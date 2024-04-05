"Жахлива тактика": посол США Брінк відреагувала на ракетний удар Росії по Запоріжжю
Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський ракетний удар по Запоріжжю із трьома загиблими і десятками постраждалих.
Про це посол написала у X, передає Цензор.НЕТ.
Брінк назвала дії РФ "жахливою тактикою", яка мала на меті вбити рятувальників та журналістів, які прибули на місце події.
"Сьогодні Росія атакувала Запоріжжя, вбивши трьох людей ракетними ударами з інтервалом у 40 хвилин – жахлива тактика, яка, вочевидь, мала на меті вбити працівників екстрених служб та журналістів на місці події", – зазначила вона.
Брінк наголосила, що Росія має бути притягнута до відповідальності за ці злочини проти українського цивільного населення.
Топ коментарі
+18 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар05.04.2024 21:11
+14 Владимир Рудяга
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+11 Oleg K #589544
показати весь коментар05.04.2024 21:09
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"...Более 3 тысяч человек уже эвакуировано из затопленных районов Орска после прорыва плотины.
По данным 112, сейчас спасение людей, попавших в зону ЧС идёт полным ходом. Развёрнуты 11 пунктов временного размещения, в которых дежурят бригады медиков.
В Орск вылетели 2 борта МЧС со спасателями. Уже подтоплено около 2000 жилых домов и 6000 приусадебных участков. В зоне риска находятся более 11 тысяч домовладений."
Хіба це йде в якесь порівняння з орською дамбою? Це ніякий не чорний лебідь, це взагалі ніщо .
Слава Великому байдену та його адмiнiстрацii!
Пам'ятника йому на Хрещатику!
Або на Лаврському горбi!
Є бажаня самому переконатись? Найпростіше подивитись програму тб на раше. Серіал "свати".
Це те,що він називає " роялті". Ці гроші в Україну НЕзаходять,а йдуть у офшори зє.
А зє - працюють досі. Відкрй будь яку тижневу програму тб від Владіка до Москви - переконаєшся.
Як вважаєш,будуть дотувати з бюджету рифи НЕЛОЯЛЬНУ (не агента ФСБ) до керівництва рифи кінофірму?
Вам мало наобiцяли???
Та ще й одреагували...
ВСЕ!
В такому віці вже потрібно знати!