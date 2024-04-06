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Новини
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Всі союзники підтримують запрошення України в НАТО, окрім США та Німеччини, - Стефанішина

Джо Байден та Олаф Шольц

Рішення щодо запрошення України в НАТО не підтримують дві країни Альянсу – Сполучені Штати та Німеччина. Свій скепсис вони пояснюють тим, що таке запрошення є "реальним рішенням".

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Порядок денний питань, які стосуються України, визначає також Україна. Для України питання запрошення в НАТО є на порядку денному – і воно буде на порядку денному стільки, скільки це потрібно до того, як це рішення буде ухвалено", – зауважила вона.

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Посадовиця нагадала, що формат запрошення запропонувала сама Україна – як юридичну гарантію майбутнього членства в НАТО, і це є проміжним неостаточним рішенням, яке є на порядку денному.

"Абсолютно всі союзники підтримують це рішення, окрім двох. Оскільки ця інформація стала публічною, зараз і Сполучені Штати, і Німеччина намагаються звертати увагу на інших скептичних союзників типу Угорщини, Словаччини: "Ось вони теж нібито мають скептичну позицію". Але ключова позиція цих двох країн [США та Німеччини]", – зазначила Стефанішина.

За словами віцепрем'єрки, ці країни пояснюють свій скепсис тим, що запрошення є "реальним рішенням".

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Вона також звернула увагу, що питання запрошення не прив'язане до Вашингтонського саміту: у НАТО "є звичка" всі найважливіші рішення не залишати на саміти.

Зокрема, це стосувалося запрошення та приєднання Швеції й Фінляндії до НАТО, зауважила Стефанішина.

На думку посадовиці, запрошення може бути й на Вашингтонському саміті, і з новим генсеком НАТО, і у "будь-який момент".

Цьогорічний саміт Альянсу проходитиме в американській столиці з 9 до 11 липня.

Автор: 

членство в НАТО (1719) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
+26
повторення Бухаресту 2008 ! союзнички срані ...
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06.04.2024 00:05
+22
Ну вот и ответ на все вопросы.
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06.04.2024 00:04
+18
США не підтримує Україну, Ізраєль і незалежність Тайваню. Здається зявилась ще одна смєхдєржава
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06.04.2024 00:06
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Як добре навчилася єрмаковсько-подоляцько-фьодоровська ботоферма маніпулювати.Вже не відрізніш від кацапської.
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06.04.2024 04:46 Відповісти
Ага
Навіть статті на https://www.nytimes.com/2024/04/04/world/europe/ukraine-nato-stoltenberg-russia.html
пишуть
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06.04.2024 11:03 Відповісти
Ще у 2008 р. Альянс отримав лист за підписами президента України В.Ющенка, прем'єр-міністра Ю. Тимошенко та спікера парламенту А. Яценюка з проханням приєднати Україну до «Плану дій щодо членства в НАТО». Однак на Бухарестському саміті НАТО того ж року українська сторона отримала відмову через позицію недругів України в першу чергу від Німеччини, яка підступно відстрочила членство України в НАТО. Тим не менш, генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер заявив, що наша держава все одно з часом обов'язково стане повноправним членом Альянсу. Але у 2010 році до влади президента України пробрався кремлівський холуй найлютіший ворог України кривавий ЗЕК-янук, який за вказівкою кремля злочинно нав'язав Україні позаблоковий статус. Статус для того, щоб не було ніяких перешкод для вторгнення окупаційних московських військ, для знищення Української держави. І цим позаблоковим статусом України скористався ворожий кремль, який тимчасово окупував нашу рідну суверенну українську землю . Але зараз потрібно просто негайно приєднатися до сім'ї братніх європейських народів членів НАТО. Для повноцінного захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої Української держави.
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06.04.2024 04:57 Відповісти
В уставі НАТО сказано, що членом НАТО не можа стати країна, на території якої ведуться бойові дії або частина якої окупована. Так що нічого дивного нема.
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06.04.2024 05:15 Відповісти
ну так що там написано стосовно вступу в НАТО самої Німеччини в 1955 році, частина якої в вигляді НДР була окупована ссср ?

"закон чьто дишло - куди повєрні туди і вишло" (c)
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06.04.2024 05:19 Відповісти
Тоді було дві різні країни - ФРН і ГДР. Так само як зараз є Південна Корея і Північна Корея.
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06.04.2024 05:27 Відповісти
це просто словоблудіє

спитайте німця чи корейця, як вони ставилися до цих "різних країн"

ну тоді і в Україні дві різних країни : Україна та ДНР/ЛНР (навіть три країни)
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06.04.2024 05:45 Відповісти
Ні, Україна одна. А днр\лнр не признані ніде в світі.
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06.04.2024 06:04 Відповісти
Все набагато простіше. В уставі НАТО нічого нема про окуповані території чи бойові дії, це москальский фейк.
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06.04.2024 06:44 Відповісти
Це москальска брехня, в уставі НАТО нема таких умов вступу. Москалі перекручують пункт, в якому вказано, що члени НАТО мають в першу чергу вирішувати конфлікти мирним шляхом, але там нічого не сказано, про заборону вступу країн, частини яких окуповані чи про бойові дії.
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06.04.2024 06:43 Відповісти
Та ні. Якраз так і сказано.
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06.04.2024 09:33 Відповісти
і кореець і німець в 1955 році сказали б тобі те ж саме
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06.04.2024 06:15 Відповісти
Ну це ж очевидно бо венгрія, словакія і туреччина нас на 110% підтримують і запрошують в нато...шо за нонсенс. Покі Україна воює з х*йляндією ніяке ната нам не світе. Треба розробляти ЯЗ ябо навіть грязну бомбу але насамперед ЯЗ це єдиний шанс Україні вижити як державі і етносу. Не надійтесь на партнерів х*рових вони вже показали як Україну підтримують допомогою в 60 млрд якіх пів року ніяк не виділять поки кацапи загарбовують землі і нищать міста. По другому всі оксанки повиїджають, всіх микол повбивають і кацапи захватять ваші землі і домівки. Нажаль це сурова реальність. З зеленью звичайно представити розробку ЯЗ важко бо все іде в асфальт
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06.04.2024 06:29 Відповісти
Миколи тебе щє знайдуть і раком поставлять, кицю)) За те що з маленької їх імʼя пишеш.
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06.04.2024 06:46 Відповісти
А что вы предлагаете делать, когда появится ЯО, по маскве ******? И это закончит войну?
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06.04.2024 15:55 Відповісти
Всем союзникам по-хрен, а США и Германии придется содержать Украину.
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06.04.2024 06:49 Відповісти
Макрон першим збагнув, що безпека Європи - це справа самої Європи.
Ресурсів Німеччини, Британії та Франції достатньо, щоб натовкти путіну пику.
А НАТО нехай собі як знає - божеволіє, конає - нам своє робить.
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06.04.2024 07:02 Відповісти
Какое там НАТО! Нужны им московские кроты прямо в свих штабах!
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06.04.2024 07:19 Відповісти
А мадяри теж підтримують?
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06.04.2024 07:37 Відповісти
Українцям потрібно змиритися з думкою, що ні в яке НАТО Україну не візьмуть ні через 5, ні через 20 років. Хотіли би - давно взяли навіть заднім числом, і не було би вже ніякої війни. А усі ці нескінченні бла-бла-бла про нібито вступ до НАТО - колись після Перемоги, після виконання усіх вимог, то на користь бідних.Треба просто озброюватися до зубів, подорослішати і не обирати дурнів у владу
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06.04.2024 07:47 Відповісти
Янки с фрицами правильно делают. Кого там в НАТО брать, квартальных атасников, у которых во время войны главным есть медицинский канабис?
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06.04.2024 07:56 Відповісти
Це катастрофа! Нож в спіну...
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06.04.2024 08:21 Відповісти
Усі ці союзники роблять вигляд, що підтримують, бо знають хто проти та чому.

Це сцикливе НАТО кинуло Україну як кістку скаженому собаці, і поки собака цю кістку гризе, то інших не чіпає. ***** буде відгризати наших територій скільки зможе, перетворювати їх на руїни та приєднувати до рф. Це буде тривати до тих пір, поки Україна не припинить своє існування. Тому забули про НАТО та боремося далі.
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06.04.2024 08:38 Відповісти
Ще одна "сосна", воно не тямить, а базару скільки... Яке НАТО з зебілами?
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06.04.2024 09:09 Відповісти
Bucharest Summit Declaration.

Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Bucharest on 3 April 2008 03 Apr. 2008 - | Press Release (2008) 049 Issued on 03 Apr. 2008 | Last updated: 05 Jul. 2022 16:06
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_8443.htm?selectedLocale=en

23. НАТО вітає євроатлантичні прагнення щодо членства в НАТО України та Грузії. Сьогодні ми дійшли згоди, що ці держави стануть членами НАТО. Обидві країни зробили цінні внески в операції Альянсу. Ми вітаємо демократичні реформи в Україні та Грузії та з нетерпінням очікуємо на проведення вільних та чесних парламентських виборів в Грузії в травні.
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06.04.2024 09:14 Відповісти
зелений вкид
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06.04.2024 09:42 Відповісти
НЕ Запрошення України в НАТОСФ І НІМЕЧЧИНОЮ (для їїзнищення і окупації) МАБУТЬ Є КУПЛЕНЕ КУЙЛОМ ?
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06.04.2024 09:51 Відповісти
Столтенберг шредеризований точно.
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06.04.2024 10:12 Відповісти
Це Чалий ще тиждень назад говорив, що найбільший противник навіть запрошення до нато це штати....
Після зустрічі Байдена з Сі штати різко повернули вектор... там ще Бернс в Москву пару раз літав... тому це все політичне шоу із голосуванням... затримка штучна щоб не було ескалації
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06.04.2024 10:35 Відповісти
Я тут пів року назад писав, що ми для них як Афган в 80х. Ціною України ослабити кацапів. І це зараз успішно виконується. При чому для них дуже не дорого.
Штати зараз ні політично (перед виборами) ні економічно не готові серйозно воювати. Навіть всрані хусити можуть блокувати світові морські шляхи, а вся реакція це десяток ракет кудись в пустелю. Але наші розові поні серед народу і тупуваті політики продовжують мантру про безкінечну допомогу і перемоги. Зараз треба думати як зберегти тих людей, зо ще живі і не виїхали і не захоплені теретирорії, а не слухати казки про всебічну підтримку, свободу і іншу хрінь якою годують партнери, паралельно торгуючи з кацапами. Це суто моя думка.
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06.04.2024 10:59 Відповісти
Ну не тільки ослабити... у них багато виробництва в Азії, куди орки поставляють ресурси з 20-30% скидки... це непоганий заробіток для їх компаній, і стримує інфляцію в самих штатах перед виборами... Вони і напряму купляють нічого не скриваючи як уран для атомки в рекордних кількостях...

плюс їх компанії поставляють оркам компоненти для озброєння по завищеним цінам...

Ну і не забуваємо скільки американських компаній або компаній з американськими інвестиціями зараз дальше працюють в раші... це фармацевтичні, табачні, поставщики обладнання для нафтогазу...

тому і забороняють бити по раші, бояться що їх виробництво в орків може зупинитись або будуть проблеми з екпортом ресурсів і це підніме інфляцію в штатах
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06.04.2024 11:14 Відповісти
Абсолютно з вами згоден.
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06.04.2024 11:16 Відповісти
Тобто говорячи своїми словами США це лицемірні тупі істоти
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07.04.2024 20:50 Відповісти
Нарешті хтось розуміє, що це все один великий договорняк.
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06.04.2024 12:55 Відповісти
по сути США ничего не должньі лохам ...
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06.04.2024 12:10 Відповісти
Он воно як повернулося... Я дуже зневажаю Слуг але тут,думаю,пазл склався...Амери цідять допомогу ложками,ви звернули увагу? А чому,яка в них логіка? Іще,колишній шеф Байдена Бардак Обама з 14 року і цента не дав Україні на озброєння,допомогу почав уже Байден після 24.02.22. Якби амери,дійсно,хотіли допомогти Україні перемогти,а не щось інше,вони в дали ЯЗ (прецедент створив Путін,давши без"ядерній Білорусії ЯЗ) і війна ....негайно припинилася б! Україна ж віддала в 94 свою ЯЗ США ? Так. А вони не хочуть нас рятувати ЯЗ,значить ми для них просто розмінна фігура,стосунки з Путіним для них стократ важливіші..
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06.04.2024 12:32 Відповісти
чистий дебілізм типового 73/43%зебіла . і типова брехня. Бо ***** насправді не давав Луці ЯЗ; він лише завіз своє ракети з боєголовками на територію бульбостану, а навіть обслуговування і тим більше управління ними включно з кнопкою запуску залишено за РВСН, яке на мокші. Так само було і з ЯЗ 43-ї армії, яка дислокувалась в Україні та в тій же Білорусії (головний штаб - м.Вінниця). Не було в України ніколи власної ЯЗ; а були лише боєголовки, якими керували касапи. І, якщо говорити про штатівську ЯЗ в Україні - то вона може бути дислокована в Україні аналогічно касапській в бульбостані; на що жоден Президент США і жоден склад Конгресу ніколи не піде аж до вступу України в НАТО.
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06.04.2024 13:06 Відповісти
Ви серйозно про те що ракети сс18 з боєголовками не могла перепрограмувати держава яка ці ракети виробляла і навіть ще обслуговувала орківські до 2014 року....

Пізд...ш одна у ваших словах
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06.04.2024 13:43 Відповісти
перепрограмувати ракети тоді - це була далеко не єдина і навіть не основна проблема тоді оволодіння ядерною зброєю. Куди важливішою була проблема збереження незалежності. Просто нагадаю, що знищувати незалежність Чечні тоді саме окупацією та агресією розпочав навіть не *****, а Єльцин. І ніхто за Чечню не заступився. Чи заступилися би за Україну у випадку намагання стати ядерною державою - велике питання. ІМНО: скоріше ні, ніж так.
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06.04.2024 15:34 Відповісти
Орки тоді навіть близько не могли напасти на Україну... тільки в моїй області було 60 літаків... купа ППО... величезні склади *********** ... орки б тоді зазнали поразки тому вони й не вторглись ні до однієї великої країни тодійшньої СНД.... просто це їм було не по зубам

Ви забули що крім Чечні ще була Молдавія, Грузія, Айзербаджан
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06.04.2024 16:14 Відповісти
а в моїй області ціла військова частина (сушок) знялася в небо разом з прапором і штибу контрабандою перелетіла до касапів. Цим хочу сказати, що тоді номінально війська в України були - але чи не половина особового складу вважали себе касапами і в цілому з ті війська воювати з касапами не хотіли. І так, по пмр - якщо тобі невідомо, то українці тоді воювали за сепарів... хоча це ти сам прекрасно знаєш.
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07.04.2024 13:29 Відповісти
це ви за період розвалу совка говорите а я про період 94-96 роки коли була перша чеченська... тоді армія повністю була підконтрольна вже Україні...
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07.04.2024 14:21 Відповісти
Для спростування вашої помилки давайте просто пригадаємо результати виборів тих років: і 67% (а також 40%) за Кравчука, 51%за Кучму, 30% за кпсс симоненка+мороза, тощо. І згадаємо аксіому, що армія (та й взагалі силовики) - це зріз суспільства. Тому вкотре стверджую, навіть процитую самого себе "чи не половина особового складу (ЗСУ того часу) вважали себе касапами і в цілому з ті війська воювати з касапами не хотіли". І це правда.
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07.04.2024 15:42 Відповісти
Перед 24 лютим на сході також багато хто підтримував орків але як тільки полетіли перші ракети і бомби була величезна черга в тцк... просто ніхто не готувався до війни і не було для них зброї а потім дика корупція відбила у людей бажання воювати...

І тоді якби полетіли перші ракети все б було б те саме... люба агресія зажди отримує протидію
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07.04.2024 16:23 Відповісти
І ще хочу додати про великий мобілізаційний резерв, тому що тоді було як багато афганців з бойовим досвідом так і в совковій армії трохи чогось тай вчили в той період
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07.04.2024 14:22 Відповісти
не хотілося,навіть,витрачати час щоб реагувати на тупу пачкотню такого кінченого бевзя...але оскільки знайшлося аж 2 лося,яким ця маячня сподобалася,відповім. тобто,амери в 92-94 р.р. не вилазили з Києва:нили,скавчали,як побиті суч.ки,погрожували,просили (читай спогади Зленка) щоб забрати в України ЯЗ,яка їй не належала,з тих причин,шо ти тут назвало?***.....які є кінчені долбо****Ан Мур....ти хоч розумієш що ти по інтелекту рівняєшся лобковій воші,друже?
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06.04.2024 16:35 Відповісти
дебільний 73/43%зебіл, а чим ти заперечив мою месагу про те, що тоді в Україні були боєголовки, якими керували касапи зі свого штабу РВСН на мокші? А чому вони самі не могли вивезти боєголовки - та тому що на той час Україна вже оволоділа кордоном, і без її дозволу (компентених інституцій; митник - лише найменша посадова особа цієї інституції) жоден вантаж (тим більше такий) не міг бути переміщений через кордон. (А там - де не було такого контролю - були переміщення). Саме тому штати вимагали відповідного рішення України, яке би дозволило вивезти ті боєголовки!
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07.04.2024 13:24 Відповісти
Мій покійний родич тоді був в частині стратегічного призначення... де було 4 шахти сс18... те що ви пишете то маячня...

Все було українським по документах... тільки коди підтвердження не мали для запуску тому що вони були в Москві... це типу червона кнопка.. ... але це лише програмний коди в мікроконтролері... а виробляв ці ракети і обслуговував Південмаш

їх просто продали як і все решта з тих частин... і американські представники приїзджали всю х...ню контролювати... не було ні одного орка в тій делегації коли витягували ракети з шахт і грузили ... тільки наші і американці
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07.04.2024 16:30 Відповісти
кому ви пояснюєте,чуваку з інтелектом лобкової воші? не витрачайте час.
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07.04.2024 16:47 Відповісти
мила вошо,відчепись ! воно ще й про ЯЗ щось намагається розповісти....
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07.04.2024 16:46 Відповісти
Підарота.
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06.04.2024 13:06 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/v-boyah-za-popasnuyu-i-bahmut-pogiblo-25-tysyach/ Олег Пономарь :

Украина НЕ станет членом НАТО пока не закончится война. Поэтому вопрос формулировки - это вопрос символический, моральный. До членства в Альянсе - годы и пример Швеции здесь показательный. Даже такой идеальный кандидат вступал в альянс два года.
Еще важная вещь, про которую нельзя забывать, но которую забывают в фейсбуках в анти-американском угаре, - это то, что до выборов в США остается 7 месяцев. А Украина в НАТО, пакет помощи Украине и тд - это фетиш и страшилка, который используют Трамп и Маск. Они говорят, что это путь к Третьей мировой и у них огромная аудитория. Байден не должен лезть на рожон в публичной дискуссии об этом, так как он не может себе позволить сужать свою электоральную базу. А помощь Украине и членство Украины в НАТО уже демонизированы Трампом и Маском и т.н. "консервативными" лидерами мнений.
Мы с вами знаем, что Байден делает для Украины всё, что может и всё, что нужно, но в публичной плоскости лучше на эти семь месяцев попридержать коней.
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06.04.2024 13:10 Відповісти
І не кажіть! Ці вороги України ставлять умови по боротьбі з корупцією!!!
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06.04.2024 13:30 Відповісти
А кому нужна такая страна , в которой больше 12 лет, все умеют держать руках и стрелять из автомата. .
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07.04.2024 04:15 Відповісти
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