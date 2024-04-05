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Новини Війна
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США можуть виступати проти ударів по території Росії, але не заборонити нам боротися. Це наш вибір, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що США не можуть заборонити Україні боротися за незалежність, коментуючи позицію Вашингтона, який виступає проти ударів по нафтопереробних заводах у Росії.

За його словами, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна не підтримує удари по НПЗ у Росії, але не може заборонити Україні продовжувати боротися за свободу та незалежність, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він зазначив, що війна дуже важка, але українці не можуть перестати боротися.

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"Якщо ми зупинимося хоч на секунду, вони просто вб'ють нас, влаштують геноцид на території України, і все закінчиться дуже швидко. Ми знаходимо у собі хоробрість захищати свою країну, а також демократичні та європейські цінності. Це наш вибір, це екзистенційний вибір", – сказав Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що люди в Україні втомилися, але вони не виснажені.

Автор: 

США (22737) Шмигаль Денис (4570)


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Топ коментарі
+10
Я впевнений на 100 відсотків , що всі проблеми які ми маємо із штатами, а потім із шольцамі і т,д, (бо це є звіно одного цепка ) все із за зе"влади". Після відвідування дєрьмака у штатах все пішло шкараберть...того ублюдка не виносять у всьому світі, крім рідного фсб.
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05.04.2024 18:06
+9
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05.04.2024 18:14
+8
Спадщина Обами сформувала головну фобію уряду США - ЕСКАЛАЦІЯ.
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05.04.2024 17:57
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Є сира нафта а є продукит переробки. От поясніть як преробка нафти на срасії впливає на вартість бензинових галонів у США? Невже американці закуповують готові бензини з НПЗ які знаходяться у рф, таке може бути?
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05.04.2024 17:57 Відповісти
там же капіталізм. нафтотрейдери за цент вдавляться. і вони в першу чергу дивляться не на свою собівартість (а США зараз добуває найбільше нафти у світі близько 12-13 лімів барелів/день), а на світові ціни на нафту. а світові ціни на нафту дуже чутливі до подібних новин. обстріляли хусити кілька танкерів з нафтою/нафтопродуктами, ціни трошки скакнули вгору. об'явив ОПЕК+ про зменшення видобутку нафти - ціни трошку знову скакнули вгору (бо пропозиція буде менша), написали в новинах, що попит в Китаї на нафту зменшився через стгнацію їх економіки чи у США збільшились стратегічні запаси нафти - ціни трошку поповзли вниз. так само і тут з тими обстрілами нпз - є шум в новинах (як з обстрілами хуситів) - то ціни можуть трошки скакнути через занепокоєння, що буде менше бензину/дизеля на світовому ринку через обстріли нпз. а коли стане менше дизеля і бензину, то інші нпз, щоб заповнити цю нішу будуть змушені збільшити переробку нафти на своїх заводах і таким чином тимчасово збільшать попит на нафту, який на короткий час перекриє надлишкову пропозицію нафти, яка тільки через певний час з'явиться на ринку через те, що її неможливо буде переробити на тих зруйнованих цапських нпз... тобто ці цінові стрибки не прямо залежать від обстрілів нпз, а швидше ціни коливаються через той інформаційний шум від таких новин. новини від ОПЕК про зменшення/збільшення видобутку нафти більше впливають на світові ціни
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05.04.2024 18:10 Відповісти
Ціна на нафту виросла на 10% після того як Ізраїль розбомбив консульство Ірану в Сирії, всі очікують на реакцію Ірану і можливі перебої у поставках нафти з перського заливу... але США ні словом не обмовилось щодо цієї атаки зі сторони Ізраїлю... вони бачать лише спалені НПЗ в РФ...
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05.04.2024 18:13 Відповісти
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05.04.2024 18:14 Відповісти
Впливає, але рівно навпаки, у бік зменшення, оскільки рашка змушено задешево продавати надлишки дешевої нафти на світовому ринку.
Але є одне але, це інформаційний фактор, про який написав Rino вище...
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05.04.2024 21:40 Відповісти
Спадщина Обами сформувала головну фобію уряду США - ЕСКАЛАЦІЯ.
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05.04.2024 17:57 Відповісти
Придурок Кіссінджер помер, а справ його живе
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05.04.2024 18:13 Відповісти
Кісінжер перевзувся перед смертю
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05.04.2024 20:13 Відповісти
Передсмертне осяяня!
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05.04.2024 22:28 Відповісти
Головна фобія всього світу - ЯЗ - сформувалася у 45-му, після Хіросіми і Нагасакі. Коли панове генерали упевнилися, що Е такі = mc².
Причому найбільше злякалася Омерика.
Тому і сталися "сосіскі сраниє" (в тому числі НДР), "два Китаї", "дві Кореї", "два В'єтнами", "остров Свободи" і ще багато чого іншого...
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05.04.2024 18:23 Відповісти
Я впевнений на 100 відсотків , що всі проблеми які ми маємо із штатами, а потім із шольцамі і т,д, (бо це є звіно одного цепка ) все із за зе"влади". Після відвідування дєрьмака у штатах все пішло шкараберть...того ублюдка не виносять у всьому світі, крім рідного фсб.
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05.04.2024 18:06 Відповісти
Погоджуюсь. Але: "ланки одного ланцюжка(ланцюг)" і "шкереберть". Вибачте.
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05.04.2024 21:21 Відповісти
Дякую , на українську перейшов після 2014, визнаю , ще багато суржика, по трохи виправляємось
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05.04.2024 22:01 Відповісти
А Штати не проти, вони, відповідно до їх заяви, "не підтримують удари України по РФ".
Я, наприклад, не підтримую удари Ізраїлю по Газі, але і не заперечую проти них))
Так само і Штати до РФ: "Што ви, што ви, ми ні в коєм случає ни паддєрживаєм удари па вам"
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05.04.2024 18:12 Відповісти
ніфіга собі спіч!
це ж повинен був казати, зе!лідор.
нє?
невже, готуються до 20 травня? до передачі влади?
ой, щось я замарив.
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05.04.2024 18:16 Відповісти
ще вчора менеджер ахмєтоса , сьогодні геополітик ! офігіти
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05.04.2024 18:22 Відповісти
Ще вчора - стендап-комік...
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05.04.2024 18:31 Відповісти
Если не бить по врагу то какой смысл вообще сопротивляться? В етом и заключается война чтобы бить по врагу где ему больнее всего, особенно по тылам. Иначе ето уже не война а избиение. А избиение приводит только к очевидному концу
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05.04.2024 18:45 Відповісти
Вообще то Штаты и не особо сильно возражают, если кто обратил внимание. Смотреть нужно не за словами, а за действиями. Никаких действий не произошло. Ну так нехай возражают, делов то.
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05.04.2024 19:20 Відповісти
...США можуть виступати проти ударів по території Росії, а може вони через "пекельні санкції" рашистам підсилять систему ППО "патріотами" да сотнею другою F-16???Х/ЗН
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05.04.2024 19:27 Відповісти
США ніколи не забороняли нам обстрілювати територію раші. Це типовий зільоний фейк.
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05.04.2024 19:30 Відповісти
...как можно запретить бороться с мокшанским оккупантом...Он Вас приперся убивать...
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05.04.2024 20:23 Відповісти
отозвался ****** на пятом году
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05.04.2024 21:33 Відповісти
А от Париж та Лондон не забороняють бити по Росії.
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05.04.2024 21:58 Відповісти
Коли жінка каже чоловіку:"якщо вип'єш - додому не приходь!"
І чи багато не приходять саме через цю засторогу?!😄
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05.04.2024 22:34 Відповісти
Сражалец... на 0 давай....
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05.04.2024 23:45 Відповісти
Кулеба із заступом сховався тепер сражальщик - шмигаль вискочив Який пабедун наступний?
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06.04.2024 05:19 Відповісти
 
 