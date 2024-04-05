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Новини Війна
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"Не встигаємо перехопити дрони": Повітряні сили пояснили, чому складно відбивати атаки РФ на Харків

Наслідки обстрілу Харкова

Через близьке розташування Харкова до російського кордону, українські мобільні вогневі групи не завжди встигають перехопити ворожі безпілотники.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Найбільша складність [роботи Сил ППО у Харкові] – це близькість міста до кордону, оскільки противник використовує безпілотники, і у мобільних вогневих груп є дуже мало часу, щоб перехопити ці БпЛА", – сказав він.

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За словами Євлаша, окупанти також аналізують свої маршрути і використовують досить складні ділянки місцевості та рельєфу.

Ще одна проблема розташування Харкова поблизу кордону, каже речник Повітряних сил, – це вразливість для удару російськими керованими авіаційними бомбами.

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"Ворог вже навчився, наприклад, скидати УМПБ Д-30, що нещодавно ми бачили. Десь 80 км радіус їхнього застосування", – розповів Євлаш, додавши, що "ніякої стратегічної цілі такі удари з боку Росії не несуть".

Автор: 

обстріл (28392) Харків (5581) Повітряні сили (2625) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+7
Значить треба денно і ношно іпашити по бєлгороду!
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05.04.2024 18:14
+7
Рішення цієї проблеми "шахедів", яке одразу напрошується, - це десятикратне збільшення кількості вогневих груп, повністю оснащених всім необхідним озброєнням і приладдям. А далі - насичення ними території від кордону з пітьмою до околиць Харкова та напівколом довкола міста на відстані 40-5- км з місцями локації, які забезпечують доїзд на позиції за 10 - 15 хвилин.
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05.04.2024 18:31
+7
Думаю, пікапи, кулемети, оптику нічну, знайти набагато легше, чим ракети проти них. Шахеди апріорі не повинні підлітати до міст. До обласних центрів, це точно. І то що долітають до Львова, це взагалі *******.
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05.04.2024 19:12
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Значить треба денно і ношно іпашити по бєлгороду!
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05.04.2024 18:14 Відповісти
не тільки по бєлгороду! по всьому, куди дістаємо!
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05.04.2024 18:20 Відповісти
Ваші слова та Богу у вуха. Але ж якщо буде чим. А бити по якихось ****** де живе три каліки економічно не вигідно. Близьких від нашого кордону з кацапами великих міст немає, одні якісь ***** та мухосрань. А бєлгород від кордону приблизно як і Харків.
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05.04.2024 18:24 Відповісти
брянск, курск, воронеж, краснодар, а саме головне, ростов!
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05.04.2024 18:26 Відповісти
Якщо мобільні групи не справляються проти шахедів , це значить що їх мало.

Треба збільшити їх кількість!
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05.04.2024 18:31 Відповісти
Для чого? Цей розмін всяко на користь рашистів. Їм потрібно продемонструвати для всього світу, що Українця - такі ж варвари. як і вони самі. І щоб на кожне засудження їх злочинів вони могли показувати Бєлгород.
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05.04.2024 18:32 Відповісти
А що ти пропонуєш? Нехай вбивають наших людей та нищать націю як таку? Довбаний кацап розуміє тільки силу. Вони готові за ***** і гроші дохнути сотнями тисяч.
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05.04.2024 18:38 Відповісти
Потрібно розширювати кордони до 1919 го року.

але не з чужинцями на чолі які навіть історії України не знають

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05.04.2024 18:20 Відповісти
ти, як скажеш. там не залишилося українців. суцільні окацаплені манкурти.
нічого не вміють, нічого не хочуть, бухають з дитинства.
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05.04.2024 18:29 Відповісти
Не треба ніколи казати всі.Більшість,великий процент,але не всі
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05.04.2024 20:09 Відповісти
А ці "Шахеди" шо долітають до Львову теж вискакують як чорт з табакерки - скажіть шо нема чим збивати
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05.04.2024 18:25 Відповісти
І це ще з бульбостану нічого поки що не вилітає...
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05.04.2024 19:00 Відповісти
харківчани, які не здаються - реально незламні, особливо, ті шо з боку орди, місяць постійних обстрілів під Київом і трошки напіврозвалена хата дає повне розуміння ситуації...
не остаточно зрозуміла роль русскіх, які воюють на Українському боці.. навести шухеру - це ніби й добре, по-пацанські, але не тоді коли ця енергія мали би бути спрямована на вирізання "на горло" бойових розрахунків с300 та прикомандированих "шахедівців" (не обов'язково ножами)...
непуганих натепер, що вважають, ніби вони у себе вдома на украЇнських білгородщині-курщині, не так вже й складно обнулити, як може здатися, коли за спиною стоять досить технологічні обнулятори - ЗСУ...
і да...а кому наразі не важко..?.
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05.04.2024 18:28 Відповісти
А збільшити мобільні групи в десять разів, чи в сто.
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05.04.2024 18:28 Відповісти
не можна, без особистого розпорядження зе!лідора. а сирській, мабуть, ще не доповідав.
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05.04.2024 18:30 Відповісти
А чим їх озброїти є?
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05.04.2024 18:33 Відповісти
Думаю, пікапи, кулемети, оптику нічну, знайти набагато легше, чим ракети проти них. Шахеди апріорі не повинні підлітати до міст. До обласних центрів, це точно. І то що долітають до Львова, це взагалі *******.
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05.04.2024 19:12 Відповісти
Рішення цієї проблеми "шахедів", яке одразу напрошується, - це десятикратне збільшення кількості вогневих груп, повністю оснащених всім необхідним озброєнням і приладдям. А далі - насичення ними території від кордону з пітьмою до околиць Харкова та напівколом довкола міста на відстані 40-5- км з місцями локації, які забезпечують доїзд на позиції за 10 - 15 хвилин.
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05.04.2024 18:31 Відповісти
Зенітне озброєння для тих мобільних груп де узяти? Вже Максими навіть всі поставили на пікапи....а до кожного ще й прожектор потрібен.
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05.04.2024 18:34 Відповісти
Вже майже середина весни, скоро літо, ночі скорочуються, погода покращується.
Це все до того, що прожектори з вузькими променями можна замінити на ракетниці з висотою зірки 150-200 метрів та лазерні указки - дві-три на розосереджену групу для схрущування променів на цілі і її супроводження впродовж тих кілька десятків секунд,поки кулеметник трасуючими чергами її не зіб'є.
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05.04.2024 18:45 Відповісти
Де знайти озброєння?

1. в Україні е Умеров, $ мульті міліонер. Він же - міністр оборони. В него усе е ( він так каже коли рапортуе).

2. В Україні багато олігархів. Зеленський як президент може звернутися до кожного з них. І у приватній беседі у трех ( третій мае бути Малюк) « попросити допомоги».
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05.04.2024 18:54 Відповісти
А РЕБи для чого? Тим більше нещодавно писали про такі що все глушать, і вони не в одному екземплярі.
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05.04.2024 19:09 Відповісти
У нас є ті десятки тисяч РЕБів, щоб закрити периметр? Їх на фронті не вистачає!
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05.04.2024 23:23 Відповісти
А він летить від кордону ті ж 12-15 хвилин. І може ще летіти з боку Сумської області, тут кордон 563 км. Через нас летять на Полтавщину. Скільки треба груп для прикриття від шахедів приблизно 900 км північно- східного кордону?
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05.04.2024 18:55 Відповісти
Всю область прикрити мобільними групами не можливо. Це їх дуже багато треба. А от міста, можно.
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05.04.2024 19:15 Відповісти
Щоб закрити сраний Харків у два кола з радіусом 20 і 25 км, знадобиться лише 75 вогневих точок при відстані між ними 2км. Можна навіть стаціонарних з тероборони. 75 сраних станкових кулемети, 150 прожекторів. Ще можна по радіусу 30 км додатково поставити мікрофони з аналізатором звуку. Для міста-мільонника - це копійки. 1 батальон тероборони. Якщо додати 75 Стріл/Стінгерів закриють і від крилатих ракет. Скільки бруківки терехов накрав? Ото хай харків'яни піймають його та надають підсрачників.
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05.04.2024 21:26 Відповісти
Упс, трохи помилився, мабуть вогневих точок має бути вдвічі більше. 150. Але для захисту дорогоцінних дуп можновладців цілком осяжно.
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05.04.2024 21:36 Відповісти
Як у Вас, розумних, там десь усе просто, а тут залишилися одні недолугі, то приїздіть до нас в прикордоння ( обладнання захопіть) і організовуйте.
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06.04.2024 12:04 Відповісти
потрібна санітарна зона до уралу
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05.04.2024 18:40 Відповісти
Це вже проходили 70 років тому.
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05.04.2024 19:59 Відповісти
а що було у 1954?, нагадайте
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05.04.2024 20:51 Відповісти
помилився з 41 по 45
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05.04.2024 20:55 Відповісти
сподіваюся цього разу орда буде загнана за урал, звідки прийшла, цивілізація вже не має права на помилку
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05.04.2024 21:38 Відповісти
у нас не вистачить ні сил ні засобів дійти навіть до Волги
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05.04.2024 22:00 Відповісти
сподіваюся що ми будемо не самі
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05.04.2024 22:35 Відповісти
Нагадали слова з повстанської пісні часів ДСВ:
"... за Волгу аж проженемо голодних москалів!..!
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05.04.2024 23:27 Відповісти
Навіть тут, крайня межа Волга.
Далі неї ніхто ніколи не може пройти.
Підозрюю і за часів Римської імперії теж.
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06.04.2024 00:40 Відповісти
послать наши Николаевские мобильные группы и будет порядок
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05.04.2024 18:49 Відповісти
Може пора нашими дронами робити адекватну відповідь?Кацапи,також не будуть встигати перехвачувати!
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05.04.2024 18:59 Відповісти
Дааа. Коментарі Ігнат давав більш яскраві. Що стосується сухо висвітленої Євлашем проблеми, то вона вирішується двома способами: 1.Переселення Хараова вглиб України мінімум на 200 кілометрів, що не реально. 2. Створення з кчцапського боку кордону санітарної смуги шириною тих же 200 кілометрів, що цілком реально. Я - за санітарну зону.
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05.04.2024 19:20 Відповісти
https://t.me/romandonik/4164 Roman Donik

От що мене доводить прямо до сказу, так це ****** ліцемірство Харківських чинуш обласного та міського рівня.
Коли майже рік тому начальник військового гарнізону, бригадний генерал Мельник (ака "Марсель") криком кричав на нарадах що треба виділяти людей, та засоби ураження і вчити та створювати масово мобільні проти шахедні групи щоб закрити небо над Харковом, всім було начхати. Голова ВЦА, просто морозився, мер морозився, командувач ОТУ Грицьков теж, просто ігнорували його пропозиції, а потім взагалі почали не запрошувати на наради. Типу заїбав, постійно щось намагається зробити нове, а не сидить на місці. Дійшло до того, що частину повноважень воєнного коменданта передали начальнику ВСП, щоб Мельнік не пхався нікуди.
А Мельник сам колядував якісь корчі, якісь іржаві ПКМи випрошував, та людей з рот охорони. Намагався тренувати своїми силами. Зробили кілька розрахунків, але це сльози.
А зараз прямо послухати Сінєгубова, як вони героїчно відновлюють та відновлюють. Чуваки, дешевше не допустити руйнувань, аніж потім відновлювати. Хоча може в цьому і був сенс цих всіх зволікань. Щоб побільше грошей "освоїти" на відновленні. Харків місто специфічне. Замість протишахедного захисту гуманітарну куряину ******* та через програму шлях "нєвозвращенцев" за кордон відправляють.
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05.04.2024 19:41 Відповісти
Треба глушити GPS, дрони летять по GPS!
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05.04.2024 19:52 Відповісти
Когда говорят надо глушить GPS - то имеется ввиду глушение всех систем одновременно.
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05.04.2024 20:09 Відповісти
То б могли партнери робити... але мабуть орки переробили на їхню навігаційну х..ню

Щоб заглушити Шахед треба щоб РЕБ був вище нього... це або аеростат або вертоліт з РЕБ
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05.04.2024 20:44 Відповісти
"Щоб заглушити Шахед треба щоб РЕБ був вище нього... це або аеростат або вертоліт з РЕБ" = НЕТ!
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05.04.2024 21:05 Відповісти
Що НЄТ там тип антени яка відсікає сигнали нижче певного кута над горизонтом... заглушити можна або самими амерами ... вони під час бойових дій це роблять... або РЕБ з хибним сигналом, яка буде вносити помилку у визначення координат... має бути вище шахеда
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05.04.2024 22:06 Відповісти
Ізраїль чекає на атаку Ірану:

"Издание Jerusalem Post https://www.jpost.com/israel-news/article-795295 сообщило 4 апреля о перебоях в работе навигационной системы GPS. Жители центральных районов Израиля жалуются, что навигационные приложения определяют их геолокацию как Каир или Бейрут. Издание отмечает, что ЦАХАЛ и прежде глушила GPS в северных и южных приграничных районах для «различных оперативных целей, призванных обеспечить безопасность жителей государства Израиль»
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05.04.2024 22:21 Відповісти
Закупіть 100 одиниць того літачка який використали замість дрона у Татарстані. Аеропракт А-22 чи 32, забув. 90 тисяч доларів коштує. До 200 швидкість. Якраз перехоплювати Шахеди. Один член екіпажу пілот, другий кулеметник. В кожному райцентрі по 1-2 літачка. Можна закрити всю Україну від повільних дронів.
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05.04.2024 20:46 Відповісти
швидість літака має бути більша швидкості шахеда щоб його перехватити... простіше дронами збивати....

вертольотом тим же Мі24 можна його швидкості вистачає... але кажуть пілоти що дуже важко попасти по повітряній цілі...
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05.04.2024 20:50 Відповісти
Тому що треба пробувати збивати Шахеди швидкісними дронами начиненого БП із елементами з магнієвих сплавів.... швидкість 300-350 км достатньо щоб уразити шахед...

Є передатчики для відеоконтролю на 100-150 км якщо розмістити передавач на висоті...
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05.04.2024 20:47 Відповісти
Часто дроны заходят с юга! Причём тут близость границы, которая с севера! Ракетами дроны сбивают "на ура", а стрелкотня - ещё ни разу не слышал, чтобы сбили! Неэффективно!
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05.04.2024 21:00 Відповісти
А ви запитуйте в нла з "ші",якщо на банкову то попутнього їм вітру,однак напевно у них такого напрямку немає
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05.04.2024 21:15 Відповісти
Як що сурйозно но тек і багато тих антидронних груп навкруги Харкова ....
Аби відповідальність з себе зняти.
Варіанти з великими сітками навколо стратегічних об'єктів інфраструктури також не розглядають - чекають поки смажений півень в дупу не клюне. Такі великі сітки бачив під Дніпром які закривали електро підстанцію, розмір сітки був таки гігантський.
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05.04.2024 22:36 Відповісти
 
 