У ФРН розслідують, чи брали участь німецькі компанії у будівництві в окупованому Маріуполі

Уповноважені органи ФРН розслідують факти постачання німецькими фірмами матеріалів для "відбудови" тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це заявили представники органів німецької влади на брифінгу в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Відповідні уповноважені органи дуже швидко розслідують цю ситуацію, з’ясовують факти", - заявила представниця Мінекономіки Луїза-Марія Шпоо.

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Вона уточнила, що цим опікується управління митниці і прокуратура, які мають перевірити, чи йдеться в цьому випадку про порушення закону про санкції.

Натомість речник МЗС ФРН Себастьян Фішер наголосив на моральному боці питання.

"Незалежно від висновків уповноважених органів щодо правового аспекту питання цілком зрозуміло, що Путін, який на порушення міжнародного права розпочав свою жорстоку агресивну війну, зруйнував Маріуполь, нелегально окупував, змусив населення міста голодувати. Він несе відповідальність за тисячі цивільних жертв, а відтак ця "відбудова" є надзвичайно суперечливою та слугує виключно російській пропаганді. І кожна фірма, яке бере в цьому участь, має запитати себе: в чиїх інтересах вона діє", - заявив Фішер.

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Напередодні у німецьких ЗМІ з'явилась інформація, що німецькі компанії беруть участь у російських проєктах будівництва в Росії. Телеканал ARD у фільмі-розслідуванні згадав, зокрема, провідного постачальника будматеріалів Knauf, глава якого Ніколаус Кнауф має добрі особисті зв’язки з Путіним.