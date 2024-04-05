На Сумщині оголосили примусову евакуацію дітей із двох громад: загалом планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів

У двох територіальних громадах на Сумщині ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб

Таке рішення було ухвалено через безпекову ситуацію. Його погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Загалом планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області. Вони разом із батьками або іншими законними представниками будуть евакуйовані до безпечних регіонів.

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Варто зауважити, що евакуація здійснюється безкоштовно. За детальнішою інформацією можете звернутися на гарячу лінію Сумського обласного контактного центру за номерами:

• (0542) 66-33-77 (безкоштовно для жителів міста Суми та Сумського району);

• 0 800 301 501 (безкоштовно для жителів Сумської області).

Наразі гаряча лінія працює щодня із 08:30 до 17:30.