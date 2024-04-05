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Мандат комісії ООН з розслідування порушень в Україні продовжено на рік

оон,рада

Рада ООН з прав людини продовжила ще на один рік мандат Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляється на сайті Ради ООН з прав людини.

"У резолюції щодо ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії, ухваленій 27 голосами "за", 3 "проти" і 17 "утрималися", Рада вирішила продовжити мандат Незалежної міжнародної комісії щодо розслідування порушень в Україні ще на один рік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що в резолюції міститься прохання до Комісії щодо розслідування надати Раді усну оновлену інформацію на її 57-й сесії; подати вичерпну доповідь Раді на її 58-й сесії; і подати доповідь Генеральній Асамблеї на її 79-й сесії.

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Ухвалена Радою ООН з прав людини резолюція містить заклик до РФ "негайно припинити порушення прав людини і зловживання та порушення міжнародного гуманітарного права в Україні" та закликає Росію до виведення військ з усієї території України, як і припинення незаконної мобілізації до ЗС РФ мешканців тимчасово окупованих територій України і примусового переміщення та депортації цивільних осіб в межах України або до РФ.

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Автор: 

мандат (148) ООН (3346) воєнні злочини (1859)


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Хто порушує??!! Ми??!!! Покидьки продажні!!!
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05.04.2024 18:12 Відповісти
Новость прочитайте. Там же написано не Украиной, а в Украине. Крым и прочие оккупированные территории - это Украина.
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05.04.2024 18:28 Відповісти
принудительного перемещения и депортации гражданских лиц в пределах Украины Источник:
В двух территориальных громадах на Сумщине принято решение об обязательной принудительной эвакуации детей. Источник:
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05.04.2024 21:16 Відповісти
Да я читал, но эвакуация и депортация - это разные вещи, даже с прилогательным "принудительная".
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05.04.2024 22:08 Відповісти
Это как шпион и разведчик
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06.04.2024 05:51 Відповісти
Я сходу так і прочитав у заголовку: "з розслідування порушень в Україніи" Джерело:
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05.04.2024 18:41 Відповісти
Нероби з ООН, будуть ще рік висловлювать занепокоєння, новина ні про що.
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05.04.2024 20:27 Відповісти
 
 