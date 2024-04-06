Вночі війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, була загроза для кількох областей

У ніч на 6 квітня російські окупанти запускали по Україні ракети із літаків Ту-95МС, повітряні цілі фіксувалися у низці областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Зокрема, Повітряні сили інформували про рух крилатої ракети з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

"Крилаті ракети змінили напрямок та тримають курс з Чернігівської області на Миргород", - йшлось у повідомленні о 5.08.

"Зміна курсу крилатих ракет у Полтавській області курсом на Черкаси", - додавали ПС.

"Крилаті ракети змінили курс з Черкащини зайшли на Вінниччину у напрямку Ладижина", - зазначалося о 5.36.

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Також була загроза для Києва та Київщини.

Окрім того, ворог атакував Україну дронами.

Наразі про наслідки ракетної атаки та бойову роботу української ППО не повідомляється.