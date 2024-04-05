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Умєров і Сирський розповіли Остіну про атаки Росії на міста й цивільну інфраструктуру: "Україні потрібно більше систем ППО і ракет"
Міністр оборони України Рустем Умєров 5 квітня разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.
Про це Умєров заявив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Разом із Головнокомандувачем генерал-полковником Сирським провів чергову щотижневу телефонну розмову з Міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Ми детально поінформували міністра оборони про поточну ситуацію та нещодавні атаки росії на українські міста та цивільну інфраструктуру. Я ще раз наголосив: Україні потрібно більше систем ППО і ракет.
Ми повинні разом зупинити ворога вільного світу — і зробити це тут, в Україні", - розповів він.
Топ коментарі
+8 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар05.04.2024 23:32
+6 Наталия Гончар
показати весь коментар05.04.2024 23:35
+5 Наталия Гончар
показати весь коментар05.04.2024 23:40
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Четверта доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Після серії зустрічей з депутатами фракції Арахамія озвучив Зеленському цифру потрібну для стимулювання діяльності фракції. Разом з "заборгованістю" по партійним виплатам сума складає біля 100 млн. гривен.
Станом на 14-00 05.04.2024 т.в.п.п. України Зеленський відсутній на робочому місці.
Наш "борець" з олігархами і контрабандистами твпп Зеленський ввів "указом" (недійсним) санкції проти контрабандиста Альперіна.
ДО цього:
18 березня 2021 року ВАКС відмовився стягнути на користь держави заставу Альперіна розміром 70 млн грн.
20 квітня 2021 року Зеленський указом президента (незаконним) позбавив Альперіна українського громадянства, що передбачає депортацію.
8 вересня 2021 року Альперіну повернули закордонні паспорти, оскільки він втратив українське громадянство і Альперін спокійно поїхав з України. .
Справа проти Альперіна у ВАКС закрита у зв'язку з закінченням строку розслідування (див. «поправки Лозового»
і що він відповів ?
денех нет, на асвальт ушлі.....
Італійська мафія в бетон заливала своїх ворогів а Єрмаківська кремлівська мафія викопає фортифікаціями з гнилим бетоном собі на вічне або багатсвто або увʼязнення .
С правильными военными.
Ну, как покойный Да Винчи.
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України.
Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23.
З матеріалів скарги встановлено, що 18 серпня 2023 до НАБУ була подана заява про те, що Голова ФДМУ Умєров Р.Е., його перший заступник Шугалій Д.А. та заступник Федоришин О.О., зловживаючи владою, діючи всупереч інтересам служби, перевищуючи свої службові повноваження, вчиняють дії, спрямовані на приховування фактів розкрадання державного майна, а саме продажу афілійованим керівнику ПАТ "Центренерго" фірмам електричної енергії за цінами, нижче ринкових.
У нас що, немає Зеле-Марахвона?
На який, до речі, купу мільйонів витрачають!
Подією тижня, без перебільшення, стало раптове викриття НАБУ і САП схеми https://republic.com.ua/article/vikrito-organizovanu-grupu-na-choli-z-eksradnikom-op-shilom-yaka-zavolodila-948-mln-grn.html розкрадання грошей державної "Укрзалізниці" . Сума для масштабів вітчизняної корупції, здавалося б, не найбільша - якісь 97 мільйонів гривень.
За твердженням слідства, у період з червня по грудень 2022 року злочинна група через підконтрольних службовців «Укрзалізниці» забезпечила обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.
Нічого особливого, на перший погляд. Якби не склад групи, особа її лідера та інша діяльність цих достойників, про яку знала вся країна, однак правоохоронці роками про це воліли мовчати.
Цю групу очолював відомий співробітник СБУ і колишній радник глави Офісу президента Артем Шило. Ми неодноразово писали про цю людину і той департамент спецслужби, який він очолював - економічної контррозвідки. Саме Шило та його підлеглі відповідали за один з найбільш резонансних і дохідних напрямків - складення санкційних списків для РНБО.
Цей підрозділ готував матеріали, на підставі яких на Радбезі затверджувалися переліки фізичних та юридичних осіб, які нібито пов'язані з росіянами, і проти людей та компаній президентом Володимиром Зеленським вводилися санкції, наслідком яких часто було повне знищення бізнесу.
Буквально тиждень тому стався дуже примітний епізод. Дві юні зіроньки вітчизняної журналістики з "Української правди" Томаша Фіали - Рома Романюк і Рома Кравець - у своєму подкасті почали розповідати про те, як "СБУ торгує санкціями". Інформаційним приводом для хлопців стало звільнення секретаря РНБО Олексія Данілова.
За їхніми словами, нечисті на руку силовики виявляли в переліку колишніх акціонерів якогось бізнесу росіян, які там були 20 років тому, приходили до нинішніх власників і пропонували "варіанти" - або санкції за страшні зв'язки з ворогами, або вирішити питання "полюбовно". Власне, про цю торгівлю знав весь більш-менш великий український бізнес і ентузіасти від журналістики. Однак топові ЗМІ країни та, найголовніше, правоохоронці про це вперто мовчали.
І тут, рівно напередодні розгрому угруповання Шила, прорвало. Ціла "Українська правда" почала різати правду-матку великими шматками. Ще тоді було цікаво, з чого б це такий напад чесності? Тепер можна припустити, що керівництво "УП" щось знало про прийдешні події.
Вочевидь, щось знали і на Банковій. Адже кілька тижнів тому Шила раптово звільнив з посади очільника департаменту ледь не особисто Зеленський, щоправда дещо дивним чином. Його найближчу людину поставили керувати, а самого Артема зробили "офіцером з особливих доручень". Вже тоді обізнані люди запідозрили, що Шила намагаються сховати від відповідальності, не ліквідовуючи при цьому його зручну і робочу схему.
Але повернімося до справи НАБУ. В "Укрзалізниці", за даними слідства, Шило та його поплічники застосували дещо видозмінену форму своєї "роботи". Вони організували листа «Щодо загроз державній безпеці», який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі трансформаторів зі значно вигіднішими ціновими умовами. І залишили на тендері компанію, яку контролює громадянин Білорусі, що має зв'язки з РФ.
Вчора суд постановив взяти Шила під варту, і в той же день добрі люди внесли за чесного офіцера заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. А по всіх можливих каналах комунікації ОП стартувала інформаційна кампанія з "відмазування" цих персонажів.
Напруженість Банкової, подовжувачем рук якої і працювали Шило з поплічниками, можна зрозуміти. Згідно з найпопулярнішою сьогодні версією у політичних та бізнесових колах, справа НАБУ і САП з'явилася за підтримки головного стратегічного союзника України, вплив якого на ці відомства офісу не вдалося повністю знищити.
Розгром угруповання Шила пов'язують з тим, що США вчергове намагаються привести до тями політичне керівництво країни, яке втрачає зв'язок з реальністю, зокрема, в питаннях силового тиску на бізнес, загального рівня корупції і так далі.
І трансформатори "Укрзалізниці" - це привід, один з численних і не найбільш значущих епізодів. Справа в тому, що у кожній українській владній конструкції є "наріжний камінь" усіх чорних і сірих схем збагачення та нарощування політичного впливу. У нинішній конструкції таким каменем було угруповання Шила.
Найголовніше те, що були "засвічені" самі схеми "рішал" від спецслужби - починаючи від торгівлі санкціями і закінчуючи витисканням останнього з вітчизняного бізнесу. Недарма ж на суді прокурор САП, відповідаючи на питання суду, сказав, що у матеріалах є «прослушка» фігурантів, на якій згадуються прізвища, починаючи від прем'єр-міністра і закінчуючи керівником ОП.
Тепер "засвічені" схеми будуть документуватися і підшиватися у справи. А ті фігуранти, які вже у "розробці", на чолі з Артемом Шилом, можуть дати слабину і почати розказувати масу цікавих історій про владне минуле і сьогодення. Саме тому, вочевидь, так оперативно знайшлися гроші на заставу, а придворні телеграм-канали почали демонструвати неабияку відданість спільній справі.
Побажаємо успіхів всім учасникам природного відбору. Вболіваємо за всі сторони.