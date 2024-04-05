Умєров і Сирський розповіли Остіну про атаки Росії на міста й цивільну інфраструктуру: "Україні потрібно більше систем ППО і ракет"

Міністр оборони України Рустем Умєров 5 квітня разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це Умєров заявив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Разом із Головнокомандувачем генерал-полковником Сирським провів чергову щотижневу телефонну розмову з Міністром оборони США Ллойдом Остіном.

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Ми детально поінформували міністра оборони про поточну ситуацію та нещодавні атаки росії на українські міста та цивільну інфраструктуру. Я ще раз наголосив: Україні потрібно більше систем ППО і ракет.

Ми повинні разом зупинити ворога вільного світу — і зробити це тут, в Україні", - розповів він.