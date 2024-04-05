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Трибунал для Путіна може бути створено до кінця року, - єврокомісар Рейндерс

рейндерс,дідьє

Спецтрибунал для російського диктатора Володимира Путіна, найімовірніше, буде створено до кінця 2024 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням DW, про це заявив єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс.

"Ми ведемо дискусії про цей трибунал з різними міжнародними акторами. І тепер розглядаються два основні варіанти: міжнародний трибунал на основі багатосторонньої угоди або спрощене рішення - на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи", - розповів єврокомісар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основна проблема у створенні спецтрибуналу для РФ - це імунітет "трійки", - Кулеба

Крім того, зазначив Рейндерс, у ЄС було створено нову систему передачі судочинства. Так, якщо в Україні триває кримінальний процес, у тому числі щодо злочину агресії, то його можна перенести до такого спецтрибуналу.

Рейндерс вважає, що створення трибуналу перебуває на останньому етапі. "Наступний крок – це питання політичної волі. Зараз лише початок року, а до кінця року це має стати можливим", – підсумував він.

Також читайте: Путіна переслідують за воєнні злочини, і на нього чекає трибунал у Гаазі, - фон дер Ляєн

Автор: 

путін володимир (23790) трибунал (260)


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Топ коментарі
+15
Трибунал має бути над усім ***********. Кожен кацап це вбивця і фашист. До всіх "руzкіх" без винятку потрібно ставитись як до розумово неповносправних злочинців. Найкращий спосіб покарання це повна ізоляція кацапів.
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05.04.2024 17:49
+6
Може бути, а може і не бути...
Цікаво, як вони ***** сподіваються притягнути до відповідальності навіть якщо вистачить яйок той трибунал створити...
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05.04.2024 17:52
+3
Майбутнє чекає на карликового підараса:
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05.04.2024 17:50
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Трибунал має бути над усім ***********. Кожен кацап це вбивця і фашист. До всіх "руzкіх" без винятку потрібно ставитись як до розумово неповносправних злочинців. Найкращий спосіб покарання це повна ізоляція кацапів.
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05.04.2024 17:49 Відповісти
Так ці ж падли можуть скзати шо якщо вони неповносправні то тоді ж і неосудні...
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05.04.2024 18:07 Відповісти
Саме тому що "неосудні" і потрібна повна ізоляція і їх "дурдомі".
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05.04.2024 18:20 Відповісти
Неосудні тільки тоді, коли не могли зрозуміти наслідки своїх дій, а вони все розуміли і діяли в ясній пам'яті.А не сповна розуму тільки в тій частині, що зумисно бажали когось вбивати, бо це явно не прийнято в цивилізцації.Так що, не сповна розуму,але осудні.Неосудна,наприклад,собака,яка на стрибала на господаря на охоті ,а він держав заряджену рушницю,котра вистрілила,бо собака не бажала когось вбивати і не м
огла передбачити наслідки своїх дій.
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05.04.2024 18:28 Відповісти
брянск - 135 км,курск - 131 км, воронеж - 300 км, краснодар - 480 км від місця звідки можна стріляти. Але ж у нас намає такої артилерії і ракет
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05.04.2024 18:34 Відповісти
Найкращий спосіб покарання це повна ізоляція кастрація кацапів.
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05.04.2024 19:25 Відповісти
Алкоголь ось уже декілька століть успішно каструє кацапів без фізичного відтинання яєць. Схоже що зараз алкодегенрати вже на фінальній стадії вимирання.
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05.04.2024 19:55 Відповісти
Майбутнє чекає на карликового підараса:
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05.04.2024 17:50 Відповісти
... Х..ло повинен вже висіти на шибениці вздож дороги, в Гаагу у науку іншим нелюдям людства.
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05.04.2024 17:51 Відповісти
Може бути, а може і не бути...
Цікаво, як вони ***** сподіваються притягнути до відповідальності навіть якщо вистачить яйок той трибунал створити...
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05.04.2024 17:52 Відповісти
Так як і Мілошевіча.
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05.04.2024 18:42 Відповісти
Поки трибунал створять, всі двійники пуйла й він сам подохнуть..
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05.04.2024 17:54 Відповісти
Засудять заочно як Януковича? Потужно.
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05.04.2024 17:59 Відповісти
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05.04.2024 18:10 Відповісти
і навіть табло куйла не зберігатимуть...
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05.04.2024 18:13 Відповісти
Путіна можна прекрасно судити заочно.
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05.04.2024 18:22 Відповісти
Слабо віриться, що Путлер буде відповідати за свої мерзенні злочини!
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05.04.2024 18:55 Відповісти
Ну що за цирк. Він для єврогейців же рукопожатий "партньор", майже свій, братушка. Інакше би вже давно його не було, як і Росії в цілому. Потужний крок від наших західних союзників! Рішучий! Незламний!
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05.04.2024 19:11 Відповісти
Може бути, а може не бути... Тут недавно писали, що три перші особи будь-якої держави (президент, прем'єр-міністр, міністр іноземних справ) - взагалі не підсудні, і механізмів віддати їх під суд поки що не існує
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06.04.2024 08:15 Відповісти
 
 