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Вночі війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, була загроза для кількох областей

ракета,крилата

У ніч на 6 квітня російські окупанти запускали по Україні ракети із літаків Ту-95МС, повітряні цілі фіксувалися у низці областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Зокрема, Повітряні сили інформували про рух крилатої ракети з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

"Крилаті ракети змінили напрямок та тримають курс з Чернігівської області на Миргород", - йшлось у повідомленні о 5.08.

"Зміна курсу крилатих ракет у Полтавській області курсом на Черкаси", - додавали ПС.

"Крилаті ракети змінили курс з Черкащини зайшли на Вінниччину у напрямку Ладижина", - зазначалося о 5.36.

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Також була загроза для Києва та Київщини.

 Окрім того, ворог атакував Україну дронами. 

Наразі про наслідки ракетної атаки та бойову роботу української ППО не повідомляється.

Автор: 

крилаті ракети (1072) дрони (4678) Повітряні сили (2625)


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А про калибры с утра в Запорожье молчим? Да-да, те калибры, которые не из чего запускать, т.к. раша "вывела из акватории черного и азовского морей все свои корабли".
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06.04.2024 07:35 Відповісти
у чорному морі залишились рашистські підводні човни от саме з них і ведуть обстріли калібрами...
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06.04.2024 07:39 Відповісти
А, ясно. Когда считали корабли, то подлодки, ясен пень, не было видно. Теперь понял.
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06.04.2024 07:40 Відповісти
https://t.me/war_monitor monitor

Ворогом було застосовано:

- крилаті ракети Х-101/555, запущені попередньо двома бортами Ту-95 з району Саратовської області рф;
- крилаті ракети морського базування "Калібр", запущенны попередньо з підводного човна "Варшавянка".
- балістичні ракети ОТРК "Іскандер-М" з Т.О. АР Крим.
- ударні БпЛА типу "Шахід" з полігонів "Чауда" Крим та "Халіно" Курськ.

Найбільшу дистанцію у ~1730км (з Саратовської області рф до Київської області частина ракет Х-101/555 подолала за дві години польоту.

Найбільшу дистанцію у ~1194км (з полігону "Чауда" до Старокостянтинова частина БпЛА типу "Шахід" подолала за 7 годин польоту.

Під ракетно-дроновою атакою перебували Харків, Запоріжжя, Старокостянтинів, Київщина.

Ракетно-дронова атака тривала 7 годин.

Деталі від місцевих адміністрацій.
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06.04.2024 07:40 Відповісти
 
 