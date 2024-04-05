Ракетний удар РФ по Запоріжжю: кількість жертв зросла до чотирьох, понад 20 поранених
Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю зросла до чотирьох.
Про це в телеграмі написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо оперативної ситуації у Запоріжжі станом на зараз:
- 4 людини загинуло
- понад 20 людей травмовано
Наразі всім надається необхідна медична допомога!" - повідомив він.
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Jimmy Hill
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ПравдаЛюбка
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Alex Asd
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Чайка Київ
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