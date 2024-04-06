Законопроєкти про мобілізацію та суттєве збільшення штрафів за неявку до ТЦК Рада розгляне після вихідних, - Железняк (оновлено)

У Верховній Раді затвердили план на наступний пленарний тиждень. До порядку денного внесений законопроєкт про мобілізацію, його заслухають у другому читанні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що на наступний тиждень планується розглянути тільки важливі законопроєкти:

Законопроєкт про мобілізацію (#10449); Законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації (#10379); Законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб (#11079-1)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд всіх правок до законопроєкту про мобілізацію.

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Урядовий законопроєкт про посилення відповідальності з порушення правил військового обліку №10379 вносили разом із попередньою версією законопроєкту про посилення мобілізації (№10378), який згодом відкликали.

Зазначимо, раніше Цензор.НЕТ писав, що законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації #10379 пропонує суттєво підвищити штрафи для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У Кодекс про адмінправопорушення пропонують внести зміни:



Стаття 210. Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку – тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Зараз це від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.)



Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію – тягне за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від 2 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 – 85 000 тис. грн). (Зараз це від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне таке діяння – від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені в умовах особливого періоду, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від 9 тисяч до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (153 000 – 204 000 тис. грн).



Стаття 263. (...) Осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов’язок і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, під час дії особливого періоду може бути затримано на строк до 3 годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення – до 3 діб.



Стаття 38. (...) Адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУАП, може бути накладено протягом 3 років із дня його вчинення або виявлення.

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Також стаття 336 Кримінального кодексу України у випадку ухвалення передбачатиме, що ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (зокрема відмова від проходження медичного огляду), на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період – карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Так, за відмову від проходження медогляду призовниками пропонують встановити таке ж покарання, як за ухилення від мобілізаційного призову.