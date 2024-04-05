"Якщо б зараз був Порошенко, то у січні 2022 він підписав би Мінськ-3", - "слуга народу" Богуцька
Народний депутат з фракції "Слуга народу" Ліза Богуцька вважає, що якби замість Володимира Зеленського президентом був Петро Порошенко, то він у січні 2022 року підписав би з Росією чергові Мінські угоди.
Про це нардеп написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Багато хто роздратований постом Мар'яни Безуглой про те, що якщо б Президентом зараз був Порошенко, то ніякої війни не було б. Друзі, дивіться ширше, ніж букви. В цьому пості є сенс. Якщо б був Порошенко, то ще в січні 22 року він підписав би з Путіним через "переговорника" Медведчука Мінськ 3. У 23 році - Мінськ 4. А зараз вже готувався б Мінськ 5", - написала Богуцька.
"Слуга народу" впевнена, що за президентства Порошенка продовжувалося б зростання медіаімперії Медведчука, вплив РПЦ та економічні відносини з окупованими територіями.
"Тобто, сенс посту Мар'яни саме в цьому, а не про те, що Порошенко краще за Зеленського. Тобто Путін "дипломатично" через Порошенка і Медведчука повільно ковтав би Україну, даючи можливість їм багатіти на дизелі, газі, бурштині, тощо. І да, звісно, Медведчук був би вільний, а Ківа й досі тер собі яйця у Верховній Раді", - пояснює Богуцька.
Нагадуємо, раніше нардепка "Слуги народу" Мар’яна Безугла заявила, що повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році не було б, якби на виборах президента у 2019 році переміг Петро Порошенко.
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Най буде так шо Порох тягнув час через мінські, але він виграв цей час та разом з Пастором робив Нептуни та Богдани.
Але прийшов володьа, так сталося бо в нас демократія, тай похєріл усьо.
До Вови питань нема, його на форумі нема, питання до людей які за нього голосували, ви дійсно цього хтіли??
...але це занадто складно для розуміння шанувальниками Зе і його гоп-компанії. Тому їм краще "заходять" ось такі висери богуцьких і безуглих.
"здав Крим", "знищив склади ***********", Ротердам+", "мінський договорняк" і все в такому дусі не потребує ніякого аналізу, це все просто для "розуміння".
Розуміння в лапках, бо розумом там і не пахне.
20 серпня 2020 року - 00:18" https://www.president.gov.ua/news/trivaye-rezhim-tishi-na-zasidanni-tkg-pogodzheno-20-dilyanok-62817
Ой, а шо такоє?! Замість Мінськ-3 ми краще розмінуємо для ворога.
Я про якість народу любдять говорити шовіністи.
Та Чорний Шлях з невільницьким плачем.
Цьому народу світ уже немилий
Від зайшлих вбивць і від своїх нікчем."
(Ліна Костенко)
Але мудрий нарід, оскільки генетично не переварює розумних і багатих, вибрав тупих і бідних - справжніх своїх представників, таких само як нарід і є. І тепер ніяк не зрозуміє, а що ж пішло не так.
З рештою згоден на 100%
Это что, разные люди?
Треба оцінювати по результату,а не по ЯКБИ.
Тобто,треба порівняти результати роботи обох президентів за пять років,якщо на то пішло.
А світ фантазій двох недалеких депутатів-слуг, мало кому цікавий.
Результати - це надана Заходом зброя - Петріоти, Леопарди, Абрамси, БТРи багатьох виробників,
артилерія, снаряди і ракети, яких папєрєднікам ніхто не давав.
А озброєння тому й дали, що своє виробництво позакривали. Невже теж "папєрєднікі"?! Ой, ні! Зелені!
Пічалька!..
Але ж телевізор сказав, що Мінськ - це бяка, ось барани 10 років і волають: "Бяяяяяка!!!"
Тобто, ціль заяви тьоті більше схожа на спробу посіяти сумніви в очевидних тезах.
Нахрен нам такі політики які не здатні прогнозувати. Я не кажу що не те робилось. Я кажу що тягнибок визнав свою нездатність прогнозувати. Біда від гіперактивних дурнів. Думаю, що не тільки тягнибок з політиків такі.
А насправді відбувається ось це ...
..." Поступово ковтали би Україну..." А зараз де подівся схід?? Проковтнут!!!
Та ***** війни не було би! Сотні тисяч життів продовжували би жити в своїх хатах в Маріуполі! Діти не ховались би під землею і продовжувало би зростати і модернізуватися військоа як би била би голова на місьці той Йаз може з'явилося б.
Хто цих депутатів обирає???
Звідки вони???
Мораль проста. Барига Петя 3 роки петляв, щоб не підписувати ту кляту формулу, а Вова такий модний прийшов, підписав Штайнмаєра, мнє 43 і я нє лох - і ми отримали наслідки. Тож думай.те.
В їх розумінні Порох тільки те й робив, що здавав Україну ***** та наживався на війні а Блазень врятував нас всіх від цього...