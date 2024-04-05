Росія перейшла до тактики обстрілу двома хвилями. Гинуть рятувальники та поліцейські, - Синєгубов

Росія перейшла до тактики подвійних ударів по Харкову, щоб вбити якомога більше українців.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив в інтерв'ю заступнику головного редактора німецького таблоїда BILD, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, російські загарбники навмисно атакують місто двома хвилями, щоб вбивати не тільки цивільних, а й українських рятувальників, пожежників і поліцейських.

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"Їхня тактика полягала в обстрілі двома хвилями. Спочатку атакують житлові будівлі. Потім, коли на місце приїжджають наші служби порятунку і поліція, відбувається другий удар, під час якого вбивають співробітників наших служб і мирних жителів", – сказав він.