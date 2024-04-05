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"Якщо б зараз був Порошенко, то у січні 2022 він підписав би Мінськ-3", - "слуга народу" Богуцька

богуцька

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Ліза Богуцька вважає, що якби замість Володимира Зеленського президентом був Петро Порошенко, то він у січні 2022 року підписав би з Росією чергові Мінські угоди.

Про це нардеп написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато хто роздратований постом Мар'яни Безуглой про те, що якщо б Президентом зараз був Порошенко, то ніякої війни не було б. Друзі, дивіться ширше, ніж букви. В цьому пості є сенс. Якщо б був Порошенко, то ще в січні 22 року він підписав би з Путіним через "переговорника" Медведчука Мінськ 3. У 23 році - Мінськ 4. А зараз вже готувався б Мінськ 5", - написала Богуцька.

"Слуга народу" впевнена, що за президентства Порошенка продовжувалося б зростання медіаімперії Медведчука, вплив РПЦ та економічні відносини з окупованими територіями.

"Тобто, сенс посту Мар'яни саме в цьому, а не про те, що Порошенко краще за Зеленського. Тобто Путін "дипломатично" через Порошенка і Медведчука повільно ковтав би Україну, даючи можливість їм багатіти на дизелі, газі, бурштині, тощо. І да, звісно, Медведчук був би вільний, а Ківа й досі тер собі яйця у Верховній Раді", - пояснює Богуцька.

Також читайте: "Єрмак - надійний тил Зеленського. Вибити Єрмака з офісу - послабити Зеленського!" - слуга народу Богуцька

Нагадуємо, раніше нардепка "Слуги народу" Мар’яна Безугла заявила, що повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році не було б, якби на виборах президента у 2019 році переміг Петро Порошенко.

Богуцька пост про ПорошенкаБогуцька пост про Порошенка

Автор: 

Порошенко Петро (15170) мінські угоди (2231) Богуцька Ліза (66) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+116
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05.04.2024 22:59
+74
Ще й ця мавпа вилізла !
Порох би підписав?
Зате за гундосика сталася Буча, Ізюм, Мелітополь, Каховська ГЕС, ДніпроГес, ЗАЕС - це досягнення((
І ти, zeлена сосна, замість ВР працювала б на лісоповалі
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05.04.2024 23:01
+55
То ли дело перестать стрелять.
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05.04.2024 23:01
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Їбанута вона, як ті що віддали свій голос за зелю та слуг урода
Най буде так шо Порох тягнув час через мінські, але він виграв цей час та разом з Пастором робив Нептуни та Богдани.
Але прийшов володьа, так сталося бо в нас демократія, тай похєріл усьо.
До Вови питань нема, його на форумі нема, питання до людей які за нього голосували, ви дійсно цього хтіли??
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06.04.2024 08:04 Відповісти
хтіли, хтіли
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06.04.2024 08:14 Відповісти
особливо члени секти РПЦ
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06.04.2024 08:17 Відповісти
Якби у свій час у батьків богуцької був презерватив ми не читали би зараз оцієї ахінеї.
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06.04.2024 08:27 Відповісти
У Порошенка були гірші умови ніж у зеленського - у Європі ще мала голос путінська підстилка меркель. І обама дуже хотів премію миру отримати. Так склалося що очевидна агресія із захопленням території розглядалася безчесними політиками як якийсь внутрішній конфлікт. Тобто тепер за прикладом раші кожне терористичне непорозуміння з ядерною зброєю може диктувати світу свої забаганки. Світ надто довго шукає ефективні механізми протидії ядерному тероризму. Більшість взагалі вважають, що відсидяться в стороні і біда мине їх стороною.
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06.04.2024 08:29 Відповісти
Все правильно.
...але це занадто складно для розуміння шанувальниками Зе і його гоп-компанії. Тому їм краще "заходять" ось такі висери богуцьких і безуглих.
"здав Крим", "знищив склади ***********", Ротердам+", "мінський договорняк" і все в такому дусі не потребує ніякого аналізу, це все просто для "розуміння".
Розуміння в лапках, бо розумом там і не пахне.
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06.04.2024 11:49 Відповісти
То скільки людей би живими залишилось...
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06.04.2024 08:36 Відповісти
Ви, суки зелено-сині, спочатку звітуйте про зданий без бою пуйлу Півдня країни, а потім пороха у чомусь звинувачуйте. Настане час, і порох теж буде звітувати про свої прой#би.
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06.04.2024 09:21 Відповісти
"Триває режим тиші: на засіданні ТКГ погоджено 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення сил

20 серпня 2020 року - 00:18" https://www.president.gov.ua/news/trivaye-rezhim-tishi-na-zasidanni-tkg-pogodzheno-20-dilyanok-62817

Ой, а шо такоє?! Замість Мінськ-3 ми краще розмінуємо для ворога.
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06.04.2024 09:35 Відповісти
П'ять років пройшло!!! А цих курва всюди винуватий Порошенко барани
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06.04.2024 09:36 Відповісти
Про якість української еліти загалом свідчить той факт, що впродовж усіх років "незалежности" українці обирають між лайном і катастрофою. Війна - чи не єдиний шанс змінити еліту. Але ...
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06.04.2024 09:42 Відповісти
Це в першу чергу свідчить про якість наріду
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06.04.2024 10:13 Відповісти
Це свідчить про нечесну процедуру набору нової влади.
Я про якість народу любдять говорити шовіністи.
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06.04.2024 10:23 Відповісти
Це в першу чергу свідчить про методичне нищення кацапами української еліти. А якщо хочеться плюнути в "нарід", то не зайве в дужках зазначити себе. Чи ви до цього "наріду" не належите?
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06.04.2024 10:39 Відповісти
"От що в нас є - могили та й могили.
Та Чорний Шлях з невільницьким плачем.
Цьому народу світ уже немилий
Від зайшлих вбивць і від своїх нікчем."

(Ліна Костенко)
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06.04.2024 09:50 Відповісти
Якби зараз був Порошенко, то Україна вже була б в ЄС і НАТО. На відміну від зелених гнід, Порошенко вмів і вміє в дипломатію, бо бізнесюк і знає, як треба розмовляти з партнерами. А зелені курви були б там, де ім по хорошому і місце - на панелі.
Але мудрий нарід, оскільки генетично не переварює розумних і багатих, вибрав тупих і бідних - справжніх своїх представників, таких само як нарід і є. І тепер ніяк не зрозуміє, а що ж пішло не так.
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06.04.2024 09:53 Відповісти
Може в ЄС і НАТО ще не були б, але, як мінімум були б готові до вступу.
З рештою згоден на 100%
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06.04.2024 11:53 Відповісти
Чому, і до чого тут Порошенко? Давай, зебіл, шукай потрібну сторінку в методичці
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06.04.2024 10:12 Відповісти
А чем Лиза Богуцька отличается от Марьяны Безуглой?
Это что, разные люди?
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06.04.2024 10:08 Відповісти
Що Безугла,що Богуцька,ОБОЄ РЯБОЄ.
Треба оцінювати по результату,а не по ЯКБИ.
Тобто,треба порівняти результати роботи обох президентів за пять років,якщо на то пішло.
А світ фантазій двох недалеких депутатів-слуг, мало кому цікавий.
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06.04.2024 10:18 Відповісти
Результати - це повернена українська територія.
Результати - це надана Заходом зброя - Петріоти, Леопарди, Абрамси, БТРи багатьох виробників,
артилерія, снаряди і ракети, яких папєрєднікам ніхто не давав.
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06.04.2024 10:26 Відповісти
І багато території повернули зелені у зрівнянні з "папєрєдніком"? Маріуполь, Бердянськ, Скадовськ, Лісічанськ, Северодонецьк, Бахмут? Це все повернуті території? Ой, ні! Здані!
А озброєння тому й дали, що своє виробництво позакривали. Невже теж "папєрєднікі"?! Ой, ні! Зелені!
Пічалька!..
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06.04.2024 10:33 Відповісти
хочеш в опу від лідора взесвіту, почув, що так його лікує дЄрмак?
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06.04.2024 11:21 Відповісти
Цікаво, що навіть на 10-й рік "Мінськ" сприймається недолугим та зазомбованим 1+1 "нарідом" як щось дуже погане! А насправді Мінськ-1 і -2 - це був дуже хитрий, розумний та міцний повідець з намордником на скажену рашку. Він був так прописаний, що не міг виконуватися ні в якому разі, а іноземні "партнери" на кшталт падлюки Меркель навіть гавкнути не могли. Бо там чітко стояло: по-перше - відвід російських військ до кордону України, по-друге - визнання Донбасу як чогось самостійного. Наші ідіоти досі волають: "Аааа, Порошенко хотів признати Донбас сепаратним!!!", але забули головне: ПО-ПЕРШЕ, ВІДВІД ВІЙСЬКА РОСІЇ. І на це рашка і досі не пішла. Тобто тоді усе завмерло у патової ситуації. І вона надала Україні час для розвитку Армії, ракетних програм, озброєння, будівництва фортифікації, а ще розвитку економіки, зв'язків з партнерами, зміцнювання антипутинської коаліції...
Але ж телевізор сказав, що Мінськ - це бяка, ось барани 10 років і волають: "Бяяяяяка!!!"
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06.04.2024 10:28 Відповісти
Яка ВИСОКОІНТЕЛЕКТУАЛЬНА дурепа !!!
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06.04.2024 10:30 Відповісти
А як називається "договорнячок" від "Арахнафобії і Ко" у Біловежскій пуще у лютому 2022? Той який включав пункти про денацифікацію, і я як казав Арахнафобія решту "бла-бла-бла"... Той якиий Пуйло сказав, що вони досить не погані. Ті які були зірвані звірствамі у Бучі... Команда "Ганьба Народу" гадає що всі забули? ЗелХторат може і забув, то може нагадати?...
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06.04.2024 10:59 Відповісти
Якісь дивні суперечливі почуття. З одного боку бєзумна сказала очевидні речі, зрозумілі і без неї всім, хто хоч трохи петрає, з іншого боку, все, що каже пані бєзумна сприймається, як чергова маячня тьоті з явними психічними відхиленнями.
Тобто, ціль заяви тьоті більше схожа на спробу посіяти сумніви в очевидних тезах.
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06.04.2024 11:00 Відповісти
Я бачив відео виступу тягнибока коло пам'ятника Шевченка 9 березня 2014 року. Виступ він почав з такого: "хіба ми з вами знали". Він мав на увазі загибелі на майдані, захоплення Криму і сходу.
Нахрен нам такі політики які не здатні прогнозувати. Я не кажу що не те робилось. Я кажу що тягнибок визнав свою нездатність прогнозувати. Біда від гіперактивних дурнів. Думаю, що не тільки тягнибок з політиків такі.
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06.04.2024 11:07 Відповісти
Медведчук увійшов до В ради чаме при Зеленському, ще кАнали купив саме при Зеленському, Слуги там 24\7 проти Порошенка лайно лили, поки путін не наказав Медведчуку топити рейтинг Зелі після прийняття рішення на вторгнення.
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06.04.2024 11:10 Відповісти
эта болтовня , ни о чем ... напоминает игру ,, Битва экстрасенсов ,,
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06.04.2024 11:32 Відповісти
Це відповідь зеленої цвілі на заяву пороха про участь у президентських виборах. Ще невеликий профіт для прихильників зеленої мразоти, їм самим не тре вигадувати псевдоаргументи проти пороха, їх озвучують зелені роти.
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06.04.2024 12:01 Відповісти
Кожний висер зебілів -- щось просрали, серійний висер-- щось просрали і планують просрати ще БІЛЬШЕ!
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06.04.2024 12:07 Відповісти
Благодатна тема для будь-якої ЗЕрмачини: що було б якби.
А насправді відбувається ось це ...
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06.04.2024 12:36 Відповісти
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06.04.2024 12:37 Відповісти
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06.04.2024 12:40 Відповісти
При цьому Янелох Боневтикович Оманський залишається лише лялькою, в чиїй дупі стирчать руки кількох ляльководів, які і крутять їм як хочуть ...
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06.04.2024 12:57 Відповісти
А ти гнида зелена піди та спитай у людей що поховали своїх батьків і дітей, що їм краще , Мінськ Порошенка чи "безмінськ" Зеленського І все стане на свої місця.. тварина ти безсовісна. Я вже навіть не кажу про стратегічне значення водіння за носа **** Порошенком. .. А чисто з людської точки зору.
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06.04.2024 12:41 Відповісти
Зелена мразь здав величезні території без мінська
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06.04.2024 16:03 Відповісти
Якоби да каби, хай би в роті у неї пір'я поросло! Кажуть один ворог об'єднує сто друзів, але не для цієї тупої піхви. 🤬
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06.04.2024 16:32 Відповісти
Блт. Яка вона дурна:
..." Поступово ковтали би Україну..." А зараз де подівся схід?? Проковтнут!!!
Та ***** війни не було би! Сотні тисяч життів продовжували би жити в своїх хатах в Маріуполі! Діти не ховались би під землею і продовжувало би зростати і модернізуватися військоа як би била би голова на місьці той Йаз може з'явилося б.
Хто цих депутатів обирає???
Звідки вони???
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06.04.2024 16:51 Відповісти
Так Найвеличніший-же і підписав. Формула Штайнмаєра називається. Підписати-то він підписав, але виконувати не став, бо на заваді став Рух опрору капітуляції всередині країни. Тож мінський процес стали затягувати всіма можливими засобами. Ну путєн і побачив, що Найвеличніший його нагло най**ує, дочекався поки скінчиться ковід та олімпідада, і... далі ви знаєте.

Мораль проста. Барига Петя 3 роки петляв, щоб не підписувати ту кляту формулу, а Вова такий модний прийшов, підписав Штайнмаєра, мнє 43 і я нє лох - і ми отримали наслідки. Тож думай.те.
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06.04.2024 17:57 Відповісти
Та нема там кому думати, брехня підтвержена брехнею становиться правдою для дебілів.
В їх розумінні Порох тільки те й робив, що здавав Україну ***** та наживався на війні а Блазень врятував нас всіх від цього...
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07.04.2024 15:29 Відповісти
Так Мінськ 3 гірше за руйнування десятків міст, десятки тисяч загиблих та поранених та мільйони біженців?
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06.04.2024 20:08 Відповісти
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