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Новини Війна
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Найжорстокіші бої тривають у районах Первомайського, Водяного та східніше Часового Яру, - Сирський

сирський

Ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Противник, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог продовжує ведення наступальних дій вдень і вночі, застосовуючи штурмові групи за підтримки бронетехніки.

На окремих напрямках намагається вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону.

"Особливо складна обстановка склалася на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському - в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському - в районі Новомихайлівки.

Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ", - інформує Сирський.

Він також зауважив, що Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі.

На Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка також залишається напруженою.

Так, на Лиманському напрямку противник веде локальні наступальні дії в районах Білогорівки, Веселого; на Оріхівському - в районах Роботиного та Вербового з метою відновлення втраченого положеня; на Херсонському - намагається витіснити наші війська з плацдарму на лівому березі ріки Дніпро в районі Кринки.

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"Але успіху на цих напрямках не має. Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках ми маємо і певний тактичний успіх", - додає головнокомандувач.

Сили оборони продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати йому значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці.

Автор: 

бойові дії (3770) Сирський Олександр (605)


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Топ коментарі
+8
Сирський як тоді, при Залужному, ******, коли Сирського активно піарили, так і зараз Сирський *******.

Бої вже не східніше Часового Яру, бо підари (кацапи) вже зайшли у східний край Часового Яру , у приватний сектор (джерело - DeepState).
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06.04.2024 10:43
+5
А Сирський зайймає по сумісництву і прес-офіцера?
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06.04.2024 10:29
+4
Я звертаюся до віруючих та атеїстів прошу не відповідати на моє прохання. Наразі йде наступ і захисники, і їхні мами просять молитися за наших Героїв. Захисникам потрібна наша молитва і чим більше нас, тим молитва сильніша! Хрітіани про це знають.🙏🙏🙏
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06.04.2024 10:25
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Я звертаюся до віруючих та атеїстів прошу не відповідати на моє прохання. Наразі йде наступ і захисники, і їхні мами просять молитися за наших Героїв. Захисникам потрібна наша молитва і чим більше нас, тим молитва сильніша! Хрітіани про це знають.🙏🙏🙏
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06.04.2024 10:25 Відповісти
Для наступу треба сил мати, поки що треба мати для оборони
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06.04.2024 11:27 Відповісти
Пiсня воiна ЗСУ https://www.youtube.com/shorts/x9icU7QavrY
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06.04.2024 16:53 Відповісти
Диваний "герой", нашi захистники на нулi мабуть краще за
вас знають хто тупий, а у кого IСТИНА!
https://www.youtube.com/shorts/x9icU7QavrY
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06.04.2024 16:58 Відповісти
А Сирський зайймає по сумісництву і прес-офіцера?
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06.04.2024 10:29 Відповісти
Він має право коментувати. Просто ми всі звикли до манери Залужного, той майже весь час мовчав.
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06.04.2024 10:38 Відповісти
Сирський як тоді, при Залужному, ******, коли Сирського активно піарили, так і зараз Сирський *******.

Бої вже не східніше Часового Яру, бо підари (кацапи) вже зайшли у східний край Часового Яру , у приватний сектор (джерело - DeepState).
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06.04.2024 10:43 Відповісти
Сьогодні дивився той діп стейт, немає там їх
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06.04.2024 11:30 Відповісти
Значить, на щастя, наші їх звідти поки що вибили. Той східний шматочок Часового Яру зараз сіра зона.

А ось що в телеграмі писали DeepState і про ******* теперішньої прозеленської керуючої вертикалі ЗСУ:

📹 Вчора було опубліковано відео від (https://t.me/DeepStateUA/19172) 67 ОМБр, де видно, що Сили Оборони України наносять ураження по колоні ворога, яка доїжджає до лісу та висаджує піхоту. Щонайменше 1 ОВТ продовжила рух до крайніх хат. Піхота розосередилася в лісі та рушила до тих же хат.

🤷🏻‍♂️ Цікаво, що канал ОСУВ "Хортиця" також опублікував (https://t.me/Khortytsky_wind/29) цей епізод, назвавши "відбиття штурму противника в районі східніше н.п.ЧАСІВ ЯР" та вирізавши кадри ударів по приватній забудові на краю міста. А потім подався «спростовувати» просування ворога на окраїни міста. Від спростування присутності ворога, він не зникне.

⏫ Далі напишемо й про причини успіху кацапів біля Часового Яру.
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06.04.2024 12:06 Відповісти
Дача, вміє Сирський "заспокоїти". Якщо Залужному одразу вірилось, що кацапи Часів Яр не зацмуть, то сдова Сирського нездорово напружують.
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06.04.2024 10:44 Відповісти
Слава ЗСУ !
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06.04.2024 10:31 Відповісти
А якби ще не було, отих СРАТЬєхічних сидінь, сидільців із Зеленським…
Допуск, до роботи з таємними документами від СБУ, чи усі сидільці мають із секретарками ??
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06.04.2024 11:06 Відповісти
Генерале Сірьській! Ви або не володієте останньою інформацією, або ж навмисно вводите в оману українське суспільство, що ще гірше! Жорстокі бої з ворогом ЗСУ ведуть вже не східніше Часового Яру,- а на східних кварталах цього міста! Не вірите - подивіться останнє відео від 67-ї бригади ЗСУ!
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06.04.2024 11:24 Відповісти
Спочатку ти подивись, що таке 67-ма бригада. Це - эліта, складена з мотивованих бійців Правого Сектору. Тому можна бути впевненим, що кацапи через Часів Яр не пройдуть. Інша справа - що робиться на флангах Часового Яру, чи зможуть там втримати фронт
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06.04.2024 11:34 Відповісти
Це просто якась дурня - порівнювати героїзм воїнів б7-ї бригади, з одного боку, і розказувати про прикрі факти боїв, які або не помічає, або про які відверто бреше "головком", що відбуваються у східних кварталах цього міста, і які зафільмували мужні воїни цієї бригади, показуючи, тим самим, реальну правду війни???
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06.04.2024 11:55 Відповісти
https://youtu.be/C8AeLPWnpf4?si=FF7F-ykvfraem640 ...

Бывший так называемый губернатор Донбасса Павел Губарев рассказывает о чудовищных потерях банды питерского Гопника... это шедевр...👹👺🦍💥💥💥
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06.04.2024 11:31 Відповісти
Бої важкі а довіри до командування нема.
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06.04.2024 12:55 Відповісти
Що ж ти так Шурік?Нещодавно ж браво доповідав про власне оточення з трьох сторін Бахмуту а тепер що?Гади понаставляли нових командирів, гальмівних головкомів,що ти неборака мрієш аби яр втримати.
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06.04.2024 15:40 Відповісти
Cирок-,гєнєрал-бідоносець.Відколи його призначили командувати ЗСУ ,все йде раком...
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06.04.2024 15:56 Відповісти
 
 