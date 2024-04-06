Знищено 28 із 32 "Шахедів" та 3 із 6 ворожих ракет, - Повітряні сили

У ніч на 6 квітня 2024 року російські окупанти атакували 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ, а також шістьома ракетами різних типів: трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та однією крилатою ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, у результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

"Російські убивці продовжують терор українців, б’ють по Харкову та інших мирних містах. На жаль, нині маємо загиблих та поранених, співчуття родинам. Робимо усе, аби отримати більше інструментів для захисту наших людей від агресора. Дякую усім, хто тримав небо сьогодні!", - йдеться у повідомленні.

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