Стамбул)? Вони вже патякають про це.
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05.04.2024 17:33 Відповісти
альтернативный путь це українське ЯО.

ці кацапські дурні розвязали на свою та китайську голови мішок із ЯО.
про "суверенне" ЯО в Європі говорять Фінляндія, Польща, Данія...
в Азії - Півд. Корея, Японія, Вьєтнам, Індонезія...

короче, всі країни будуть мати ЯО і рашака з киташкою будуть помножені на нуль
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05.04.2024 18:31 Відповісти
Та да альтернативних ...чим блище до заверщення сроку 🤡 , тим більше будуть х...чить по Україні ,московія з китаєм ,допомагати кловану пояснити 73 % , шо треба перемовини
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05.04.2024 15:36 Відповісти
Джеймс Бонд - ваш вихід. Кью, видайте Бонду лазерний наводчик антибункерної орбітальної суперсекретної ракети.
Сподіваюсь, турки про це?
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05.04.2024 15:37 Відповісти
Самое интересное будет после саммита НАТО в Вашингтоне. Могут нам что-то выдумать или придумать или поставить перед фактом...
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05.04.2024 15:40 Відповісти
А коли той саміт?
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05.04.2024 16:19 Відповісти
в липні, ще дожити треба
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05.04.2024 16:30 Відповісти
Шо вони мають на увазі під "альтернативними шляхами"? Якшо альтернатива кіздєжу і "озабочєнності" - подвоєння військової допомоги Україні, то це добре. Але якшо альтернатива - подвоєння кіздєжу, то не добре.
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05.04.2024 15:50 Відповісти
- Панове, в нас є проблеми. - Які ще? -Допомога від партнерів останнім часом дещо бробуксовує. -А в нас теж на городах техніка у багнюці теж пробуксовує - а це є пріоиотетно і залізно. Як вирішимо та осудимо кого, де й коли треба, можде й щось поміркуємо з цього вашого буксування. Ви ж, шлановні українці, там надто не сумуйте - ми завши поруч з вами, друзі наші-сусіди.
.
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05.04.2024 15:51 Відповісти
Пускай лучше Ердоган придумает альтернативу кризиса и падения економики в Турции. Например или зашить всем рты чтобы не гавкали на власть или ввести закон запрещающий много жрать
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05.04.2024 16:23 Відповісти
Якщо дійсно "підтримують суверенітет України", то повинні розуміти, що це виключно Україна в кордонах 1991-го року. Всі інші "альтернативи" - маніпуляції на користь москалів.
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05.04.2024 16:25 Відповісти
альтернативний якому шляху? Капітуляції?
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05.04.2024 16:29 Відповісти
ООН так само обісралось як і усі дипломати... Єдиний шлях це підорафія звільняє наші території від свого лайна і компенсує усі збитки як державі так і кожному громадянину України!
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05.04.2024 16:34 Відповісти
Поразка України ====> Казахстан , Латвія , Литва , Єстонія
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05.04.2024 16:44 Відповісти
Лише атаками мінімум 200-300 українських ударних бпла території росії кожної ночі можна зупиняти війну. Іншого шляху закінчити війну просто немає.
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05.04.2024 16:48 Відповісти
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05.04.2024 17:32 Відповісти
У хитрожопій Туреччині підтримують суверенітет України, проте вважають, що необхідно шукати альтернативні шляхи припинення війни... а де нею ж сказано про територіальну цілісність держави? І якщо взяти гидку кацапську колонію Білорусь, то кривавий диктатор Лука вам скаже, що ця його кремлівська колонія на 100% незалежна, але у складі союзної московської держави. Такий колоніальний суверенітет Україні категорично не потрібний.
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05.04.2024 17:49 Відповісти
Маск (тобто Трамп), Китай, Туреччина - кажуть йдіть на заморозку тоді збережете хоть щось.
Але нарід і преЗедент мріють про кордони 1991 року, ну ну. Тільки майте на увазі що є західні кордони 1991 року.
Чим далі від фронту тим більше бажання воювати, Космачі виключення яке може стати правилом.
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05.04.2024 19:06 Відповісти
Турки не припиняють лизати дупу пуйлові. Мабуть, пригрозив "васіліч" забороною імпорту огірків та помидорів.
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05.04.2024 21:36 Відповісти
А Байракторов найдется много много на Альтернативный Путь?
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05.04.2024 23:12 Відповісти
 
 