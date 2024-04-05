Росія перейшла до тактики обстрілу двома хвилями. Гинуть рятувальники та поліцейські, - Синєгубов
Росія перейшла до тактики подвійних ударів по Харкову, щоб вбити якомога більше українців.
Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив в інтерв'ю заступнику головного редактора німецького таблоїда BILD, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, російські загарбники навмисно атакують місто двома хвилями, щоб вбивати не тільки цивільних, а й українських рятувальників, пожежників і поліцейських.
"Їхня тактика полягала в обстрілі двома хвилями. Спочатку атакують житлові будівлі. Потім, коли на місце приїжджають наші служби порятунку і поліція, відбувається другий удар, під час якого вбивають співробітників наших служб і мирних жителів", – сказав він.
Топ коментарі
+6 Алла Новосад #194524
показати весь коментар05.04.2024 18:04
+4 Евгений Magirus
показати весь коментар05.04.2024 17:29
+4 Gal
показати весь коментар05.04.2024 17:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну, як що, ви це знаєте, то якого хєра гинуть поліцейскі та рятувальники?
ви, спеціально, їх туди відправляєте?
я, не перестаю, захоплюватись, дебілізмом, зе!чинуш.
В цьому між нами і є критична різниця. Тому ви й не мобілізувалися.