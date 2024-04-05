"Не встигаємо перехопити дрони": Повітряні сили пояснили, чому складно відбивати атаки РФ на Харків

Через близьке розташування Харкова до російського кордону, українські мобільні вогневі групи не завжди встигають перехопити ворожі безпілотники.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Найбільша складність [роботи Сил ППО у Харкові] – це близькість міста до кордону, оскільки противник використовує безпілотники, і у мобільних вогневих груп є дуже мало часу, щоб перехопити ці БпЛА", – сказав він.

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За словами Євлаша, окупанти також аналізують свої маршрути і використовують досить складні ділянки місцевості та рельєфу.

Ще одна проблема розташування Харкова поблизу кордону, каже речник Повітряних сил, – це вразливість для удару російськими керованими авіаційними бомбами.

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"Ворог вже навчився, наприклад, скидати УМПБ Д-30, що нещодавно ми бачили. Десь 80 км радіус їхнього застосування", – розповів Євлаш, додавши, що "ніякої стратегічної цілі такі удари з боку Росії не несуть".