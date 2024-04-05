УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10406 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 591 4

Ракетний удар РФ по Запоріжжю: кількість жертв зросла до чотирьох, понад 20 поранених

Запоріжжя

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю зросла до чотирьох.

Про це в телеграмі написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо оперативної ситуації у Запоріжжі станом на зараз:

- 4 людини загинуло
- понад 20 людей травмовано

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Жахлива тактика": посол США Брінк відреагувала на ракетний удар Росії по Запоріжжю

Наразі всім надається необхідна медична допомога!" - повідомив він.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров про обстріл Запоріжжя

Автор: 

Запоріжжя (2263) обстріл (28392) Федоров Іван (648)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.04.2024 21:49 Відповісти
Співчуваю запоріжцям! Тримайтеся! Вічна пам"ять загиблим,швидкого одужання пораненим! Всі прокляття на кацапів!
показати весь коментар
05.04.2024 22:49 Відповісти
Прифронтовой город, а ПВО нормальной нет. Это же не Киев.
показати весь коментар
06.04.2024 00:28 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2024 00:37 Відповісти
 
 