У п’яти областях сьогодні будуть застосовані обмеження на споживання електроенергії, - Укренерго. ПЕРЕЛІК

НЕК "Укренерго" застосувало обмеження на споживання електроенергії у п’яти областях України до 22.00 5 квітня.

Про це повідомила пресслужба компанії у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений сьогодні застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:45 до 22:00 в:

Дніпропетровській

Запорізькій

Кіровоградській

Полтавській

Сумській областях.

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Обсяг обмежень буде меншим, ніж 4 квітня. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Отже, перерви в енергопостачанні будуть менш тривалими.

Причина застосування обмежень залишається тією ж самою: відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції.

Продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.

Просимо споживати електроенергію ощадливо", - йдеться у повідомленні.