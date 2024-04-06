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Новини
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Знищено 28 із 32 "Шахедів" та 3 із 6 ворожих ракет, - Повітряні сили

У ніч на 6 квітня 2024 року російські окупанти атакували 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ, а також шістьома ракетами різних типів: трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та однією крилатою ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, у результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

"Російські убивці продовжують терор українців, б’ють по Харкову та інших мирних містах. На жаль, нині маємо загиблих та поранених, співчуття родинам. Робимо усе, аби отримати більше інструментів для захисту наших людей від агресора. Дякую усім, хто тримав небо сьогодні!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Вночі війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, була загроза для кількох областей

повітряні сили інфографіка

Автор: 

ракети (4021) знищення (7204) дрони (4678) Повітряні сили (2625)


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Топ коментарі
+13
..і знову майже над головою досить неспішно пролітала ракета о 5.27 ранку.. за пару хвилин до цього прокинувся і перше подумав, що може вже наші F16 почали працювати..?
і знову до себе дурне питання:
чому на традиційних вже маршрутах прольоту ракет-бпла нема нехай військових-напіввійськових патрулів, чи жирних місцевих поліцаїв чи колишніх військових "старих пердунів", можливо не здатних до постійного фізичного-морального навантаження переднього краю, але у певний час (професіонали з ппо можуть централізовано попереджати) здатних вийти "у трусах і капцях" з іглою-стінгером-кулеметом і відпрацювати десь у полі, нехай навіть над селом (таке саме збиття над щільним містом потенційно страшніше більшими втратами)....?
а так - знову незбиті 3 ракети 4 шахеди (яких могло бути нехай і на пару лише, але ж менше) кудись влучили...
- чи неначасі чи какаяразніца чи зброя, яка може стріляти, кріпакам не паложенА?
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06.04.2024 08:53
+8
Дяка Вам хлопці!
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06.04.2024 08:11
+5
Було позавчора інтерв'ю з портом Миколаїв, хто там за нього відповідає, усе показували,фото,відео,розповідь, а сьогодні уночі тільки біс там не літав. Я розумію, що німці хочуть знати,але не так. До речі, висвітлення теми НАТО в Німеччині було зовсім інше чим я читала тут. Про Україну з повагою,біллю, допомогою, Україна ж коментує зневажливо.
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06.04.2024 08:12
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Дяка Вам хлопці!
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06.04.2024 08:11 Відповісти
Дикуни наче із останніх сил пукнули, цілий 1 калібр та 2 штуки Ха 101. Мощна атака,
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06.04.2024 08:23 Відповісти
А вони у нього є!?
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06.04.2024 08:15 Відповісти
как минимум есть соматическая система в виде спинного мозга. Видимо там думает только жОПа
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06.04.2024 08:16 Відповісти
Було позавчора інтерв'ю з портом Миколаїв, хто там за нього відповідає, усе показували,фото,відео,розповідь, а сьогодні уночі тільки біс там не літав. Я розумію, що німці хочуть знати,але не так. До речі, висвітлення теми НАТО в Німеччині було зовсім інше чим я читала тут. Про Україну з повагою,біллю, допомогою, Україна ж коментує зневажливо.
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06.04.2024 08:12 Відповісти
Українські ЗМІ під контролем офісу Єрмака, тому постійно перекуручують зміст статей іноземних видань, як наприклад Обозреватель перекрутив зміст статті з News Week взявши лише дві сторінки з 20.
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06.04.2024 12:24 Відповісти
"Про Україну з повагою,біллю, допомогою", не даючи нормальної допомоги і з питанням, що там по компромісу з кацами? ну коли вже....? покидьки
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06.04.2024 22:23 Відповісти
Ти словами на кидайся,бо Україна БК цих покидьків воює поки такі як ти марафон дивишся чи відосиеи преЗЕ з крутого дивана
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07.04.2024 22:47 Відповісти
..і знову майже над головою досить неспішно пролітала ракета о 5.27 ранку.. за пару хвилин до цього прокинувся і перше подумав, що може вже наші F16 почали працювати..?
і знову до себе дурне питання:
чому на традиційних вже маршрутах прольоту ракет-бпла нема нехай військових-напіввійськових патрулів, чи жирних місцевих поліцаїв чи колишніх військових "старих пердунів", можливо не здатних до постійного фізичного-морального навантаження переднього краю, але у певний час (професіонали з ппо можуть централізовано попереджати) здатних вийти "у трусах і капцях" з іглою-стінгером-кулеметом і відпрацювати десь у полі, нехай навіть над селом (таке саме збиття над щільним містом потенційно страшніше більшими втратами)....?
а так - знову незбиті 3 ракети 4 шахеди (яких могло бути нехай і на пару лише, але ж менше) кудись влучили...
- чи неначасі чи какаяразніца чи зброя, яка може стріляти, кріпакам не паложенА?
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06.04.2024 08:53 Відповісти
А тим часом сосіяни прискореними темпами збирають су-34 на заводі в новосибі..на іншому ресурсі новина - що передали першу партію, але не зазначено скільки шт. Але для нас й один то зайвий(( наголошують, що вони будуть використовуватись тільки для запуску плануючих бомб..
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06.04.2024 09:27 Відповісти
Обізнане джерело https://t.me/zloyodessit/21431 пише , що 05 квітня Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) рашистської пітьми передала першу 2024 року партію фронтових бомбардувальників Су-34, виготовлених на Новосибірському авіазаводі (НАЗ) ім. Чкалова, у кількості 2-х одиниць.
Цієї ж ночі було завдано удару дронами по авіабазі Морозовськ, де були дислоковані нові літаки, внаслідок чого вони та ще 4 одиниці були знищені, а 8 були ушкоджені.
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06.04.2024 10:06 Відповісти
Ну то й добре.
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06.04.2024 13:47 Відповісти
Ти звідки цю балладу процитував? Для зрадодрочерів котрі тут постійно ниють про те що їм все не так зайде однозначно, а для людей у котрих хоч трішки мізки варять виникне до сього висера відразу одне питання: "чому на традиційних вже маршрутах прольоту ракет-бпла" --- в якому місці є традиційні маршрути прольотів ракет чи бпла коли кацапи завжди міняють напрямки і схеми? До вильоту ракети наприклад запрограмовують,що вони можуть на ціль заходити взагалі з тилу облетівши позаду. Тобто ці маршрути кожен раз зовсім інші. Так де ці традиційні маршрути? Де це ти прокинувся і де є ці "традиційні" маршрути казкарю? Взяв скопіював десь цей зрадофільский висерок чи сам придумав?
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06.04.2024 10:57 Відповісти
..шоб не дуже травмувати ваш мозок наведу лише один приклад традиційного маршруту - русло річки Дніпро..
а із особистого (наче ж зрозуміло-просто описав вище ), над іншою низиною-руслом з десяток прольотів було, і це тільки ті, що почув та навіть бачив персонально..
сподіваюсь, нічого у вас в голові не зламалося?.. бережіть себе
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06.04.2024 11:38 Відповісти
І в яке саме місце русла річки Дінпра має з хати вибігати старий пердун в трусах з стінгером в руках щоб збивати ракету?
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06.04.2024 11:43 Відповісти
"Дінпра"(с) - людина з неквартальською, а звичайною освітою написала би "Дніпра".. ну, та то таке..
але висоти польОту вашого йУмора досить, навіть з запасом, аби бути серед кварталовців сценаристом-лІдором
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06.04.2024 11:59 Відповісти
Я так зрозумів,що аргументів окрім того щоб висирати про помилку в слові більше то і немає Ну а що хотіти від людини котра хоче щоб над Дніпром дідо в трусах з стінгером в руках вискакував з хати і збивав ракети
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06.04.2024 13:28 Відповісти
..ця інформація, АРГУМЕНТИ))), з'явилася пізніше мого коменту - військові, також "зрадодрочери", просто ще не знайомі з творчістю Андрія Сагана:
"Крім того, російські військові намагаються використовувати складні ділянки місцевості - яри, балки, щоб уникати наших радіолокаційних станцій і виявлення безпілотників." Джерело:
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06.04.2024 13:50 Відповісти
На так чого ж ти ниєш,коли мобільні вогневі групи працюють? Чи тобі діда в хаті в трусах з стінгером в руках не хватає для повної певності?
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06.04.2024 14:01 Відповісти
"Шутка, повторённая дважды, становится глупостью"(Марк Твен)
- вітаннячка.., ваш діагноз, вже сторонніми, підтверджено..
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06.04.2024 14:20 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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06.04.2024 09:26 Відповісти
Какая то странная атака... Не понятно зачем было поднимать страт.авиацию, ради пары ракет... Или это типа практические занятия у курсантов были?
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06.04.2024 09:48 Відповісти
Ракетна атака була спланована так, як і попередні.
Однак, напередодні було завдано удару БПЛА по головній авіабазі дальніх бомбардувальників Ту-95МС в Енгельсі-2, внаслідок чого ця атака була ослаблена до кількох пусків через поспіх з її підготовки на кінцевому етапі.
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06.04.2024 10:18 Відповісти
Чергова комбінована атака з метою промацати і оновити дані про місце розташування української ППО.С-300 знову не збиті,на жаль.
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06.04.2024 15:05 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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08.04.2024 10:56 Відповісти
 
 