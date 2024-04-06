Вночі війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, була загроза для кількох областей
У ніч на 6 квітня російські окупанти запускали по Україні ракети із літаків Ту-95МС, повітряні цілі фіксувалися у низці областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Зокрема, Повітряні сили інформували про рух крилатої ракети з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини.
"Крилаті ракети змінили напрямок та тримають курс з Чернігівської області на Миргород", - йшлось у повідомленні о 5.08.
"Зміна курсу крилатих ракет у Полтавській області курсом на Черкаси", - додавали ПС.
"Крилаті ракети змінили курс з Черкащини зайшли на Вінниччину у напрямку Ладижина", - зазначалося о 5.36.
Також була загроза для Києва та Київщини.
Окрім того, ворог атакував Україну дронами.
Наразі про наслідки ракетної атаки та бойову роботу української ППО не повідомляється.
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Ворогом було застосовано:
- крилаті ракети Х-101/555, запущені попередньо двома бортами Ту-95 з району Саратовської області рф;
- крилаті ракети морського базування "Калібр", запущенны попередньо з підводного човна "Варшавянка".
- балістичні ракети ОТРК "Іскандер-М" з Т.О. АР Крим.
- ударні БпЛА типу "Шахід" з полігонів "Чауда" Крим та "Халіно" Курськ.
Найбільшу дистанцію у ~1730км (з Саратовської області рф до Київської області частина ракет Х-101/555 подолала за дві години польоту.
Найбільшу дистанцію у ~1194км (з полігону "Чауда" до Старокостянтинова частина БпЛА типу "Шахід" подолала за 7 годин польоту.
Під ракетно-дроновою атакою перебували Харків, Запоріжжя, Старокостянтинів, Київщина.
Ракетно-дронова атака тривала 7 годин.
Деталі від місцевих адміністрацій.