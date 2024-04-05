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Новини
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Західні інструктори могли б поїхати в Україну за умови забезпечення належної ППО, - прем’єрка Литви Шимоніте

шимоніте

Прем’єрка Литви Інґріда Шимоніте вважає, що західні військові інструктори могли б поїхати до України для підготовки українських військових за умови забезпечення належної ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Вона зазначила, що зараз литовські військові інструктори тренують українських солдатів у Литві та інших країнах.

"Чи могли б вони навчатися в Україні? З належною протиповітряною обороною, безумовно, можна управляти цими ризиками", - сказала Шимоніте, додавши, що в Україну можуть бути направлені фахівці, які допоможуть Києву з кібербезпекою, розмінуванням і захистом кордонів.

Прем'єрка зазначила, що слова президента Франції Емманюеля Макрона про відправку військ в Україну дехто сприйняв як пропозицію для західних військ взяти участь у бойових діях.

"Є різні форми допомоги або способи залучення. Я думаю, що те, що сказав президент Макрон, і що є ключовим, полягає в тому, що ми не повинні малювати для себе червоні лінії (...), коли з іншого боку у нас є людина, яка не має жодних червоних ліній і яка має ядерну шашку і розмахує нею через день", - додала вона.

"Ініціатива президента Макрона про те, що немає речей, про які ми не можемо говорити або про які ми не можемо думати, - це дуже приємна річ", - підсумувала прем'єрка.

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Автор: 

Литва (2395) Шимоніте Інґріда (59)


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Чому тиоретики можуть навчити практиків ?
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05.04.2024 17:39 Відповісти
Ну например обращению с образцами вооружений. Раньше много наших туда посылали - оно как бы безопасно и эффективно - а сейчас наверное много бусифицированных исчезает в неизвестном направлении.
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05.04.2024 17:42 Відповісти
Ото як би інструктори зі своїм ППО приїхали..

Хоча, якщо Київ, як кажуть, добре захищений - що заважає навчати в самому Києві? Випробування техніки після ремонту та знищення вибухонебезпечної гидоти й так на полігонах майже кожного дня..
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05.04.2024 17:51 Відповісти
смешно. я инструкторов из прибалтики в своей военной части видел еще с 2015-го года.
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05.04.2024 18:26 Відповісти
пво над каждым натовцем и бронетрусы с бронежилетом
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05.04.2024 18:47 Відповісти
У чому проблема, посилати інструкторів зі своїм ППО? Хто хоче робить, а хто не хоче робити, той балакає.
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05.04.2024 20:34 Відповісти
 
 