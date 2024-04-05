УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10603 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 296 13

ДніпроГЕС у критичному стані, наразі можна говорити лише про відновлення дороги, - Федоров

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Унаслідок масованого російського ракетного удару по Дніпровській ГЕС було частково зруйновано дорожнє полотно. А також критично пошкоджено ГЕС-1 та ГЕС-2.

Про це під час брифінгу сказав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Про відновлення станцій мова зараз не йде. Все досить критично зруйновано. Продовжується інвентаризація", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по ДніпроГЕС: попри серйозні руйнування, загрози прориву греблі немає

Зараз можна говорити лише про відновлення логістики – дорожнього полотна, додав Федоров. "До демонтажу не зрозумілий ступінь руйнувань опорних конструкцій. Під час виконання робіт ми зрозуміємо серйозність робіт, які нам доведеться зробити. Але цей шлях вже розпочато", – зазначив голова ОВА.

Федоров уточнив, що вже проведено перемовини між ДніпроГЕС та потенційним підрядником, який буде виконувати роботи по дорожньому полотну.

Приблизно за 1,5 місяці інститут, який безпосередньо розробляв проєкт із будівництва ДніпроГЕС, надасть проєктні рішення, яким чином можна зробити цю роботу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по ДніпроГЕС: збитки довкіллю становлять вже понад 140 млн грн

Раніше повідомлялося, що вранці 22 березня військові РФ завдали 20 ракетних ударів по території Запоріжжя. Зазнали пошкоджень та руйнувань об’єкти інфраструктури міста, зокрема Дніпровська ГЕС.

Через пошкодження греблі в Запоріжжі було організовано новий рух транспорту через мостові переходи. Зокрема, через новий міст запущено двосторонній рух.

Автор: 

ДніпроГЕС (42) Федоров Іван (648)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
цікаво.
дніпрогес знаходиться в підпорядкування запорізької ова?
якого ікса, про це доповідає не спеціаліст, а тупорилий зе!чиновник?
показати весь коментар
05.04.2024 16:36
+7
Ти ще крестік намалюй, де особливо критично. І фотки скинь у мережу, тіпа, ось: якщо сюда довбануть то буде срака!
показати весь коментар
05.04.2024 16:36
+5
Як жеж мні хочеться подякувати за це все здохшему кравчуку, покі ще (дай Боже недовго) живим кучмі, ющенку та зеленському з їх виводками.
показати весь коментар
05.04.2024 16:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
цікаво.
дніпрогес знаходиться в підпорядкування запорізької ова?
якого ікса, про це доповідає не спеціаліст, а тупорилий зе!чиновник?
показати весь коментар
05.04.2024 16:36 Відповісти
Він підсвічує москалям, куди ще вдарити треба. Я цьому ринку не довіряю, його перебування у полоні дуже мутна історія
показати весь коментар
05.04.2024 16:51 Відповісти
Ти ще крестік намалюй, де особливо критично. І фотки скинь у мережу, тіпа, ось: якщо сюда довбануть то буде срака!
показати весь коментар
05.04.2024 16:36 Відповісти
Як жеж мні хочеться подякувати за це все здохшему кравчуку, покі ще (дай Боже недовго) живим кучмі, ющенку та зеленському з їх виводками.
показати весь коментар
05.04.2024 16:39 Відповісти
Та ні, на дороги завжди в першу чергу. Тут чиновники поперед всіх. Ну і захищати ППО потрібно, перш за все, Банкову. А електростанції - ОПам до дупи.
показати весь коментар
05.04.2024 16:43 Відповісти
Як пішли Залужного, та його команду , тут і почалась ж**а.
показати весь коментар
05.04.2024 16:48 Відповісти
можно подумать по банковой кто то стреляет. хотели б влупить по ОПЕ, влупили б с первого дня войны
показати весь коментар
05.04.2024 16:55 Відповісти
вероятно негласньій договор, или опасаются, потому что тогда дроньі полетят на дачи росгосчиновников,на кремль, в квартиру саловьева и т.д. Во второй Мировой солдатьі вермахта не применяли химические отравляющие вещества,опасаясь ответньіх атак, аналогично действовали и солдатьі ркка-тоже боялись начать.Сталин мог бомбить Берлин и бункер, бьіли вьісотньіе бомбардировщики,на 10 км, в котором бьіло 5 двигателей, пятьій бьіл турбокомпрессором, снабжал воздухом себя и 4 тяговьіх,нес 1 тонну груза на 2000 км ,но опасался ответки и что не с кем будет подписать перемирие, мало как оно сложится.
показати весь коментар
05.04.2024 18:18 Відповісти
ну, в первый год войны у нас небыло чем до кремля доставать. это сейчас уже есть. в принципе, я думаю для гру и фсб и физически не было бы проблемой устранить чиновников из ОПы с бубочкой вместе
показати весь коментар
05.04.2024 18:25 Відповісти
Строим дороги ура, наконецто)))
показати весь коментар
05.04.2024 17:08 Відповісти
коротше,гроші є,але тільки на дороги.
показати весь коментар
05.04.2024 18:09 Відповісти
её разрушала ркка при отступлении в 41м, а потом рейх, восстановив за пол-года, при отступлении в 44м
показати весь коментар
05.04.2024 19:13 Відповісти
 
 