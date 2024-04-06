На Київщині без постраждалих та влучань у житлову і критичну інфраструктуру, локалізовано пожежу, спричинену падінням уламків
Сьогодні вночі та зранку ворог атакував Київську область, застосовуючи "Шахеди" та крилаті ракети.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, всі ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає.
Жертви та постраждалі внаслідок атаки відсутні.
В результаті падіння уламків збитих цілей відбулася пожежа ангарного приміщення в одному з населених пунктів. Пожежа вже локалізована.
Всі оперативні служби залучені та продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків ворожої атаки.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Київщину уламками пошкоджено підприємство у Макарівській громаді.
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Hulio
показати весь коментар06.04.2024 09:27 Відповісти Мені подобається 0
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