Місто Бурштин після атаки РФ на ТЕС вирішило перейти на автономне опалення
Міська рада Бурштина Івано-Франківської області дозволила власникам квартир та нежитлових приміщень встановлювати індивідуальне опалення.
Про це повідомляє пресслужба міської ради, передає Цензор.НЕТ.
"Депутати прийняли рішення, яке надає право власникам квартир та нежитлових приміщень усіх багатоквартирних будинків м. Бурштин за власним бажанням відключити свою квартиру чи нежитлове приміщення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води з подальшим влаштуванням системи індивідуального теплопостачання", - йдеться у повідомленні.
Також згідно цього рішення власники квартир та нежитлових приміщень мають право отримати дозвіл на облаштування газового конвектору без відключення від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання).
Відключення від центральної тепломережі та облаштування індивідуального опалення передбачене коштом власників квартир. Пільговим категоріям населення на влаштування індивідуального теплопостачання міськрада виділятиме 20 000 грн.
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Юрій Швець, дав роз'яснення цьому ІПСО з ФСБ в «Обозревателю», на пальцях!
Малюку, бродський+єрмак, додали роботи !!! Ну, не сволота!!
Звісно олігархія України проти автономного опалення і нагріва води, бо ні цьому вона робить свої основні статки.
1. Контроль встановлення котлів і водонагрівачів ( бо кустарники - майстри зараз понавстановлюють напартачивши).
2. Допомога встановлення і переробки системи під інд. опалення малозабезпеченим, які не зможуть фінансово це потягнути.
3. Вирішити питання з вентиляцією, бо тіж кустарники можуть напартачити, що ще люди чадним газом потравляться. 99% будинків не мають вентиляції і непристосовані до Інд. опал. У Львові були випадки, що сусіди травились чадним газом, бо поруч було неправильно зроблене Інд. опалення. І чадний газ травив сусідів по під'їзду.
4. Спротив місцевої влади, таких як Андрій Садовий, наприклад, у нас у Львові. Тому що Львівтеплоенерго для Садового вічно "збиткове" це бездонна бочка для доїння собі в кишеню бюджетних мільйонів!
Роботи багато але треба йти до цього автономного опалення
Невже для цього теж потрібно кілька прильотів ?
По-іншому ніяк ?
Держава має все робити для того щоб позбутись корупційного ярма в питанні опалення і гарячого водопостачання! Це міліарди економії коштів!