Двоє громадян РФ зізналися у змові для продажу російським компаніям компонентів до літаків, - Костін
Двоє громадян РФ визнали свою провину щодо участі у змові з метою продажу російським компаніям критично важливих компонентів для літаків.
Про це у соцмережі Х поінформував генпрокурор Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ.
"Україна високо цінує непохитну відданість Генерального прокурора США Мерріка Гарланда та Міністерства юстиції боротьбі з незаконним експортом технологій до росії. Маємо ще одне важливе досягнення: двоє громадян рф визнали свою провину щодо участі у змові з метою продажу російським компаніям критично важливих компонентів для літаків.
Ми щиро вдячні за тверду підтримку з боку наших американських колег. Припинення російської агресії та недопущення подальшого підриву державою-агресором глобальної безпеки є нашим спільним пріоритетом", - повідомив генпрокурор.
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кацапи, то привід.
Зеленському, воно тепер, якось по дотичній… Конституція… дія прямої норми, він же десь навчався, біля юристів… Мама Рима, теж про таке розповідала…