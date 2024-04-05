ДніпроГЕС у критичному стані, наразі можна говорити лише про відновлення дороги, - Федоров

Унаслідок масованого російського ракетного удару по Дніпровській ГЕС було частково зруйновано дорожнє полотно. А також критично пошкоджено ГЕС-1 та ГЕС-2.

Про це під час брифінгу сказав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Про відновлення станцій мова зараз не йде. Все досить критично зруйновано. Продовжується інвентаризація", – сказав він.

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Зараз можна говорити лише про відновлення логістики – дорожнього полотна, додав Федоров. "До демонтажу не зрозумілий ступінь руйнувань опорних конструкцій. Під час виконання робіт ми зрозуміємо серйозність робіт, які нам доведеться зробити. Але цей шлях вже розпочато", – зазначив голова ОВА.

Федоров уточнив, що вже проведено перемовини між ДніпроГЕС та потенційним підрядником, який буде виконувати роботи по дорожньому полотну.

Приблизно за 1,5 місяці інститут, який безпосередньо розробляв проєкт із будівництва ДніпроГЕС, надасть проєктні рішення, яким чином можна зробити цю роботу.

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Раніше повідомлялося, що вранці 22 березня військові РФ завдали 20 ракетних ударів по території Запоріжжя. Зазнали пошкоджень та руйнувань об’єкти інфраструктури міста, зокрема Дніпровська ГЕС.

Через пошкодження греблі в Запоріжжі було організовано новий рух транспорту через мостові переходи. Зокрема, через новий міст запущено двосторонній рух.