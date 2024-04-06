На Херсонщині ворожий дрон влучив у агропідприємство, у Запоріжжі внаслідок ракетного удару понівечено промислові будівлі

Близько 5 годин тривала напружена бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони в південній операційній зоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, ворог атакував ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" з південного напрямку.

14 дронів вдалось знищити: 7 на Херсонщині, по 3 на Запоріжжі та Дніпропетровщині, ще 1 - на Миколаївщині.

"На жаль, не вдалось уникнути влучань. Ворог продовжуючи тероризувати цивільну інфраструктуру, поцілив у агропромислове підприємство на Херсонщині. Виниклу пожежу було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Люди не постраждали", - інформують Сили оборони Півдня.

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"Перед світанком ворог з південного напряму вдарив ракетами по Запоріжжю. Знов під ударом опинилась промисловість регіону. Понівечено виробничі будівлі. Зайнялась пожежа. Попередньо, люди неушкоджені. Наслідки атаки і тип ракет уточнюються", - йдеться у повідомленні.

"Другу добу поспіль ворог масовано атакує Запоріжжя. Ранком росіяни скерували на місто ракети. Понівечені промислові підприємства. Попередньо, минулося без постраждалих", - повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.