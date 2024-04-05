У Туреччині заявили про необхідність пошуків альтернативних шляхів припинення війни в Україні
У Туреччині підтримують суверенітет України, проте вважають, що необхідно шукати альтернативні шляхи припинення війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Anadolu із посиланням на міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.
Як зазначається, відповідну заяву він зробив у Брюсселі, де відбулася зустріч глав МЗС країн-членів НАТО.
Фідан повідомив, що під час зустрічі глава МЗС України Дмитро Кулеба поінформував їх про ситуацію в Україні.
За його словами, турецька сторона ще раз наголосила, що вона підтримує право України на безпеку й суверенітет, та заявила про необхідність пошуків альтернативних шляхів припинення війни.
Топ коментарі
+12 Ярослав Кийко
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+11 Зэлэный_Змий
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+8 Антон Гордиенко #489411
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Залишити Крим РФ?
Так навіть кримськи татари, які на руках носять демократичного султана єрдогана , сказала йому -НІ!
А може Турція хоче віддати кацапам Царьград ( Стамбул)? Вони вже патякають про це.
ці кацапські дурні розвязали на свою та китайську голови мішок із ЯО.
про "суверенне" ЯО в Європі говорять Фінляндія, Польща, Данія...
в Азії - Півд. Корея, Японія, Вьєтнам, Індонезія...
короче, всі країни будуть мати ЯО і рашака з киташкою будуть помножені на нуль
Сподіваюсь, турки про це?
.
Але нарід і преЗедент мріють про кордони 1991 року, ну ну. Тільки майте на увазі що є західні кордони 1991 року.
Чим далі від фронту тим більше бажання воювати, Космачі виключення яке може стати правилом.