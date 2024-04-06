Всі союзники підтримують запрошення України в НАТО, окрім США та Німеччини, - Стефанішина
Рішення щодо запрошення України в НАТО не підтримують дві країни Альянсу – Сполучені Штати та Німеччина. Свій скепсис вони пояснюють тим, що таке запрошення є "реальним рішенням".
Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Порядок денний питань, які стосуються України, визначає також Україна. Для України питання запрошення в НАТО є на порядку денному – і воно буде на порядку денному стільки, скільки це потрібно до того, як це рішення буде ухвалено", – зауважила вона.
Посадовиця нагадала, що формат запрошення запропонувала сама Україна – як юридичну гарантію майбутнього членства в НАТО, і це є проміжним неостаточним рішенням, яке є на порядку денному.
"Абсолютно всі союзники підтримують це рішення, окрім двох. Оскільки ця інформація стала публічною, зараз і Сполучені Штати, і Німеччина намагаються звертати увагу на інших скептичних союзників типу Угорщини, Словаччини: "Ось вони теж нібито мають скептичну позицію". Але ключова позиція цих двох країн [США та Німеччини]", – зазначила Стефанішина.
За словами віцепрем'єрки, ці країни пояснюють свій скепсис тим, що запрошення є "реальним рішенням".
Вона також звернула увагу, що питання запрошення не прив'язане до Вашингтонського саміту: у НАТО "є звичка" всі найважливіші рішення не залишати на саміти.
Зокрема, це стосувалося запрошення та приєднання Швеції й Фінляндії до НАТО, зауважила Стефанішина.
На думку посадовиці, запрошення може бути й на Вашингтонському саміті, і з новим генсеком НАТО, і у "будь-який момент".
Цьогорічний саміт Альянсу проходитиме в американській столиці з 9 до 11 липня.
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Навіть статті на https://www.nytimes.com/2024/04/04/world/europe/ukraine-nato-stoltenberg-russia.html
пишуть
"закон чьто дишло - куди повєрні туди і вишло" (c)
спитайте німця чи корейця, як вони ставилися до цих "різних країн"
ну тоді і в Україні дві різних країни : Україна та ДНР/ЛНР (навіть три країни)
Ресурсів Німеччини, Британії та Франції достатньо, щоб натовкти путіну пику.
А НАТО нехай собі як знає - божеволіє, конає - нам своє робить.
Це сцикливе НАТО кинуло Україну як кістку скаженому собаці, і поки собака цю кістку гризе, то інших не чіпає. ***** буде відгризати наших територій скільки зможе, перетворювати їх на руїни та приєднувати до рф. Це буде тривати до тих пір, поки Україна не припинить своє існування. Тому забули про НАТО та боремося далі.
Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Bucharest on 3 April 2008 03 Apr. 2008 - | Press Release (2008) 049 Issued on 03 Apr. 2008 | Last updated: 05 Jul. 2022 16:06
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_8443.htm?selectedLocale=en
23. НАТО вітає євроатлантичні прагнення щодо членства в НАТО України та Грузії. Сьогодні ми дійшли згоди, що ці держави стануть членами НАТО. Обидві країни зробили цінні внески в операції Альянсу. Ми вітаємо демократичні реформи в Україні та Грузії та з нетерпінням очікуємо на проведення вільних та чесних парламентських виборів в Грузії в травні.
Після зустрічі Байдена з Сі штати різко повернули вектор... там ще Бернс в Москву пару раз літав... тому це все політичне шоу із голосуванням... затримка штучна щоб не було ескалації
Штати зараз ні політично (перед виборами) ні економічно не готові серйозно воювати. Навіть всрані хусити можуть блокувати світові морські шляхи, а вся реакція це десяток ракет кудись в пустелю. Але наші розові поні серед народу і тупуваті політики продовжують мантру про безкінечну допомогу і перемоги. Зараз треба думати як зберегти тих людей, зо ще живі і не виїхали і не захоплені теретирорії, а не слухати казки про всебічну підтримку, свободу і іншу хрінь якою годують партнери, паралельно торгуючи з кацапами. Це суто моя думка.
плюс їх компанії поставляють оркам компоненти для озброєння по завищеним цінам...
Ну і не забуваємо скільки американських компаній або компаній з американськими інвестиціями зараз дальше працюють в раші... це фармацевтичні, табачні, поставщики обладнання для нафтогазу...
тому і забороняють бити по раші, бояться що їх виробництво в орків може зупинитись або будуть проблеми з екпортом ресурсів і це підніме інфляцію в штатах
Пізд...ш одна у ваших словах
Ви забули що крім Чечні ще була Молдавія, Грузія, Айзербаджан
І тоді якби полетіли перші ракети все б було б те саме... люба агресія зажди отримує протидію
Все було українським по документах... тільки коди підтвердження не мали для запуску тому що вони були в Москві... це типу червона кнопка.. ... але це лише програмний коди в мікроконтролері... а виробляв ці ракети і обслуговував Південмаш
їх просто продали як і все решта з тих частин... і американські представники приїзджали всю х...ню контролювати... не було ні одного орка в тій делегації коли витягували ракети з шахт і грузили ... тільки наші і американці
Украина НЕ станет членом НАТО пока не закончится война. Поэтому вопрос формулировки - это вопрос символический, моральный. До членства в Альянсе - годы и пример Швеции здесь показательный. Даже такой идеальный кандидат вступал в альянс два года.
Еще важная вещь, про которую нельзя забывать, но которую забывают в фейсбуках в анти-американском угаре, - это то, что до выборов в США остается 7 месяцев. А Украина в НАТО, пакет помощи Украине и тд - это фетиш и страшилка, который используют Трамп и Маск. Они говорят, что это путь к Третьей мировой и у них огромная аудитория. Байден не должен лезть на рожон в публичной дискуссии об этом, так как он не может себе позволить сужать свою электоральную базу. А помощь Украине и членство Украины в НАТО уже демонизированы Трампом и Маском и т.н. "консервативными" лидерами мнений.
Мы с вами знаем, что Байден делает для Украины всё, что может и всё, что нужно, но в публичной плоскости лучше на эти семь месяцев попридержать коней.