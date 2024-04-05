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F-16 не стануть для України "срібною кулею", яка змінить всю війну. Але вони посилять можливості щодо відбиття агресії РФ, - Столтенберг

f-16

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ситуацію на полі бою в Україні не може змінити одна система, зокрема F-16.

Про це він заявив в інтерв'ю Bild, інформує Цензор.НЕТ.

"Думаю, той факт, що союзники по НАТО поставляють F-16, а також тренують пілотів та поставляють зброю для F-16, це ще один приклад значної військової підтримки від союзників по НАТО для України. Але ситуацію на полі бою не може змінити одна система. Це не "срібна куля", яка може змінити всю війну. 

Але F-16 важливі. Вони ще більше посилять можливості України щодо відбиття російської агресії. Тому я вітаю те, що союзники зараз наполегливо працюють над цими поставками, а також над навчанням пілотів та техперсоналу для F-16", - пояснив він.

Коментуючи терміни поставок винищувачів, Столтенберг сказав: "Час грає роль на полі бою в Україні. Але водночас, я вважаю, ми маємо пам'ятати, що поставки F-16 вимагають часу. І не стільки для того, щоб підготувати самі літаки, а й тому, що важливо мати навчених пілотів. І не тільки навчених пілотів, це ціла система технічного обслуговування, підтримки, а також технічних засобів, які дозволять F-16 стати знаряддям, яке дійсно працює".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не варто розголошувати, коли з’явиться F-16 в Україні. Хай це буде несподіванкою для ворога, - Повітряні сили

Автор: 

Столтенберг Єнс (1595) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+10
Хто б ще перемагаторам пояснив, що F-16 то не палочка-виручалочка, а без необхідних ракет, які до речі ніхто так і не пообіцяв надати - взагалі застаріле лайно.
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05.04.2024 17:20
+8
Це він так завуальовано сказав, що КІЛЬКІСТЬ F-16 буде знущально МАЛИМ і НЕ ЗМОЖЕ ВПЛИНУТИ на таку ВЕЛИКУ ВІЙНУ, як наша.
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05.04.2024 17:23
+6
Я оптиміст: мої діти точно побачать F-16 в Україні!
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05.04.2024 17:12
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Я оптиміст: мої діти точно побачать F-16 в Україні!
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05.04.2024 17:12 Відповісти
на параді, над києвом літали.
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05.04.2024 17:15 Відповісти
"Ты знаеш Сима, у меня жена мотовка.Постоянно просит у меня деньги.
-И куда же она их тратит?
-Откуда я знаю. Я их ей не даю."
Анекдот.
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05.04.2024 17:25 Відповісти
Ти - дебіл
Наука тібє жєна
Купі сібє *****
дєшєвлє
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06.04.2024 01:46 Відповісти
І не тільки навчених пілотів, це ціла система технічного обслуговування, підтримки, а також технічних засобів, які дозволять F-16 стати знаряддям, яке дійсно працює". Джерело:
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05.04.2024 17:58 Відповісти
Зевлада нічого не зробила для базування в УКраїні Ф-16...
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05.04.2024 18:01 Відповісти
Завдяки Україні в багатьох ****#нів ротом є робота
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05.04.2024 17:12 Відповісти
ну, звісно, оті вісім ф 16, як боржом до розваленої печінки.
як і 30 древніх полурозібраних леопардів.

але ж рот не закривається, у головного чиновника нато.

я зрозумів. в нато, на керівні посади, беруть виключно сміливих болтунів.
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05.04.2024 17:13 Відповісти
2 квітня 2024 - лише ФРН, передали Києву 55 танків Leopard 1A5 та 18 Leopard 2A6
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05.04.2024 17:19 Відповісти
три дні тому?
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05.04.2024 17:22 Відповісти
вже всього передала
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05.04.2024 17:24 Відповісти
прикинь.
зсу палить 15 танків за одну атаку, а німці нам дають старі леопарди, і аж 60 штук.
це, що б в атаки не відправляти, а з далеку стріляти, замість гармати?
бо, кацапи абрамс влучили, так вою було на два тижня.

танків повинно бути 500+
ф16 повинно бути 200+

тоді, це має сенс.
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05.04.2024 17:34 Відповісти
На 200 плюс ф16 надо 400 плюс подговленных летчиков. Хорош уже йухню нести здесь.
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05.04.2024 19:26 Відповісти
Гріша, тобі сказали шо ти піздун про танки! Шо мовчиш?
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05.04.2024 17:35 Відповісти
20 не зміне, а 200 зміне.
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05.04.2024 17:15 Відповісти
Один Ф-16 може замінити одну батарею Петріота в сценарії перехоплення літаків коли вони скидають КАБи.
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05.04.2024 17:25 Відповісти
Можливо, за наявності великої кількості ракет amraam.
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05.04.2024 17:30 Відповісти
Скоріше одну пускову від Петріот.
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05.04.2024 17:32 Відповісти
Чушь несусветная. У ф16 радар размером с 3 литровую банку, ему патриот просто по губам поводит в спорах об эффективности.
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05.04.2024 18:45 Відповісти
А ви не знаєте для чого телевежі будують високими ? Правильно, що б телепередачі можна було дивитися за десятки кілометрів! Так і радар в небі необов'язково повинен мати велику потужність.
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05.04.2024 19:04 Відповісти
Может быть. А может и не быть, об этом столтенберг и говорит
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05.04.2024 19:27 Відповісти
Звичайно,не стануть.І тауруси не стануть,бо їх немає!
А як буде все,тоді стануть!
У нас тільки кулеба лопаткою з пісочниці ворога буде зупиняти.
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05.04.2024 17:15 Відповісти
Немає різниці, що собою являє срібна куля головне куди вона полетить. Згадайте як рашка за день вибила всі наші НПЗ ось так треба і у неї вибити всю нафтопереробку та перевалочні термінали і це зупинить всю логістику ворога та спустошить нафтодоларовий бюджет
, бо танк чи літак не полетить на дровах бомбити Україну хиба, що в казці таке буває.
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05.04.2024 17:16 Відповісти
Україна відмовляється приймати літаки F-16: Ігнат пояснив причину

Автор: https://today.ua/author/26-marchukcha/ Марченко Любов
26 грудня 2023, 14:54
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05.04.2024 18:07 Відповісти
Українці розберуться, давайте більше і швидше.
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05.04.2024 17:19 Відповісти
Хто б ще перемагаторам пояснив, що F-16 то не палочка-виручалочка, а без необхідних ракет, які до речі ніхто так і не пообіцяв надати - взагалі застаріле лайно.
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05.04.2024 17:20 Відповісти
На жаль , саме так.
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05.04.2024 17:23 Відповісти
не хочет Европа не воевать с рашкай -не помогать Украине - уже шлендра поняла - время есть -рашка нажрется Украиной и заляжет переваривать -а там и бункерный дед сковырнется и все уладится и опять потекут реки нефти и моря газа в европы - и сша вообще забралась себе в раковину - у нее свой материк -своя планетка с иммигрантами -кризисами и мексиканской граничкой -подумаешь умрет героически каких то там 30 миллионов украинцев -это одно китайское село
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05.04.2024 17:20 Відповісти
Китайське містечко.
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05.04.2024 17:24 Відповісти
Це він так завуальовано сказав, що КІЛЬКІСТЬ F-16 буде знущально МАЛИМ і НЕ ЗМОЖЕ ВПЛИНУТИ на таку ВЕЛИКУ ВІЙНУ, як наша.
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05.04.2024 17:23 Відповісти
Для України, вистачить, щоб ця "срібна куля"прибила ***** ерефійського...
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05.04.2024 17:26 Відповісти
підари ви так даете що засуньте собі іх в сраку, обіцянка то дурневі цяцянка
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05.04.2024 17:41 Відповісти
Начни петицию к Бонэвтику, нехай откажется, *****.
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05.04.2024 19:29 Відповісти
Якщо ще півроку тянути з літаками, то у кацапів з'явиться ППО проти таких літаків!
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05.04.2024 17:47 Відповісти
Как будто сейчас нет.
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05.04.2024 18:11 Відповісти
Всё, что есть у Украины сейчас это музейные экспонаты времён совка. Ф-16 в той модификации, что прибудут, не намного лучше, а последних модификаций Ф-16, блок 50 минимум, которые могут тягаться с Су 35, даже не обещают.
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05.04.2024 20:09 Відповісти
Ви ті жалюгідні ф-16 уже скоро роками передавати будете... інтересно,якщо би США в часи другої світової такими темпами допомагали то наскільки швидко Гітлер би переміг?
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05.04.2024 17:49 Відповісти
Україна відмовляється приймати літаки F-16: Ігнат пояснив причину

Автор: https://today.ua/author/26-marchukcha/ Марченко Любов
26 грудня 2023, 14:54
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05.04.2024 18:08 Відповісти
Ну так якщо їх дати 6-8 штук а не так як обітцяли 30-40 то вони реально нічим не допоможуть...

А ще як нам стару рухлять спихнути , де половина буде постійно на ремонті... та із старою електронікою, щоб не було ескалації
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05.04.2024 17:57 Відповісти
будут все 68 и с новейшей электроникой
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05.04.2024 18:15 Відповісти
судячи з того яку наземну бу передали то всяке може бути
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05.04.2024 20:41 Відповісти
но у Нас есть дрончики до 3000км и 300кг боевая часть
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05.04.2024 18:14 Відповісти
Зате Ізраїлю бігонько найновіші літачки. Адже це не з ядерними партньором по договорняках Україну ділити.
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05.04.2024 18:20 Відповісти
с Израилем не все так однозначно , еще не решено передавать ли
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05.04.2024 18:23 Відповісти
Навіть без літачків їм зараз допомагають без всіляких рішень конгресу, а нам вже який місяць відтягують, щоб змусити піти на поклон до *******. І це при тому, що воюють вони з папуасами.
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05.04.2024 18:28 Відповісти
Там ніколи не було і не буде покидька, який би говорив " Ізраїль це повія що готова брати у всіх навкруги"
тому і дають
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05.04.2024 18:44 Відповісти
Різниця не лише в покидьках при владі. Ще в України немає ***** і подібного потужного лобі. Ну і договорняків Байдена-Путіна по розділу Ізраїлю немає, на відміну від України.
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05.04.2024 18:48 Відповісти
Вам то шо тот Израиль? Тайваню вообще Ф35, это вас не беспокоит?
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05.04.2024 19:31 Відповісти
Мені вже все рівно. Просто ні Ізраїль, ні Тайвань (поки що) не воюють з ядерною державою. А Ізраїль взагалі ядерку має - в них навіть є "опція Самсона", якої в нас нема і бути не може. Та й окрім неї ще хімічної зброї в Ізраїля цілий арсенал. А нам навіть засцяні ф-16 не дають.
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05.04.2024 20:03 Відповісти
если они засцаные, то может они и не нужны? Вон, миг-29 же есть вроде?
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06.04.2024 00:28 Відповісти
"Вояка" Столтенберг сам як куля із відомо чого....
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05.04.2024 18:24 Відповісти
.как вариант надо мокшанские аэродромы уничтожать...и взлетку и вышку контроля
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05.04.2024 20:34 Відповісти
Столтенберг хабадник. Половину Европы это устраивает, и они включают дурачка,
будто боятся путина и его ядерного удара.
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05.04.2024 21:34 Відповісти
"F-16 не станут для Украины "серебряной пулей", которая изменит всю войну. , - Столтенберг " - правильно, не станут, если их будет 2 штуки. А вот если их будет 250 и + хотя бы 500 "абрамсов", вот это будет для рашистов жопа.
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05.04.2024 21:41 Відповісти
Довбаний ******. Якщо давати поштучно неначе від серця відриваючи, то ніщо не стане серебряною пулею. Дайте пару сотень і тоді побачите, сцикуни довбані.
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05.04.2024 21:48 Відповісти
Та дайте уже 4 штуки тех Ф16...Сырский их припаркует где нибудь в Краматорске или Покровске и не будет никаких проблем...Хаймарсы уже были,Патриоты были...будут и Ф16...
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06.04.2024 00:09 Відповісти
Срібна куля кацапам - Україна!
Завжди була і буде!
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06.04.2024 01:53 Відповісти
 
 