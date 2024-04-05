"Не встигаємо перехопити дрони": Повітряні сили пояснили, чому складно відбивати атаки РФ на Харків
Через близьке розташування Харкова до російського кордону, українські мобільні вогневі групи не завжди встигають перехопити ворожі безпілотники.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Найбільша складність [роботи Сил ППО у Харкові] – це близькість міста до кордону, оскільки противник використовує безпілотники, і у мобільних вогневих груп є дуже мало часу, щоб перехопити ці БпЛА", – сказав він.
За словами Євлаша, окупанти також аналізують свої маршрути і використовують досить складні ділянки місцевості та рельєфу.
Ще одна проблема розташування Харкова поблизу кордону, каже речник Повітряних сил, – це вразливість для удару російськими керованими авіаційними бомбами.
"Ворог вже навчився, наприклад, скидати УМПБ Д-30, що нещодавно ми бачили. Десь 80 км радіус їхнього застосування", – розповів Євлаш, додавши, що "ніякої стратегічної цілі такі удари з боку Росії не несуть".
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Треба збільшити їх кількість!
але не з чужинцями на чолі які навіть історії України не знають
нічого не вміють, нічого не хочуть, бухають з дитинства.
не остаточно зрозуміла роль русскіх, які воюють на Українському боці.. навести шухеру - це ніби й добре, по-пацанські, але не тоді коли ця енергія мали би бути спрямована на вирізання "на горло" бойових розрахунків с300 та прикомандированих "шахедівців" (не обов'язково ножами)...
непуганих натепер, що вважають, ніби вони у себе вдома на украЇнських білгородщині-курщині, не так вже й складно обнулити, як може здатися, коли за спиною стоять досить технологічні обнулятори - ЗСУ...
і да...а кому наразі не важко..?.
Це все до того, що прожектори з вузькими променями можна замінити на ракетниці з висотою зірки 150-200 метрів та лазерні указки - дві-три на розосереджену групу для схрущування променів на цілі і її супроводження впродовж тих кілька десятків секунд,поки кулеметник трасуючими чергами її не зіб'є.
1. в Україні е Умеров, $ мульті міліонер. Він же - міністр оборони. В него усе е ( він так каже коли рапортуе).
2. В Україні багато олігархів. Зеленський як президент може звернутися до кожного з них. І у приватній беседі у трех ( третій мае бути Малюк) « попросити допомоги».
"... за Волгу аж проженемо голодних москалів!..!
Далі неї ніхто ніколи не може пройти.
Підозрюю і за часів Римської імперії теж.
От що мене доводить прямо до сказу, так це ****** ліцемірство Харківських чинуш обласного та міського рівня.
Коли майже рік тому начальник військового гарнізону, бригадний генерал Мельник (ака "Марсель") криком кричав на нарадах що треба виділяти людей, та засоби ураження і вчити та створювати масово мобільні проти шахедні групи щоб закрити небо над Харковом, всім було начхати. Голова ВЦА, просто морозився, мер морозився, командувач ОТУ Грицьков теж, просто ігнорували його пропозиції, а потім взагалі почали не запрошувати на наради. Типу заїбав, постійно щось намагається зробити нове, а не сидить на місці. Дійшло до того, що частину повноважень воєнного коменданта передали начальнику ВСП, щоб Мельнік не пхався нікуди.
А Мельник сам колядував якісь корчі, якісь іржаві ПКМи випрошував, та людей з рот охорони. Намагався тренувати своїми силами. Зробили кілька розрахунків, але це сльози.
А зараз прямо послухати Сінєгубова, як вони героїчно відновлюють та відновлюють. Чуваки, дешевше не допустити руйнувань, аніж потім відновлювати. Хоча може в цьому і був сенс цих всіх зволікань. Щоб побільше грошей "освоїти" на відновленні. Харків місто специфічне. Замість протишахедного захисту гуманітарну куряину ******* та через програму шлях "нєвозвращенцев" за кордон відправляють.
Щоб заглушити Шахед треба щоб РЕБ був вище нього... це або аеростат або вертоліт з РЕБ
"Издание Jerusalem Post https://www.jpost.com/israel-news/article-795295 сообщило 4 апреля о перебоях в работе навигационной системы GPS. Жители центральных районов Израиля жалуются, что навигационные приложения определяют их геолокацию как Каир или Бейрут. Издание отмечает, что ЦАХАЛ и прежде глушила GPS в северных и южных приграничных районах для «различных оперативных целей, призванных обеспечить безопасность жителей государства Израиль»
вертольотом тим же Мі24 можна його швидкості вистачає... але кажуть пілоти що дуже важко попасти по повітряній цілі...
Є передатчики для відеоконтролю на 100-150 км якщо розмістити передавач на висоті...
Аби відповідальність з себе зняти.
Варіанти з великими сітками навколо стратегічних об'єктів інфраструктури також не розглядають - чекають поки смажений півень в дупу не клюне. Такі великі сітки бачив під Дніпром які закривали електро підстанцію, розмір сітки був таки гігантський.