Місто Бурштин після атаки РФ на ТЕС вирішило перейти на автономне опалення

Міська рада Бурштина Івано-Франківської області дозволила власникам квартир та нежитлових приміщень встановлювати індивідуальне опалення.

Про це повідомляє пресслужба міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Депутати прийняли рішення, яке надає право власникам квартир та нежитлових приміщень усіх багатоквартирних будинків м. Бурштин за власним бажанням відключити свою квартиру чи нежитлове приміщення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води з подальшим влаштуванням системи індивідуального теплопостачання", - йдеться у повідомленні.

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Також згідно цього рішення власники квартир та нежитлових приміщень мають право отримати дозвіл на облаштування газового конвектору без відключення від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання).

Відключення від центральної тепломережі та облаштування індивідуального опалення передбачене коштом власників квартир. Пільговим категоріям населення на влаштування індивідуального теплопостачання міськрада виділятиме 20 000 грн.