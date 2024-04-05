Україні треба відкрити експорт озброєння за кордон, щоб посилити оборонні підприємства та зайняти ринки, - Бельбас
Україні потрібно лібералізувати експорт озброєння за кордон. Якщо вітчизняний ВПК може виробляти якусь продукцію, а за кордоном її готові купувати, то логічно і необхідно було б продавати українське озброєння, заводячи в країну валюту. Це покращуватиме економічну ситуацію в Україні та стимулюватиме внутрішнє виробництво.
Про це заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграф.
"Довготермінова війна йде на виснаження економік. А якщо у ручному режимі не дають експортувати будь-яку продукцію, ви прикручуєте дохід для держави… Дуже важливо у цьому процесі не перерегулювати. Ми вже бачимо відтік, а найшвидше це роблять виробники безпілотників. Для них виїхати з України — дуже швидко. Але ж ви потім ці компанії не затягнете в Україну, умовно кажучи, танками.
У Польщі сприятливі податки, спрощена система ведення бізнесу, там легше, там менше бюрократії. На 100% гарантую, що всі виробники, які поїдуть звідси, вони не повернуться. За це треба боротися. Це ті засоби, які нам допоможуть воювати нині й, думаю, дадуть можливість перемогти у війні", — резюмував Бельбас.
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Щоб наши чиновники щось відправили в утіль, а не в Африку продали
"Їм потрібна допомога США, пояснив директор, так як в України не вистачає грошей впоратися з усіма ************, що залишилися від холодної війни і Афганістану"- - згадує у своїй книзі Барак Обама.
При таких темпах, як зараз, знешкодження цих *********** може зайняти шістдесят років."
Дальше не буду цитувати там маразми Обами що зброя могла опинитись у терористів... які чогось лише стосуються України... але інші пострадянські республіки це зробити не можуть... реально ...муд...к
Как плять все дружно забыли, что керманычи тех времен аж тряслись, так хотели "заработать" на той утилизации! А теперь чужой дядя виноват. Ага, он еще вам в штаны насрал тот Обама.
які до них питання?
- Головне - це імпорт зброї для Сил оборони, друге - виробництво бронемашин, третє - міномети.
Хтось може сказати щось добре про їх міномети?? або про бронемашини??
ГОЛОВНЕ ЦЕ ІМПОРТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тобто працівників залишають, а керівництва виїзжає?
та ще ще з документацією котра може бути секретною.
Для них дозволений виізд?
Якщо виробляють зброю, котра не потрібна - то може треба змінити виробництво на потрібну?
Щодо валюти, все правильно.
Наприклад, ІТ спеціалісти також "заводять" валюту в країну, проте не мають бронювання.
Виходить, якщо мобілізувати - то "ви прикручуєте дохід для держави"
Этот клоун сын какого-нибудь "Красного директара" или еще один из них самих? ********.
«балбес».
Що про нас подумають?З протягнутою рукою просимо зброю по всьому світу,а тут хоп-і експорт зброї!
И лучше всего конечно будет, если договорится о поставках в КНДР и Иран. А чтобы не заморочиваться со сложной логистикой, отправлять сразу в Крым и Воронеж
Нічого крім дискредитації країни на зовнішніх зв'язках не можна очікувати.
Зробили,продали за кордон,заплатили податок в бюджет,взяли з бюджету на розвиток.....
А все зароблене не на розвиток держави а в офшори.
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Стою на асвальті я в лижі обутий
Чи лижі не їдуть, чи я звізданутий
Ви замість того, щоб на директора ПРИВАТНОЇ компанії гівно накидувати, запитали б ЧОМУ в них держава не викупає всі 100% спроможностей (або не мобілізовує їх підприємство на потреби війни, з усіма витікаючими).
Бо, якщо почитати коменти, то тут очікують, що приватна компанія буде задарма до ЗСУ свою зброю постачати. Або сидіти на мінімальних потужностях які їм МО скинуло. Вмикайте голову хоч іноді. Мабуть директор просить відкрити експорт, бо контракти МО отримують тільки пригріті виробники? Бутусов це в своєму відео про дрони казав, що туди ломанулися всі, бо "тєма дєгєжная" і ті хто раніше дронами займався багато років і мають наробки не можуть тепер контракти МО отримати, а отримують їх всякі нонейми. А що іншим робити? Питайте в свого зе, чому така ситуація у виробників