США можуть виступати проти ударів по території Росії, але не заборонити нам боротися. Це наш вибір, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що США не можуть заборонити Україні боротися за незалежність, коментуючи позицію Вашингтона, який виступає проти ударів по нафтопереробних заводах у Росії.
За його словами, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна не підтримує удари по НПЗ у Росії, але не може заборонити Україні продовжувати боротися за свободу та незалежність, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Він зазначив, що війна дуже важка, але українці не можуть перестати боротися.
"Якщо ми зупинимося хоч на секунду, вони просто вб'ють нас, влаштують геноцид на території України, і все закінчиться дуже швидко. Ми знаходимо у собі хоробрість захищати свою країну, а також демократичні та європейські цінності. Це наш вибір, це екзистенційний вибір", – сказав Шмигаль.
Глава уряду наголосив, що люди в Україні втомилися, але вони не виснажені.
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Але є одне але, це інформаційний фактор, про який написав Rino вище...
Причому найбільше злякалася Омерика.
Тому і сталися "сосіскі сраниє" (в тому числі НДР), "два Китаї", "дві Кореї", "два В'єтнами", "остров Свободи" і ще багато чого іншого...
Я, наприклад, не підтримую удари Ізраїлю по Газі, але і не заперечую проти них))
Так само і Штати до РФ: "Што ви, што ви, ми ні в коєм случає ни паддєрживаєм удари па вам"
це ж повинен був казати, зе!лідор.
нє?
невже, готуються до 20 травня? до передачі влади?
ой, щось я замарив.
І чи багато не приходять саме через цю засторогу?!😄