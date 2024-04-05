F-16 не стануть для України "срібною кулею", яка змінить всю війну. Але вони посилять можливості щодо відбиття агресії РФ, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ситуацію на полі бою в Україні не може змінити одна система, зокрема F-16.
Про це він заявив в інтерв'ю Bild, інформує Цензор.НЕТ.
"Думаю, той факт, що союзники по НАТО поставляють F-16, а також тренують пілотів та поставляють зброю для F-16, це ще один приклад значної військової підтримки від союзників по НАТО для України. Але ситуацію на полі бою не може змінити одна система. Це не "срібна куля", яка може змінити всю війну.
Але F-16 важливі. Вони ще більше посилять можливості України щодо відбиття російської агресії. Тому я вітаю те, що союзники зараз наполегливо працюють над цими поставками, а також над навчанням пілотів та техперсоналу для F-16", - пояснив він.
Коментуючи терміни поставок винищувачів, Столтенберг сказав: "Час грає роль на полі бою в Україні. Але водночас, я вважаю, ми маємо пам'ятати, що поставки F-16 вимагають часу. І не стільки для того, щоб підготувати самі літаки, а й тому, що важливо мати навчених пілотів. І не тільки навчених пілотів, це ціла система технічного обслуговування, підтримки, а також технічних засобів, які дозволять F-16 стати знаряддям, яке дійсно працює".
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Анекдот.
Наука тібє жєна
Купі сібє *****
дєшєвлє
як і 30 древніх полурозібраних леопардів.
але ж рот не закривається, у головного чиновника нато.
я зрозумів. в нато, на керівні посади, беруть виключно сміливих болтунів.
зсу палить 15 танків за одну атаку, а німці нам дають старі леопарди, і аж 60 штук.
це, що б в атаки не відправляти, а з далеку стріляти, замість гармати?
бо, кацапи абрамс влучили, так вою було на два тижня.
танків повинно бути 500+
ф16 повинно бути 200+
тоді, це має сенс.
А як буде все,тоді стануть!
У нас тільки кулеба лопаткою з пісочниці ворога буде зупиняти.
, бо танк чи літак не полетить на дровах бомбити Україну хиба, що в казці таке буває.
Автор: https://today.ua/author/26-marchukcha/ Марченко Любов
26 грудня 2023, 14:54
Автор: https://today.ua/author/26-marchukcha/ Марченко Любов
26 грудня 2023, 14:54
А ще як нам стару рухлять спихнути , де половина буде постійно на ремонті... та із старою електронікою, щоб не було ескалації
тому і дають
будто боятся путина и его ядерного удара.
Завжди була і буде!