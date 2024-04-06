Нічні обстріли Харкова: 6 загиблих, 10 поранених, пошкоджено виключно цивільні об’єкти. ФОТО
Внаслідок ворожих ударів по Харкову у ніч на 6 квітня 6 людей загинули, є поранені.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"6 загиблих внаслідок нічних ударів росіян по Харкову. Щонайменше 10 поранених, люди отримали вибухові травми та осколкові поранення. Стан постраждалих - легкий та середній", - йдеться у повідомленні.
За словами Синєгубова, пошкоджено багатоповерхівки, АЗС, магазин, автомобіль - виключно цивільні обʼєкти.
Усі служби усувають наслідки російського терору.
Топ коментарі
+20 Оксана Фесенко #582011
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+19 володимир омельянов
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+9 Михайло Иляш
показати весь коментар06.04.2024 07:27
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Відкинути їх треба від Харкова...
благаемо Тебе Спасителю наш! Молимось за Харкiв та його героiчних
людей! Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏 Рiдним пiвчуття, а пораненим
скорiйшого одуження! Харкiв тримайся-Суми з вам! З вами вся Украiна!
72-рiчна пенсiонерка. А ось вiдiо на пiдтвеження моiх
слiв... 😊🤗
https://www.youtube.com/shorts/a_vdPJlKBjU
А молодь мріє дочекатися війни та звалити навіг звідси, руснявий реп, русняві дебіли в інстаграмі, тіктоці просто задрали з кожного юнацького матюгальника, "вони дупля не відбивають" як то кажуть, в іншому світі живуть. Невже влада думає, що 40-60 поборють кацапів а потім 18-25 , аспіранти та двічі "психологи готельно-ресторанного бізнесу" та випускники університету Поплавського швиденько стануть патріотами і відбудують країну?
Один баче грязну воду, а другий бачить відображення мiсяца на небі...
Ви надто песимістичні. Все буде добре! 😊
Серед промзони так.
За його словами, ввечері в середу, 10 квітня, було обстріляно Глушківський район, через що пошкоджено лінії електропередач. Губернатор зазначив, що кілька населених пунктів залишилися без світла. Старовойт уточнив, що в селах Кариж і Дронівка та в селі Урусі вже відновлено подачу електроенергії, а в селі Дронівка вже відновлено подачу електроенергії, а в селі Дронівка