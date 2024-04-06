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Нічні обстріли Харкова: 6 загиблих, 10 поранених, пошкоджено виключно цивільні об’єкти. ФОТО

Внаслідок ворожих ударів по Харкову у ніч на 6 квітня 6 людей загинули, є поранені.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"6 загиблих внаслідок нічних ударів росіян по Харкову. Щонайменше 10 поранених, люди отримали вибухові травми та осколкові поранення. Стан постраждалих - легкий та середній", - йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, пошкоджено багатоповерхівки, АЗС, магазин, автомобіль - виключно цивільні обʼєкти.

Також читайте: Ворог обстрілює Харків, у місті чути вибухи (оновлено)

наслідки обстрілу Харкова
наслідки обстрілу Харкова

Усі служби усувають наслідки російського терору.

Автор: 

обстріл (28392) Харків (5581) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+20
А влада що? А влада ще спить. Може до вечора й розродиться черговим гундосим відосиком
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06.04.2024 07:49
+19
Рашисти творят геноцид в Україні вбивають мирних громадян ,знищують міста і села світ мовчить ,невже і цього разу не зберется ген. асамблея ООН ( я розумію безпорадність цієї організації ) треба привернути увагу світового співтовариства ,влада на жаль більше думає про рейтинги чим про злочини рашиської орди ,на жаль повний провал інформаційної політики ,бездіяльність МЗС і вітсутнє будь яке патріотичне виховання молоді.
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06.04.2024 07:33
+9
Харків. це чергова "фортеця" де все буде "потужно"
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06.04.2024 07:27
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Харків. це чергова "фортеця" де все буде "потужно"
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06.04.2024 07:27 Відповісти
Я казав ще місяць тому,робитимуть рашисти Маріуполь2 з Харкова.
Відкинути їх треба від Харкова...
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06.04.2024 07:27 Відповісти
Боже збережи Украiну, всi нашi мiста, наших людей! Молимо та
благаемо Тебе Спасителю наш! Молимось за Харкiв та його героiчних
людей! Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏 Рiдним пiвчуття, а пораненим
скорiйшого одуження! Харкiв тримайся-Суми з вам! З вами вся Украiна!
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06.04.2024 09:36 Відповісти
Куди відкинути? Тут 25 км до кордону з парашею. Відкинути з власної території? "Партнери" не схвалять.
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06.04.2024 17:52 Відповісти
Рашисти творят геноцид в Україні вбивають мирних громадян ,знищують міста і села світ мовчить ,невже і цього разу не зберется ген. асамблея ООН ( я розумію безпорадність цієї організації ) треба привернути увагу світового співтовариства ,влада на жаль більше думає про рейтинги чим про злочини рашиської орди ,на жаль повний провал інформаційної політики ,бездіяльність МЗС і вітсутнє будь яке патріотичне виховання молоді.
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06.04.2024 07:33 Відповісти
Не треба так о нашiй молодi-вони краще за нас! I це пише
72-рiчна пенсiонерка. А ось вiдiо на пiдтвеження моiх
слiв... 😊🤗
https://www.youtube.com/shorts/a_vdPJlKBjU
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06.04.2024 09:42 Відповісти
це просто діти , діти війни...

А молодь мріє дочекатися війни та звалити навіг звідси, руснявий реп, русняві дебіли в інстаграмі, тіктоці просто задрали з кожного юнацького матюгальника, "вони дупля не відбивають" як то кажуть, в іншому світі живуть. Невже влада думає, що 40-60 поборють кацапів а потім 18-25 , аспіранти та двічі "психологи готельно-ресторанного бізнесу" та випускники університету Поплавського швиденько стануть патріотами і відбудують країну?
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06.04.2024 12:16 Відповісти
Не треба слухати руснявий реп, щоб бажати звідси звалити. Молодь не хоче жити на пороховій бочці, це нормально.
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06.04.2024 12:28 Відповісти
Ви знаете, що в мiсячну нiч, двое дивляться на калюжу...
Один баче грязну воду, а другий бачить відображення мiсяца на небі...
Ви надто песимістичні. Все буде добре! 😊
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06.04.2024 17:10 Відповісти
таня м личинки совкодрочєрів на кожному кроці на сході України та в Києві це нормально??
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07.04.2024 09:11 Відповісти
А влада що? А влада ще спить. Може до вечора й розродиться черговим гундосим відосиком
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06.04.2024 07:49 Відповісти
Ну що ж, черговий бот надрукує слова Доника,що місто саме хоче цього, бо відбудова це кошти. До того ж напише з столиці чи Львів, щоб виправдати жертви міста і закрити очі на щільність захисту населення там і там.
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06.04.2024 08:07 Відповісти
Виродки кончені .
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06.04.2024 09:21 Відповісти
Потуги Параши розбомбити Харків смішні, що місту і не вистачає так команд по знищенню шахедів, їх має бути більше.
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06.04.2024 12:12 Відповісти
Абсолютно вірно, тому - моя підтримка коменту.
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06.04.2024 13:56 Відповісти
Долбануло очень сильно. Некоторые стекла посыпались в домах за километр от прилета. Простой с-300 так не взрывается.
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06.04.2024 13:17 Відповісти
Звук був як у вибухівки, а не ракети, як на початку 2022 року.
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06.04.2024 19:08 Відповісти
Дебил. Там пустырь напротив заправки. Фото воронки посмотри. Где ты там РСЗО на открытой местности увидел. Да и кто ее в 20 метрах от окружной на виду у всех располагать будет.
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06.04.2024 18:46 Відповісти
Ну да. Остановились и ждали, пока по ним С-300 прилетит.
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06.04.2024 18:58 Відповісти
Як що ти не в курсі РСЗО ЗСУ не ставлять серед жилих кварталів.
Серед промзони так.
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06.04.2024 19:10 Відповісти
Ну да, хот дог вирішили купити разом з кавою. А тут о 0-20 дрон тут як тут. І миттєво запрограмували ракети прямо на пустир поряд з Країною.....
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06.04.2024 19:19 Відповісти
Свинособака. Ты из Лахты строчишь? Иначе не могу объяснить отрицание ударов по гражданским объектам.....
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06.04.2024 19:27 Відповісти
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06.04.2024 18:37 Відповісти
Дурацкий вопрос, но... а дрон-наблюдатель может зачем то мигать? Просто вчера вечером какая то херня висела в небе как раз недалеко от этого прилета и мигала. Ну как бы не логично, чтобы дрон себя так выдавал. Но странное совпадение.
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06.04.2024 19:31 Відповісти
Дрон-наблюдатель вообще не может висеть, это самолет. И летает он высоко. Коптеры на таких расстояниях не используют.
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06.04.2024 19:38 Відповісти
А ти там мабуть з команди по знищенню дронів, все бачив своїми очами
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06.04.2024 19:57 Відповісти
А что Военный Вождь ? Или в полночь ОНО опять будет дякувати тех , дякувати этих , співчувати тем , співчувати этим , будет опять перечислять с кем встретился или с кем переговорил по телефону .... одно и тоже уже третий год.
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06.04.2024 20:25 Відповісти
В Україні розробляють зброю проти авіабомб (КАБ), якими країна-агресор РФ завдає ударів по прифронтових територіях
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07.04.2024 07:44 Відповісти
Останнім часом зафіксовано перші випадки ударів керованими авіабомбами по житлових кварталах України, а також вперше було скинуто важку бомбу вагою 1500 кілограмів - на північному сході країни - у селищі міського типу Велика Писарівка Сумської області.
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09.04.2024 08:19 Відповісти
Низка російських населених пунктів, що межують з Україною, залишилися без світла після атаки ЗСУ. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ввечері в середу, 10 квітня, було обстріляно Глушківський район, через що пошкоджено лінії електропередач. Губернатор зазначив, що кілька населених пунктів залишилися без світла. Старовойт уточнив, що в селах Кариж і Дронівка та в селі Урусі вже відновлено подачу електроенергії, а в селі Дронівка вже відновлено подачу електроенергії, а в селі Дронівка
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11.04.2024 08:10 Відповісти
 
 