"Якщо б зараз був Порошенко, то у січні 2022 він підписав би Мінськ-3", - "слуга народу" Богуцька

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Ліза Богуцька вважає, що якби замість Володимира Зеленського президентом був Петро Порошенко, то він у січні 2022 року підписав би з Росією чергові Мінські угоди.

Про це нардеп написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато хто роздратований постом Мар'яни Безуглой про те, що якщо б Президентом зараз був Порошенко, то ніякої війни не було б. Друзі, дивіться ширше, ніж букви. В цьому пості є сенс. Якщо б був Порошенко, то ще в січні 22 року він підписав би з Путіним через "переговорника" Медведчука Мінськ 3. У 23 році - Мінськ 4. А зараз вже готувався б Мінськ 5", - написала Богуцька.

"Слуга народу" впевнена, що за президентства Порошенка продовжувалося б зростання медіаімперії Медведчука, вплив РПЦ та економічні відносини з окупованими територіями.

"Тобто, сенс посту Мар'яни саме в цьому, а не про те, що Порошенко краще за Зеленського. Тобто Путін "дипломатично" через Порошенка і Медведчука повільно ковтав би Україну, даючи можливість їм багатіти на дизелі, газі, бурштині, тощо. І да, звісно, Медведчук був би вільний, а Ківа й досі тер собі яйця у Верховній Раді", - пояснює Богуцька.

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Нагадуємо, раніше нардепка "Слуги народу" Мар’яна Безугла заявила, що повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році не було б, якби на виборах президента у 2019 році переміг Петро Порошенко.