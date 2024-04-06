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Законопроєкти про мобілізацію та суттєве збільшення штрафів за неявку до ТЦК Рада розгляне після вихідних, - Железняк (оновлено)

железняк

У Верховній Раді затвердили план на наступний пленарний тиждень. До порядку денного внесений законопроєкт про мобілізацію, його заслухають у другому читанні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що на наступний тиждень планується розглянути тільки важливі законопроєкти:

  1. Законопроєкт про мобілізацію (#10449);
  2. Законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації (#10379);
  3. Законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб (#11079-1)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд всіх правок до законопроєкту про мобілізацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не ухвалила жодного рішення та розійшлася. Було лише 109 депутатів, - нардеп "Голосу" Железняк

Урядовий законопроєкт про посилення відповідальності з порушення правил військового обліку №10379 вносили разом із попередньою версією законопроєкту про посилення мобілізації (№10378), який згодом відкликали.

Зазначимо, раніше Цензор.НЕТ писав, що законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації #10379 пропонує суттєво підвищити штрафи для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У Кодекс про адмінправопорушення пропонують внести зміни:

Стаття 210. Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку – тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Зараз це від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.)

Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію – тягне за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від 2 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 – 85 000 тис. грн). (Зараз це від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне таке діяння – від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені в умовах особливого періоду, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від 9 тисяч до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (153 000 – 204 000 тис. грн).

Стаття 263. (...) Осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов’язок і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, під час дії особливого періоду може бути затримано на строк до 3 годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення – до 3 діб.

Стаття 38. (...) Адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУАП, може бути накладено протягом 3 років із дня його вчинення або виявлення.

Читайте також: Відстрочку від призову під час мобілізації мають чинні нардепи, на держслужбовців, працівників БЕБ і прокуратури право не поширюється, - законопроєкт

Також стаття 336 Кримінального кодексу України у випадку ухвалення передбачатиме, що ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (зокрема відмова від проходження медичного огляду), на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період – карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Так, за відмову від проходження медогляду призовниками пропонують встановити таке ж покарання, як за ухилення від мобілізаційного призову.

ВР (14971) законопроєкт (3590) мобілізація (3048) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+26
Ну сподіваємося, що завдяки новому закону про мобілізацію, синки стефанчука, венедіктової, шуляк, міністра мвс, данілова та інших зєльоних персонажів тепер повернуться в Україну аби служити у ЗСУ
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05.04.2024 16:58
+18
Розміри штрафів фізичним особам абсолютно неадекватні.
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06.04.2024 11:22
+17
А відповідальність ТЦК за перевищення повноважень буде? А відповідальність ВЛК за визнання придатною людину яка не може бути придатною, і на полігоні померла від перенавантаження буде відповідальність?!!!!
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06.04.2024 11:28
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Поїдь у Харків чи в Часів Яр, і вірогідність здійснення твоєї мрії зростуть,
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06.04.2024 12:08 Відповісти
Нас і тут у Києві нормально бомлять. Постійно мій район прилітає, бо поруч мабуть якийсь військовий об'єкт... Я взагалі нікуди не їзжу і не хожу багато-багато років. Здоров'я немає.
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06.04.2024 12:18 Відповісти
краще б почали платити по 200 тис. одноразово за вступ до зсу може й тоді і від тцк не бігали б, а вони плять з людей будуть брати , ну чистої води Пі...
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06.04.2024 12:12 Відповісти
Жоден із слуг уродів, або їх родин, кумів, зятів- не був на війні і не буде, бо ...не знаю чого, придумайте самі..
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06.04.2024 12:38 Відповісти
Непідйомні штрафи не приймуть. Інакше депутати підпишуться під тим, що громадяни - раби, що ми на всіх парах влітаємо в диктатуру
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06.04.2024 14:09 Відповісти
а ми не раби)? державу давно вже розпродали, але захищати її мають громадяни, хочя народного майна вже немає, як при совку, тоді хочь якесь житло давали і пенсію, люде це захищали, а заре працюємо за їжу, до пенсії не доживеш, а якщо дожив то не проживеш)) про житло і мови не має)) виїхати не можеш, у часи коли було рабство, раби просто працбвали, воювала шляхта з найманим військом... а зраз раби всюди)) спочатку вони вкрали усе, а тепер змушують щє вкрадене і захищати, за дарма)) ідіотизм, Орвел написав би другий том свого творіння!!!
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06.04.2024 20:03 Відповісти
Що цей законопроект , що інші - які вихідні ?!?!?!. Здебільшого навіть в "робочі" для них дні не приймають жодного!!! законопроекту .
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06.04.2024 14:12 Відповісти
депутати ви всі під*ри!
всі 410 голів,разом з ахламідією,стефанчуком,безмозлою на передову копати окопи!
А то порішали їто скільки платитиме штрафів. Люди останні гроші віддають на ЗСУ , з них ще
останні копійки забиратимуть!
всіх тцк ашників на фронт,мусоров на фронт!
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06.04.2024 14:41 Відповісти
Слуги народа.....
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06.04.2024 15:31 Відповісти
А какое наказание за уклонение от участия в боевых действиях для профессиональных военных?
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06.04.2024 19:23 Відповісти
Ты странный? Закон 8471 прочитай. 10-15 лет тюрьмы.
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06.04.2024 19:52 Відповісти
Тобто Знлені надіються на те, шо війна або надовго, або коронують Єрмака. Інакше я цього не розумію
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06.04.2024 21:29 Відповісти
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