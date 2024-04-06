Найжорстокіші бої тривають у районах Первомайського, Водяного та східніше Часового Яру, - Сирський

Ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Противник, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог продовжує ведення наступальних дій вдень і вночі, застосовуючи штурмові групи за підтримки бронетехніки.

На окремих напрямках намагається вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону.

"Особливо складна обстановка склалася на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському - в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському - в районі Новомихайлівки.

Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ", - інформує Сирський.

Він також зауважив, що Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі.

На Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка також залишається напруженою.

Так, на Лиманському напрямку противник веде локальні наступальні дії в районах Білогорівки, Веселого; на Оріхівському - в районах Роботиного та Вербового з метою відновлення втраченого положеня; на Херсонському - намагається витіснити наші війська з плацдарму на лівому березі ріки Дніпро в районі Кринки.

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"Але успіху на цих напрямках не має. Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках ми маємо і певний тактичний успіх", - додає головнокомандувач.

Сили оборони продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати йому значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці.