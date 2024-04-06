Знищено 28 із 32 "Шахедів" та 3 із 6 ворожих ракет, - Повітряні сили
У ніч на 6 квітня 2024 року російські окупанти атакували 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ, а також шістьома ракетами різних типів: трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та однією крилатою ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, у результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
"Російські убивці продовжують терор українців, б’ють по Харкову та інших мирних містах. На жаль, нині маємо загиблих та поранених, співчуття родинам. Робимо усе, аби отримати більше інструментів для захисту наших людей від агресора. Дякую усім, хто тримав небо сьогодні!", - йдеться у повідомленні.
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і знову до себе дурне питання:
чому на традиційних вже маршрутах прольоту ракет-бпла нема нехай військових-напіввійськових патрулів, чи жирних місцевих поліцаїв чи колишніх військових "старих пердунів", можливо не здатних до постійного фізичного-морального навантаження переднього краю, але у певний час (професіонали з ппо можуть централізовано попереджати) здатних вийти "у трусах і капцях" з іглою-стінгером-кулеметом і відпрацювати десь у полі, нехай навіть над селом (таке саме збиття над щільним містом потенційно страшніше більшими втратами)....?
а так - знову незбиті 3 ракети 4 шахеди (яких могло бути нехай і на пару лише, але ж менше) кудись влучили...
- чи неначасі чи какаяразніца чи зброя, яка може стріляти, кріпакам не паложенА?
Цієї ж ночі було завдано удару дронами по авіабазі Морозовськ, де були дислоковані нові літаки, внаслідок чого вони та ще 4 одиниці були знищені, а 8 були ушкоджені.
а із особистого (наче ж зрозуміло-просто описав вище ), над іншою низиною-руслом з десяток прольотів було, і це тільки ті, що почув та навіть бачив персонально..
сподіваюсь, нічого у вас в голові не зламалося?.. бережіть себе
але висоти польОту вашого йУмора досить, навіть з запасом, аби бути серед кварталовців сценаристом-лІдором
"Крім того, російські військові намагаються використовувати складні ділянки місцевості - яри, балки, щоб уникати наших радіолокаційних станцій і виявлення безпілотників." Джерело:
- вітаннячка.., ваш діагноз, вже сторонніми, підтверджено..
Однак, напередодні було завдано удару БПЛА по головній авіабазі дальніх бомбардувальників Ту-95МС в Енгельсі-2, внаслідок чого ця атака була ослаблена до кількох пусків через поспіх з її підготовки на кінцевому етапі.