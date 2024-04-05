Мандат комісії ООН з розслідування порушень в Україні продовжено на рік

Рада ООН з прав людини продовжила ще на один рік мандат Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляється на сайті Ради ООН з прав людини.

"У резолюції щодо ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії, ухваленій 27 голосами "за", 3 "проти" і 17 "утрималися", Рада вирішила продовжити мандат Незалежної міжнародної комісії щодо розслідування порушень в Україні ще на один рік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що в резолюції міститься прохання до Комісії щодо розслідування надати Раді усну оновлену інформацію на її 57-й сесії; подати вичерпну доповідь Раді на її 58-й сесії; і подати доповідь Генеральній Асамблеї на її 79-й сесії.

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Ухвалена Радою ООН з прав людини резолюція містить заклик до РФ "негайно припинити порушення прав людини і зловживання та порушення міжнародного гуманітарного права в Україні" та закликає Росію до виведення військ з усієї території України, як і припинення незаконної мобілізації до ЗС РФ мешканців тимчасово окупованих територій України і примусового переміщення та депортації цивільних осіб в межах України або до РФ.

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