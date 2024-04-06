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СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідство.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка. ВIДЕО

У понеділок 1 квітня у супермаркеті в Оболонському районі Києва до журналіста "Слідства.Інфо" Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку. Завдяки відео з камер спостереження стало зрозуміло, що цих двох військових вів чоловік у цивільному одязі - саме він вказав їм на журналіста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Слідство.Інфо".

Як зазначили журналісти, їм вдалося зібрати докази, що за їхнім колегою, журналістом Євгенієм Шульгатом стежили через його розслідування про майно родини керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Також вони з’ясували, що СБУ використала військкомат для переслідування журналіста і вручення йому повістки. Журналісти ідентифікували представника Служби безпеки, який давав вказівки військовим. Детальніше про це читайте та дивіться у розслідуванні.

"Ми у "Слідстві.Інфо" усвідомлюємо, що зараз війна, і обовʼязок кожного громадянина – захищати країну. Крім того, четверо колег з нашої маленької редакції вже у війську. Проте, у цьому конкретному випадку ми вбачаємо переслідування журналіста за його діяльність. Ми бачимо, що повістка, яку вручають військовослужбовці за вказівкою працівника СБУ — це помста за розслідування. Дуже прикро, що така помста робиться руками військових. І ми щиро віримо, що правоохоронці відреагують на наші знахідки", - написали журналісти.

Також читайте: Дружина начальника кібербезпеки СБУ Вітюка купила квартиру за 1,4 млн дол., а мама - ще дві квартири, - ЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, 4 квітня  "Слідство.Інфо" опублікувало розслідування про статки родини керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.  Дружина Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру на столичному Печерську. Ринкова ціна такого житла — понад 20 мільйонів гривень. Офіційної зарплати посадовця на таке житло не вистачило б. Натомість його дружина заробляє мільйони як ФОП, але про свою діяльність говорити не хоче. Також мати Іллі Вітюка має дві квартири у столичних ЖК. Журналісти-розслідувачі підрахували, що дружина і матір Вітюка володіють нерухомістю на 25,5 млн грн за ринковою вартістю.

Автор: 

журналістика (1757) СБУ (12805) Слідство.Інфо (41) повістка (182)


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Топ коментарі
+73
Почитав коментарі на УП стосовно цього випадку. Відсотків 90 цькують журналіста, як ухилянта. Гидко, коли стільки дописувачів вважають нормальним, коли високе начальство купує через дружин за корупційні кошти нерухомість, зате одразу цькує позслідувачів, які це виявили. У цій крахні корупція щезне лише тоді, коли замість журналіста цькуватимуть корупціонера. Інакше - ніяк.
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06.04.2024 11:13
+71
Я просто нагадаю ранок 24.02.2022-го у Херсоні: у місті жодного поліцейського чи СБУ-шника - всі повтікали. Обороняли місто звичайні беззбройні громадяни, а навчені кнури у формі позабирали свої дупи на Захід України, подалі від війни.
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06.04.2024 11:13
+57
Думаю,це все,що потрібно знати про СБУ ім. Баканова-Кулініча....
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06.04.2024 11:11
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СБУ - контора імбецилів нарваних. Все через сраку роблять
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06.04.2024 15:48 Відповісти
Цей свинячий вереск дівчини більше схожий на захист журналіста ухиліста. На відео чоловік журналіст при врученні повістки, як **** сперечається з військовими. Захист своєї країни зі зброєю в руках, зараз, найважливіше. Немає виправдання якщо можеш, але не захищаєш свою неньку Україну.
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06.04.2024 16:02 Відповісти
вхранцузе, бережи трішки себе, а то кандратій впіймає.
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06.04.2024 16:28 Відповісти
Після цього розслідування, Вітюк, мусив бути взятий під варту до вияснення надходження незрозумілих коштів. Бо ці кошти могли бути отримані і від наркотрафіку і від ворога і хто зна за що
Саме Служба Безпеки то мала зробити. Бо саме вона створена для безпеки всієї країни!
За кланову совєтську України вмирати ніхто не буде.
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06.04.2024 16:35 Відповісти
Це приблизно як бджіли проти меду ,3 інспектора Фбр та їх детектор діло зробили за тиждень,якщо в перший би день їх не завадили ,бо гроші в СБУ великі
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06.04.2024 22:08 Відповісти
Цього баригу в цивільному знайти і мошонку натягнути на голову
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06.04.2024 17:15 Відповісти
Сумно що нема кому всю цю ***** раздупліть.
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06.04.2024 17:26 Відповісти
Ой, нам до Євросоюзу, як до Києва рачки.
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06.04.2024 17:29 Відповісти
кожноденні казкові гундозеки вас до добра не доведуть... Розрізняйте фантастику із 95анальщиною...
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06.04.2024 17:34 Відповісти
... і дух Баканова ширяв над СБУ-95...
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06.04.2024 17:30 Відповісти
Героя Украины Сашко Билого убила СБУ.Все кто совершил эту операцию получили новые звания и оклады.Подленько расстреляли человека в спину.И где расследования?Нет никаких расследований.
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06.04.2024 17:31 Відповісти
вззагалі то менти
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07.04.2024 07:59 Відповісти
Ось і почалась диктатура Зеленського в Україні!!
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06.04.2024 17:38 Відповісти
Думали Малюк розжене це кубло гадюк. А він, по всьому видно, очолив цю банду! Будують все по принципу і подобі ФСБ із раші...
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06.04.2024 17:44 Відповісти
В сбеушника покалічена голова.Пішов на камери.Краще він бувби під Авдієвкою з 1 гранатою на три танки.
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06.04.2024 17:50 Відповісти
Чому Ілля Вітюк схожий не на компьютерщика а на вишибалу з борделю? Вони напевне коли почули слово "кібербезпека", то зі своїми 3-ма класама церковної школи зрозуміли тільки слово "безпека".
А взагалі що тут казати. Є пани і є холопи, у росії так само діють, знайди відмінності.
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06.04.2024 18:01 Відповісти
Почему собственно нет???
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06.04.2024 18:02 Відповісти
Як хтось написав в інеті : Це зелений Капіталізм, панує фінансова олігархія, що зрослася з державою. Всі закони приймаються в інтересах пануючого класу! Тобто будь-який закон зараз такий, всі зроблені для збагачення олігархів та можновладців. p/s І ці рєбзіки звісно будь-яким чином будуть усе це захищати..
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06.04.2024 18:24 Відповісти
Не змішуйте тепле з м'яким. Капітал - це лише інструмент, як сокира, наприклад, якою можна нарубати дрова, поставити будинок, а можна - й вбити.
Все інше залежить від правил, регулювання та від пануючої моралі.
Якщо у вас панує протестантська етика - то ви маєте, з капіталом, такі країни, як Нідерланди, Норвегія, Данія, США, де є розвинена демократія.
Якщо у вас панує марксистська, ліва ідеологія, її різновиди, то в підсумку - маєте охлократію, що плавно переростає вже в диктатуру.
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06.04.2024 20:51 Відповісти
Мені одному здається, шо вітюк схожий на ківу?
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06.04.2024 18:53 Відповісти
ківа - хороший...
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08.04.2024 13:37 Відповісти
Тобто захист країни не священний обов'язок а покарання.
Браво 73% ви зробили це разом.
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06.04.2024 20:07 Відповісти
Цікаво, а чому ці хлопці з Солом'янського ТЦК , доклигавши аж до Оболоні , не допетрили вручити повістку цьому громадянину " у цивільному ", який так влучно ними керував ?
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06.04.2024 20:38 Відповісти
Ну звісно не на концерт 95 го кварталу їм ідти чи під синагогу Зеленського
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06.04.2024 20:48 Відповісти
сказати, що це пздц нічого не сказати, і декларації родини зникли з сайту НАЗК..
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06.04.2024 22:32 Відповісти
...і саме страшнЕ, що на передовій можна скоїти замовне вбивство і ніхто нічого не буде розслідувати: на війні ж щодня вбивають.
Наша влада страшна і антиукраїнська.
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07.04.2024 00:47 Відповісти
У ЛУГАНСЬКУ У 2014 НАШЕ СБУ ЗАХОПИЛО АЖ 3 російськомовні істоти!!!МІЛІЦІЯ(ПОЛІЦІЯ) ЗАХИЩАЛИ ЛИШЕ В ОСНОВНОМУ СЕБЕ,А МЕНША ЧАСТИНА %20 ВИХОДИЛИ З МІСТА ЧЕРЕЗ ЯКІРА ЧЕРЕЗ ОЧІСТНІ ДОБРОВІЛЬНО ВІДДАВШИ ЛУГАНСЬК росіі!!!А ІХНІ ВІДДІЛЕННЯ ПЕРЕТВОРИЛИ російські фашисти НА КАТІВНІ!!!МЕНЕ КАТУВАЛИ 19.08.2014 НА 10.00 У КАМ'ЯНОБРІДСЬКОМУ РОВД БУВШІ міліціянти УКРАЇНИ З КАМ'ЯНОБРІДСЬКОГО РОВД!+сусід+кадировці!ОФІЦІЙНИЙ ДОКАЗ Я ЗМІГ ЗБЕРЕГТИ.ДО РЕЧІ ТОДІ Я УКРАЇНУ ЗАХИЩАТИ ПІШОВ ДОБРОВІЛЬНО ХОЧЬ І БУЛО ВЖЕ ЗА 45+Я БУВ КОМІСОВАНИЙ ЩЕ З радянської армії У 90 ПО 7 СТАТІ.АЛЕ Я ЗАХИЩАВ УКРАЇНУ А НЕ КОНЦТАБІР У ЯКИЙ ВОНА ЗАРАЗ ПЕРЕТВОРЮЕТЬСЯ!МЕНІ ТЕЖ ПРОПОНУВАЛИ СТАТИ ВЕРТУХАЕМ тцк ТА ЗАХИЩАТИ владу ВІД НАРОДУ АЛЕ Я ВІДМОВИВСЯ!!!
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07.04.2024 08:15 Відповісти
...досвід баканова ,татарова, єрмака, портнова цвіте і буяє ,верхівка владна шикує та бикує...
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07.04.2024 10:10 Відповісти
А втому що Україні не надають допомогу винна Вікторія Спартц!
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07.04.2024 11:33 Відповісти
розстрілювать лайно вазелінове коли будемо?
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07.04.2024 12:11 Відповісти
Как только, так сразу.
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07.04.2024 16:20 Відповісти
Потрібно давати правдиву і зважену оцінку даного конкретного випадку не привязуючи до професії т.зв. ухилянта. Але виникає одне важливе питання---а журналіста не стосуються вимоги законів,конституції,да і людської моралі. Що розуму не хватає,чи переважає хамство,щоб пройти всі процедури ,як вимагає закододавство Причому спокійно і з повагою до країни,військових Обовязково потрібно биковать і розмахувати" корочкою"Професія журналіста перетворилась на піарі праця тільки за гроші і на замовлення І такаж некомпетентна як наша влада. Закон--один для всіх і для продажних журналюг це стосується.
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07.04.2024 16:37 Відповісти
Військові які уе творять ні на яку повагу розраховувати не можуть. Казки про тукашних інвалідів можете розказати деінде.
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08.04.2024 07:44 Відповісти
заїбали... шило малвітюку в сраку.
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08.04.2024 05:45 Відповісти
Беда не в том, что эти Витюки взяточники (сознание всех наших граждан коррумпировано), а в том , что они себя продолжают считать царьками, способными вершить суд по понятиям. У него спецзвание генеральськое, а военное, скорее всего, рядовой или сержантский состав...
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08.04.2024 07:40 Відповісти
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