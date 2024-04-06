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Новини Війна
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ОК "Південь" про нічну атаку "Шахедами": пріоритетами ворога були агропромисловість і енергетика

гуменюк

Минулої ночі цілями під час атак ворога на Південь були промисловість, агропромисловість та енергетика. На Херсонщині зафіксовано влучання у сільськогосподарські підприємства.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог продовжує використовувати підступну тактику точкових ракетних ударів, тероризуючи мирне населення. Росіяни також продовжують використовувати тактику мішаних атак, зокрема цієї ночі відбувались дронова, потім ракетна атаки. Пріоритетами атаки ворога були - промисловість, агропромисловість та енергетика", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що цього разу концентрованою була атака у напрямку Херсонщини, що, за її словами, не дуже типово, бо це прифронтова область.

"Розуміючи особливості пори року, ворог атакував сільськогосподарські потужності цього регіону, не даючи їм можливості відновлюватися після деокупації. Відбулось влучання у сільськогосподарські підприємства, але люди не постраждали", - підкреслила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь".

Також читайте: На Херсонщині ворожий дрон влучив у агропідприємство, у Запоріжжі внаслідок ракетного удару понівечено промислові будівлі

Гуменюк зауважила, що ворог використовував безпілотники типу "Shahed-131", "Shahed-136", які спрямовував з півдня. За її інформацією, цієї ночі підрозділи Оперативного командування "Південь" знешкодили 3 дрони у Запорізькій області, 3 - у Дніпропетровській, один у Миколаївській, 7 - на Херсонщині.

Автор: 

Гуменюк Наталія (804) дрони (4678) Херсонська область (5735)


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Когда я в прошлом году говорил что нам нужно сжигать рашистские поля с зерновыми потому что кремлевский режим использует зерно в военных целях то на меня шикали
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06.04.2024 10:13 Відповісти
ШИ !
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06.04.2024 10:47 Відповісти
На тєлємарафон за минулий рік було виділено більше 1 млрд грн. За ці гроші можна було б збудувати десь 1000 ударних бпла, які б єпашили агропідприємства і енергетику в підрашиї. Однак піар зепідра значно важливіший, а ніж поразка росії у війні.
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06.04.2024 10:14 Відповісти
https://t.me/voynareal/87184?single «Сань, к сожалєнію ето твой дом. Очєнь плохо».
Мінімум три орка потонули внаслідок прориву дамби в Орську. В регіоні підтоплено 2,5 тисячі домівок, низка населених пунктів лишилася без світла. Рівень води в річці Урал критичний.
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06.04.2024 10:53 Відповісти
 
 