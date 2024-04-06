ОК "Південь" про нічну атаку "Шахедами": пріоритетами ворога були агропромисловість і енергетика

Минулої ночі цілями під час атак ворога на Південь були промисловість, агропромисловість та енергетика. На Херсонщині зафіксовано влучання у сільськогосподарські підприємства.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог продовжує використовувати підступну тактику точкових ракетних ударів, тероризуючи мирне населення. Росіяни також продовжують використовувати тактику мішаних атак, зокрема цієї ночі відбувались дронова, потім ракетна атаки. Пріоритетами атаки ворога були - промисловість, агропромисловість та енергетика", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що цього разу концентрованою була атака у напрямку Херсонщини, що, за її словами, не дуже типово, бо це прифронтова область.

"Розуміючи особливості пори року, ворог атакував сільськогосподарські потужності цього регіону, не даючи їм можливості відновлюватися після деокупації. Відбулось влучання у сільськогосподарські підприємства, але люди не постраждали", - підкреслила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь".

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Гуменюк зауважила, що ворог використовував безпілотники типу "Shahed-131", "Shahed-136", які спрямовував з півдня. За її інформацією, цієї ночі підрозділи Оперативного командування "Південь" знешкодили 3 дрони у Запорізькій області, 3 - у Дніпропетровській, один у Миколаївській, 7 - на Херсонщині.