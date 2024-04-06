Доба на Донеччині: Росіяни завдали двох ракетних ударів по Слов’янську, 15 разів обстріляли область, двоє людей поранені

Війська РФ обстріляли п’ять районів Донецької області, внаслідок чого 2 особи дістали поранення. Пошкоджено приватні будівлі, агропідприємство, зруйновано будівлю грязелікарні на Словкурорті.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 437 людей, у тому числі 16 дітей.

Волноваський район.

У Богоявленці Вугледарської громади обстріляне агропідприємство.

Покровський район.

У Пушкіному Покровської громади поранено 2 людини. У Курахівській громаді під вогнем Курахове, Гостре, Янтарне і Берестки.

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Краматорський район.

У Лиманській громаді пошкоджено 6 будинків у Новому. У Костянтинівській громаді обстріляні Біла Гора, Диліївка та Олександро-Шультине.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Торецькій громаді у Нью-Йорку пошкоджено 5 будинків і адмінбудівлю, у Залізному — адмінбудівлю, у Щербинівці — приватний будинок. У Сіверську пошкоджено нежитлову споруду.

Також начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що близько третьої години ночі ворог завдав два ракетні удари по Словкурорту. Частково зруйнована будівля грязелікувальні. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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