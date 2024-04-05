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Новини
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Місто Бурштин після атаки РФ на ТЕС вирішило перейти на автономне опалення

Опалення

Міська рада Бурштина Івано-Франківської області дозволила власникам квартир та нежитлових приміщень встановлювати індивідуальне опалення.

Про це повідомляє пресслужба міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Депутати прийняли рішення, яке надає право власникам квартир та нежитлових приміщень усіх багатоквартирних будинків м. Бурштин за власним бажанням відключити свою квартиру чи нежитлове приміщення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води з подальшим влаштуванням системи індивідуального теплопостачання", - йдеться у повідомленні.

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Також згідно цього рішення власники квартир та нежитлових приміщень мають право отримати дозвіл на облаштування газового конвектору без відключення від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання).

Відключення від центральної тепломережі та облаштування індивідуального опалення передбачене коштом власників квартир. Пільговим категоріям населення на влаштування індивідуального теплопостачання міськрада виділятиме 20 000 грн.

Автор: 

опалення (912) ТЕС (917) Івано-Франківська область (949)


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Топ коментарі
+12
Аж війни треба було(А до того?нагло змушували людей купляти місцеве...ахмєтовське ...(скільки хабарів та бюрократії було(А тепер,коли срака,то "виживайте самі"(((Ппзд.
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05.04.2024 21:57
+11
У моєму місті таке рішення прийняте вже давно, у далекому 2006-му році. Після того, як під час морозів (тоді ще й Алчевськ заморозили) центральну котельню шляґ трафив. 😊 І нічого. Пряма економія для міста і для жителів. Тепло є завжди і його можна регулювати індивідуально. Постраждали лише звільнені кочегари і ті міські райці, які були дотичні до опалення і мухлювання з ним.
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05.04.2024 22:01
+11
красунчики! всю країну треба переводити на індівідуальне опалення
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05.04.2024 22:26
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Цивілізований Світ, бореться за свободу України, а гнидота, бродський+єрмак+видання «Обозреватель», запустили ФСБшну ІПСО в Україні, перекручуванням інтерв'ю у США !!
https://www.youtube.com/watch?v=mTICtWkw29s

Юрій Швець, дав роз'яснення цьому ІПСО з ФСБ в «Обозревателю», на пальцях!
Малюку, бродський+єрмак, додали роботи !!! Ну, не сволота!!
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05.04.2024 21:56 Відповісти
Аж війни треба було(А до того?нагло змушували людей купляти місцеве...ахмєтовське ...(скільки хабарів та бюрократії було(А тепер,коли срака,то "виживайте самі"(((Ппзд.
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05.04.2024 21:57 Відповісти
проблема в том что не только атаки ракет а тарифы там такие что даже моя Одесса на их фоне чистый коммунизм в нашем городе тарифы в 2 раза ниже чем в Стрые например а он сидит на газовых подземных хранилищах Дрогобыч там вообще давно такое решение приняли но откуда у людей гроши на индивидуальные системы ведь это не только поставить котёл в доме / квартире но и протянуть магистральные газовые трубы, построить гольдерные станции прокачки газа.. в Ужгороде это процесс длится с середины 90 годов и до сих пор не закончился..
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05.04.2024 21:58 Відповісти
Если хорошо утеплить жилье, то можно отапливать помещение теплом собственного тела ) На секундочку, тело взрослого человека выделяет 80 Вт тепловой энергии в час )
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05.04.2024 22:14 Відповісти
А якщо їсти більше гороху, можна економити на опаленні.

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05.04.2024 22:43 Відповісти
Дурня , в Ужгороді вже у всіх охочих автономне опалення ,у більшості газове.
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05.04.2024 22:34 Відповісти
Охочих и имеющих деньги деньжата...а они не у всех....
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05.04.2024 23:05 Відповісти
Це по - людські.
Звісно олігархія України проти автономного опалення і нагріва води, бо ні цьому вона робить свої основні статки.
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05.04.2024 22:00 Відповісти
У моєму місті таке рішення прийняте вже давно, у далекому 2006-му році. Після того, як під час морозів (тоді ще й Алчевськ заморозили) центральну котельню шляґ трафив. 😊 І нічого. Пряма економія для міста і для жителів. Тепло є завжди і його можна регулювати індивідуально. Постраждали лише звільнені кочегари і ті міські райці, які були дотичні до опалення і мухлювання з ним.
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05.04.2024 22:01 Відповісти
Давно пора!
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05.04.2024 22:10 Відповісти
Ялта, ЮБК. 2000-ні роки. ,,Дозвіл,, на відключення центрального опалення одного стояка в 5-ти поверхівці коштував пару тисяч УЄ хабарем.Це ми збирали з 5 квартир. При тому що опаленні фізично не було вже років три і котельня, яка опалювала декілька десятків будинків була давно знищена. Від неї тільки стіни без даху стояли. Намагання відключитись офіційно не привели до успіху. Нам казали, що побудова нової котельні вже запланована і відбудеться років через 7-8. Зараз там будинки.
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05.04.2024 22:20 Відповісти
Централізоване опалення це прихований налог на проживання у населеному пункті. Усі гроші за опалення, якщо не усі розкрадаються, то ідуть до місцевого бюджету. Але вони майже усі кралися під віглядом боргів за опалення, яки тягнулися ще з 90-х років і крім того, додатково тягнулися гроші з бюджету на утримання штучно "збиткових" котелен. В Сєвєродонецьку на СТКЕ та ТЕЦ була подвійна бухгалтерія.
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05.04.2024 22:32 Відповісти
Правда тут є багато підводних каменів, які має допомогти вирішити Держава!
1. Контроль встановлення котлів і водонагрівачів ( бо кустарники - майстри зараз понавстановлюють напартачивши).
2. Допомога встановлення і переробки системи під інд. опалення малозабезпеченим, які не зможуть фінансово це потягнути.
3. Вирішити питання з вентиляцією, бо тіж кустарники можуть напартачити, що ще люди чадним газом потравляться. 99% будинків не мають вентиляції і непристосовані до Інд. опал. У Львові були випадки, що сусіди травились чадним газом, бо поруч було неправильно зроблене Інд. опалення. І чадний газ травив сусідів по під'їзду.
4. Спротив місцевої влади, таких як Андрій Садовий, наприклад, у нас у Львові. Тому що Львівтеплоенерго для Садового вічно "збиткове" це бездонна бочка для доїння собі в кишеню бюджетних мільйонів!

Роботи багато але треба йти до цього автономного опалення
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05.04.2024 22:21 Відповісти
Я вже вище писав що в моєму мікрорайоні після остаточної зупинки котельні на індивідуальне газове опалення перейшли всі. Бо й альтернативи вже не було. Перші, я та сусіди, наприклад, ще й хабарі давали для дозволу відмови від центрального опалення. Бо це було проблемою. Ніхто не отруївся.Ніхто не згорів. Кожна квартира в будинках мала зробити проект перебудови газового обладнання та встановити систему водяного опалення газовим двухконтурним котлом. Все це виходило в 1.2 -1.5 тисячі доларів в мінімальному розрахунку без хабарів на стандартну квартиру в радянському фонді. Мається на увазі з котлом та батареями. Зараз не знаю скільки воно коштує. Живу в новобудові де воно вже було с початку.
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06.04.2024 01:05 Відповісти
Врветься рижому Ахметову, доїти мешканців Бурштина захмарними тарифами!
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05.04.2024 22:25 Відповісти
красунчики! всю країну треба переводити на індівідуальне опалення
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05.04.2024 22:26 Відповісти
Нарешті! Сподіваюсь на повний перехід на індивідуальне опалення з передоплатою. "Колгосп" це завжди і всюди транжирство.
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05.04.2024 22:37 Відповісти
Не хочеться каркати, але Києву індивідуальне опалення потрібне також.
Невже для цього теж потрібно кілька прильотів ?
По-іншому ніяк ?
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06.04.2024 07:11 Відповісти
Пропоную створити петицію на дозвіл використання індивідуального опалення не лише по будинково, а і по-квартирного! Побачимо на чиєму боці держава - на боці олігархів чи на боці людей. Хоча воно і так очевидно на чиєму... Але так вони покажуть- чи стануть вони красномовно на бік олігархічного геноциду українців.
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06.04.2024 11:29 Відповісти
Отмена крепостного права на местном уровне .......
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06.04.2024 11:38 Відповісти
Досить годувати всяких Ахметових і мерів міст з їхніми дармоїдами чиновниками!
Держава має все робити для того щоб позбутись корупційного ярма в питанні опалення і гарячого водопостачання! Це міліарди економії коштів!
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06.04.2024 15:56 Відповісти
 
 