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У п’яти областях сьогодні будуть застосовані обмеження на споживання електроенергії, - Укренерго. ПЕРЕЛІК

Електромережі

НЕК "Укренерго" застосувало обмеження на споживання електроенергії у п’яти областях України до 22.00 5 квітня.

Про це повідомила пресслужба компанії у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений сьогодні застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:45 до 22:00 в:

  • Дніпропетровській
  • Запорізькій
  • Кіровоградській
  • Полтавській
  • Сумській областях.

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Обсяг обмежень буде меншим, ніж 4 квітня. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Отже, перерви в енергопостачанні будуть менш тривалими.

Причина застосування обмежень залишається тією ж самою: відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції.

Продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.

Просимо споживати електроенергію ощадливо", - йдеться у повідомленні.

Укренерго про відключення світла 5 квітня 2024 року

Автор: 

Укренерго (2691) відключення світла (1087)


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Добре, що найом забезпечив з своєю командою, їх реальне прикриття…
А якби не Наєм?? Пропала б галузь, Шмигаль може підтвердити ..
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05.04.2024 20:24 Відповісти
Яке реальне прикриття? За два дні втрачено більше, ніж за минулий рік
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05.04.2024 20:41 Відповісти
щмыгаль сказал хватит всем
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05.04.2024 21:29 Відповісти
 
 