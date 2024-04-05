У Туреччині заявили про необхідність пошуків альтернативних шляхів припинення війни в Україні

У Туреччині підтримують суверенітет України, проте вважають, що необхідно шукати альтернативні шляхи припинення війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Anadolu із посиланням на міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.

Як зазначається, відповідну заяву він зробив у Брюсселі, де відбулася зустріч глав МЗС країн-членів НАТО.

Фідан повідомив, що під час зустрічі глава МЗС України Дмитро Кулеба поінформував їх про ситуацію в Україні.

За його словами, турецька сторона ще раз наголосила, що вона підтримує право України на безпеку й суверенітет, та заявила про необхідність пошуків альтернативних шляхів припинення війни.

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