СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідство.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка. ВIДЕО

У понеділок 1 квітня у супермаркеті в Оболонському районі Києва до журналіста "Слідства.Інфо" Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку. Завдяки відео з камер спостереження стало зрозуміло, що цих двох військових вів чоловік у цивільному одязі - саме він вказав їм на журналіста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Слідство.Інфо".

Як зазначили журналісти, їм вдалося зібрати докази, що за їхнім колегою, журналістом Євгенієм Шульгатом стежили через його розслідування про майно родини керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Також вони з’ясували, що СБУ використала військкомат для переслідування журналіста і вручення йому повістки. Журналісти ідентифікували представника Служби безпеки, який давав вказівки військовим. Детальніше про це читайте та дивіться у розслідуванні.

"Ми у "Слідстві.Інфо" усвідомлюємо, що зараз війна, і обовʼязок кожного громадянина – захищати країну. Крім того, четверо колег з нашої маленької редакції вже у війську. Проте, у цьому конкретному випадку ми вбачаємо переслідування журналіста за його діяльність. Ми бачимо, що повістка, яку вручають військовослужбовці за вказівкою працівника СБУ — це помста за розслідування. Дуже прикро, що така помста робиться руками військових. І ми щиро віримо, що правоохоронці відреагують на наші знахідки", - написали журналісти.

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Нагадаємо, 4 квітня "Слідство.Інфо" опублікувало розслідування про статки родини керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Дружина Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру на столичному Печерську. Ринкова ціна такого житла — понад 20 мільйонів гривень. Офіційної зарплати посадовця на таке житло не вистачило б. Натомість його дружина заробляє мільйони як ФОП, але про свою діяльність говорити не хоче. Також мати Іллі Вітюка має дві квартири у столичних ЖК. Журналісти-розслідувачі підрахували, що дружина і матір Вітюка володіють нерухомістю на 25,5 млн грн за ринковою вартістю.