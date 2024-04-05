Західні інструктори могли б поїхати в Україну за умови забезпечення належної ППО, - прем’єрка Литви Шимоніте
Прем’єрка Литви Інґріда Шимоніте вважає, що західні військові інструктори могли б поїхати до України для підготовки українських військових за умови забезпечення належної ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
Вона зазначила, що зараз литовські військові інструктори тренують українських солдатів у Литві та інших країнах.
"Чи могли б вони навчатися в Україні? З належною протиповітряною обороною, безумовно, можна управляти цими ризиками", - сказала Шимоніте, додавши, що в Україну можуть бути направлені фахівці, які допоможуть Києву з кібербезпекою, розмінуванням і захистом кордонів.
Прем'єрка зазначила, що слова президента Франції Емманюеля Макрона про відправку військ в Україну дехто сприйняв як пропозицію для західних військ взяти участь у бойових діях.
"Є різні форми допомоги або способи залучення. Я думаю, що те, що сказав президент Макрон, і що є ключовим, полягає в тому, що ми не повинні малювати для себе червоні лінії (...), коли з іншого боку у нас є людина, яка не має жодних червоних ліній і яка має ядерну шашку і розмахує нею через день", - додала вона.
"Ініціатива президента Макрона про те, що немає речей, про які ми не можемо говорити або про які ми не можемо думати, - це дуже приємна річ", - підсумувала прем'єрка.
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