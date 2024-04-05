F-16 не стануть для України "срібною кулею", яка змінить всю війну. Але вони посилять можливості щодо відбиття агресії РФ, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ситуацію на полі бою в Україні не може змінити одна система, зокрема F-16.

Про це він заявив в інтерв'ю Bild, інформує Цензор.НЕТ.

"Думаю, той факт, що союзники по НАТО поставляють F-16, а також тренують пілотів та поставляють зброю для F-16, це ще один приклад значної військової підтримки від союзників по НАТО для України. Але ситуацію на полі бою не може змінити одна система. Це не "срібна куля", яка може змінити всю війну.

Але F-16 важливі. Вони ще більше посилять можливості України щодо відбиття російської агресії. Тому я вітаю те, що союзники зараз наполегливо працюють над цими поставками, а також над навчанням пілотів та техперсоналу для F-16", - пояснив він.

Коментуючи терміни поставок винищувачів, Столтенберг сказав: "Час грає роль на полі бою в Україні. Але водночас, я вважаю, ми маємо пам'ятати, що поставки F-16 вимагають часу. І не стільки для того, щоб підготувати самі літаки, а й тому, що важливо мати навчених пілотів. І не тільки навчених пілотів, це ціла система технічного обслуговування, підтримки, а також технічних засобів, які дозволять F-16 стати знаряддям, яке дійсно працює".

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