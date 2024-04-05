Україні треба відкрити експорт озброєння за кордон, щоб посилити оборонні підприємства та зайняти ринки, - Бельбас

Україні потрібно лібералізувати експорт озброєння за кордон. Якщо вітчизняний ВПК може виробляти якусь продукцію, а за кордоном її готові купувати, то логічно і необхідно було б продавати українське озброєння, заводячи в країну валюту. Це покращуватиме економічну ситуацію в Україні та стимулюватиме внутрішнє виробництво.

Про це заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграф.

"Довготермінова війна йде на виснаження економік. А якщо у ручному режимі не дають експортувати будь-яку продукцію, ви прикручуєте дохід для держави… Дуже важливо у цьому процесі не перерегулювати. Ми вже бачимо відтік, а найшвидше це роблять виробники безпілотників. Для них виїхати з України — дуже швидко. Але ж ви потім ці компанії не затягнете в Україну, умовно кажучи, танками.

У Польщі сприятливі податки, спрощена система ведення бізнесу, там легше, там менше бюрократії. На 100% гарантую, що всі виробники, які поїдуть звідси, вони не повернуться. За це треба боротися. Це ті засоби, які нам допоможуть воювати нині й, думаю, дадуть можливість перемогти у війні", — резюмував Бельбас.

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