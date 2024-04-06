У Запоріжжі 5 квітня під обстріл потрапили журналісти кількох медіа, двоє з них дістали поранення
5 квітня унаслідок повторного удару по Запоріжжю під обстріл потрапили журналісти, які фільмували наслідки попереднього удару та спілкувались із пораненими. Були поранені власкор Укрінформу та журналістка 1+1.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Зазначається, що росіяни завдали повторного удару по Запоріжжю, коли на місці працювали рятувальники й поліцейські. Там перебували також журналісти із Суспільне Запоріжжя, які фільмували наслідки попереднього удару та спілкувались із пораненими. Кореспонденти Суспільного вціліли, втім були поранені журналісти з Укрінформу та 1+1.
За уточненими даними, Росія вдарила трьома ракетами по території Запоріжжя, невдовзі — здійснила повторний удар ще двома ракетами.
Як передає Укрінформ, на Запоріжжі під час обстрілу поранено власкора Укрінформу Ольгу Звонарьову.
Журналістка "1+1" Кіра Овес також дістала поранення, їй надали допомогу медики. Вона поранена в голову, першу допомогу їй надали поліцейські, пізніше лікарі наклали шви, журналістка наразі не перебуває в лікарні, повідомили "Детектор медіа" в пресслужбі каналу.
За півтори години після поранення Кіра Овес вийшла в ефір телемарафону. Вона каже, що почувається добре і відмовилася від лікарняного.
Нагадаємо, унаслідок ракетного удару РФ увечері 5 квітня по Запоріжжю загинуло четверо людей, понад 20 дістали поранення.
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