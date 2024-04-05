"Жахлива тактика": посол США Брінк відреагувала на ракетний удар Росії по Запоріжжю

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський ракетний удар по Запоріжжю із трьома загиблими і десятками постраждалих.

Про це посол написала у X, передає Цензор.НЕТ.

Брінк назвала дії РФ "жахливою тактикою", яка мала на меті вбити рятувальників та журналістів, які прибули на місце події.

"Сьогодні Росія атакувала Запоріжжя, вбивши трьох людей ракетними ударами з інтервалом у 40 хвилин – жахлива тактика, яка, вочевидь, мала на меті вбити працівників екстрених служб та журналістів на місці події", – зазначила вона.

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Брінк наголосила, що Росія має бути притягнута до відповідальності за ці злочини проти українського цивільного населення.