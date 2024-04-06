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Атака ракетами та дронами на Київщину: уламками пошкоджено підприємство у Макарівській громаді

шахед

Сьогодні зранку Макарівська громада піддалась обстрілам ворожими БПЛА та ракетами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОТГ Вадим Токар, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час повітряної тривоги працювали сили ППО.

"Уламками пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств. Жертв і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 28 із 32 "Шахедів" та 3 із 6 ворожих ракет, - Повітряні сили

Автор: 

Київська область (4014) ракети (4021) дрони (4678)


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Блін. Проспав нафіг.
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06.04.2024 09:25 Відповісти
Счастье , что проспали
И что обошлось...
Бережить себе!
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06.04.2024 14:39 Відповісти
 
 