Атака ракетами та дронами на Київщину: уламками пошкоджено підприємство у Макарівській громаді

Сьогодні зранку Макарівська громада піддалась обстрілам ворожими БПЛА та ракетами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОТГ Вадим Токар, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час повітряної тривоги працювали сили ППО.

"Уламками пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств. Жертв і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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