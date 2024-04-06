Нічні обстріли Харкова: 6 загиблих, 10 поранених, пошкоджено виключно цивільні об’єкти. ФОТО

Внаслідок ворожих ударів по Харкову у ніч на 6 квітня 6 людей загинули, є поранені.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"6 загиблих внаслідок нічних ударів росіян по Харкову. Щонайменше 10 поранених, люди отримали вибухові травми та осколкові поранення. Стан постраждалих - легкий та середній", - йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, пошкоджено багатоповерхівки, АЗС, магазин, автомобіль - виключно цивільні обʼєкти.

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