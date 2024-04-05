Ракетний удар РФ по Запоріжжю: кількість жертв зросла до чотирьох, понад 20 поранених

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю зросла до чотирьох.

Про це в телеграмі написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо оперативної ситуації у Запоріжжі станом на зараз:



- 4 людини загинуло

- понад 20 людей травмовано

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Наразі всім надається необхідна медична допомога!" - повідомив він.