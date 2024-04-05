США можуть виступати проти ударів по території Росії, але не заборонити нам боротися. Це наш вибір, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що США не можуть заборонити Україні боротися за незалежність, коментуючи позицію Вашингтона, який виступає проти ударів по нафтопереробних заводах у Росії.

За його словами, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна не підтримує удари по НПЗ у Росії, але не може заборонити Україні продовжувати боротися за свободу та незалежність, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він зазначив, що війна дуже важка, але українці не можуть перестати боротися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про удари по НПЗ РФ: Росіянам слід зрозуміти, що "вони мають платити за агресію"

"Якщо ми зупинимося хоч на секунду, вони просто вб'ють нас, влаштують геноцид на території України, і все закінчиться дуже швидко. Ми знаходимо у собі хоробрість захищати свою країну, а також демократичні та європейські цінності. Це наш вибір, це екзистенційний вибір", – сказав Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що люди в Україні втомилися, але вони не виснажені.