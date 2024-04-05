У п’яти областях сьогодні будуть застосовані обмеження на споживання електроенергії, - Укренерго. ПЕРЕЛІК
НЕК "Укренерго" застосувало обмеження на споживання електроенергії у п’яти областях України до 22.00 5 квітня.
Про це повідомила пресслужба компанії у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений сьогодні застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:45 до 22:00 в:
- Дніпропетровській
- Запорізькій
- Кіровоградській
- Полтавській
- Сумській областях.
Обсяг обмежень буде меншим, ніж 4 квітня. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Отже, перерви в енергопостачанні будуть менш тривалими.
Причина застосування обмежень залишається тією ж самою: відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції.
Продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.
Просимо споживати електроенергію ощадливо", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А якби не Наєм?? Пропала б галузь, Шмигаль може підтвердити ..