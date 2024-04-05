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Новини
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Двоє громадян РФ зізналися у змові для продажу російським компаніям компонентів до літаків, - Костін

Генпрокурор Андрій Костін

Двоє громадян РФ визнали свою провину щодо участі у змові з метою продажу російським компаніям критично важливих компонентів для літаків.

Про це у соцмережі Х поінформував генпрокурор Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ.

"Україна високо цінує непохитну відданість Генерального прокурора США Мерріка Гарланда та Міністерства юстиції боротьбі з незаконним експортом технологій до росії. Маємо ще одне важливе досягнення: двоє громадян рф визнали свою провину щодо участі у змові з метою продажу російським компаніям критично важливих компонентів для літаків.

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Ми щиро вдячні за тверду підтримку з боку наших американських колег. Припинення російської агресії та недопущення подальшого підриву державою-агресором глобальної безпеки є нашим спільним пріоритетом", - повідомив генпрокурор.

Генпрокурор Андрій Костін про зізнання двох росіян

Автор: 

росія (65098) США (22737) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+3
Так подано, що ніфіга не зрозуміло. Двоє громадян кацапії, змовились, і продавали кацапії запчастини для літаків.
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05.04.2024 18:48
+2
ген прокурор костін, глибоко лизнув через х маска, ген прокурору гарланду.
кацапи, то привід.
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05.04.2024 18:56
+2
Стісняюсь спитать: "двоє громадян кацапії" забезпечили запчастинами весь парк літаків? А якби ці "двоє громадян" не змовились, то всі "самальоти аерафлота" вже би порозвалювались в повітрі?
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05.04.2024 19:18
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Так подано, що ніфіга не зрозуміло. Двоє громадян кацапії, змовились, і продавали кацапії запчастини для літаків.
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05.04.2024 18:48 Відповісти
ген прокурор костін, глибоко лизнув через х маска, ген прокурору гарланду.
кацапи, то привід.
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05.04.2024 18:56 Відповісти
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05.04.2024 19:40 Відповісти
для ,Боингов
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05.04.2024 18:59 Відповісти
Стісняюсь спитать: "двоє громадян кацапії" забезпечили запчастинами весь парк літаків? А якби ці "двоє громадян" не змовились, то всі "самальоти аерафлота" вже би порозвалювались в повітрі?
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05.04.2024 19:18 Відповісти
Теж подумав, що подаючі новини довбодятли
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05.04.2024 20:28 Відповісти
Дружбан єрмака.
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05.04.2024 19:08 Відповісти
Молодці, оті Костін, Рябошапка, Венедіктова, Малюк, баканов, Шмигаль, пильнують за дотриманням Законів та національних інтересів України!!!
Зеленському, воно тепер, якось по дотичній… Конституція… дія прямої норми, він же десь навчався, біля юристів… Мама Рима, теж про таке розповідала…
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05.04.2024 19:19 Відповісти
Пять разів читала заголовок, щоб зрозуміти. Так і не зрозуміла.
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05.04.2024 19:48 Відповісти
Це він у Вашингтоні дізнався, коли до дружини у відрядження приїжджав?
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05.04.2024 20:36 Відповісти
 
 