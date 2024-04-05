Двоє громадян РФ зізналися у змові для продажу російським компаніям компонентів до літаків, - Костін

Двоє громадян РФ визнали свою провину щодо участі у змові з метою продажу російським компаніям критично важливих компонентів для літаків.

Про це у соцмережі Х поінформував генпрокурор Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ.

"Україна високо цінує непохитну відданість Генерального прокурора США Мерріка Гарланда та Міністерства юстиції боротьбі з незаконним експортом технологій до росії. Маємо ще одне важливе досягнення: двоє громадян рф визнали свою провину щодо участі у змові з метою продажу російським компаніям критично важливих компонентів для літаків.

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Ми щиро вдячні за тверду підтримку з боку наших американських колег. Припинення російської агресії та недопущення подальшого підриву державою-агресором глобальної безпеки є нашим спільним пріоритетом", - повідомив генпрокурор.