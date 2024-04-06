Атака ракетами та дронами на Київщину: уламками пошкоджено підприємство у Макарівській громаді
Сьогодні зранку Макарівська громада піддалась обстрілам ворожими БПЛА та ракетами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОТГ Вадим Токар, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під час повітряної тривоги працювали сили ППО.
"Уламками пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств. Жертв і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
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