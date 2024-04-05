Трибунал для Путіна може бути створено до кінця року, - єврокомісар Рейндерс

Спецтрибунал для російського диктатора Володимира Путіна, найімовірніше, буде створено до кінця 2024 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням DW, про це заявив єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс.

"Ми ведемо дискусії про цей трибунал з різними міжнародними акторами. І тепер розглядаються два основні варіанти: міжнародний трибунал на основі багатосторонньої угоди або спрощене рішення - на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи", - розповів єврокомісар.

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Крім того, зазначив Рейндерс, у ЄС було створено нову систему передачі судочинства. Так, якщо в Україні триває кримінальний процес, у тому числі щодо злочину агресії, то його можна перенести до такого спецтрибуналу.

Рейндерс вважає, що створення трибуналу перебуває на останньому етапі. "Наступний крок – це питання політичної волі. Зараз лише початок року, а до кінця року це має стати можливим", – підсумував він.

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