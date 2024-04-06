Найжорстокіші бої тривають у районах Первомайського, Водяного та східніше Часового Яру, - Сирський
Ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Противник, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог продовжує ведення наступальних дій вдень і вночі, застосовуючи штурмові групи за підтримки бронетехніки.
На окремих напрямках намагається вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону.
"Особливо складна обстановка склалася на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському - в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському - в районі Новомихайлівки.
Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ", - інформує Сирський.
Він також зауважив, що Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі.
На Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка також залишається напруженою.
Так, на Лиманському напрямку противник веде локальні наступальні дії в районах Білогорівки, Веселого; на Оріхівському - в районах Роботиного та Вербового з метою відновлення втраченого положеня; на Херсонському - намагається витіснити наші війська з плацдарму на лівому березі ріки Дніпро в районі Кринки.
"Але успіху на цих напрямках не має. Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках ми маємо і певний тактичний успіх", - додає головнокомандувач.
Сили оборони продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати йому значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці.
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Бої вже не східніше Часового Яру, бо підари (кацапи) вже зайшли у східний край Часового Яру , у приватний сектор (джерело - DeepState).
А ось що в телеграмі писали DeepState і про ******* теперішньої прозеленської керуючої вертикалі ЗСУ:
📹 Вчора було опубліковано відео від (https://t.me/DeepStateUA/19172) 67 ОМБр, де видно, що Сили Оборони України наносять ураження по колоні ворога, яка доїжджає до лісу та висаджує піхоту. Щонайменше 1 ОВТ продовжила рух до крайніх хат. Піхота розосередилася в лісі та рушила до тих же хат.
🤷🏻♂️ Цікаво, що канал ОСУВ "Хортиця" також опублікував (https://t.me/Khortytsky_wind/29) цей епізод, назвавши "відбиття штурму противника в районі східніше н.п.ЧАСІВ ЯР" та вирізавши кадри ударів по приватній забудові на краю міста. А потім подався «спростовувати» просування ворога на окраїни міста. Від спростування присутності ворога, він не зникне.
⏫ Далі напишемо й про причини успіху кацапів біля Часового Яру.
Допуск, до роботи з таємними документами від СБУ, чи усі сидільці мають із секретарками ??
Бывший так называемый губернатор Донбасса Павел Губарев рассказывает о чудовищных потерях банды питерского Гопника... это шедевр...👹👺🦍💥💥💥