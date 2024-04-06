Українські захисники відбили ворожий штурм та знищили колону російської бронетехніки на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Міни, артилерійський вогонь, ПТРК та FPV-дрони: весь цей арсенал обрушився на колону російської бронетехніки на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ще на підступах до українських позицій відбили ворожий штурм та ліквідували ворога бійці 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади, 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади, та воїни 1-ої президентської бригади оперативного призначення та бригади НГУ "Азов".
Топ коментарі
+38 Александр Чуднивец #474549
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классное видио
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1by1xus/ua_47th_mechanized_brigade_strike_drones_company/
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06.04.2024 773 доба війни
П'ята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Демарш Кубракова може мати серйозні міжнародні наслідки. Купа турецьких компаній, які були учасниками "Великого будівництва" і дерибану бюджету можуть потрапити в складну ситуацію з міжнародними антикорупційними органами, створюючи проблеми і без того проблемному Ердогану.
Зовсім неочікуваний поворот в команді Зеленського, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков назвав дії керівника ОПУ Єрмака "деструктивним волюнтаризмом" і порадив йому не пхати носа в справи до яких він не має ніякого відношення. В устах головного ідеолога дерібану бюджетних коштів це звучить дуже несподівано. Кубракова звичайно можна зняти, але в його руках такий об'єм компромату на всю верхівку влади, що мало нікому не буде.
довгими реченнями з включеннями "мовою оригіналу".
Час від часу капітально зашкварюється, але споживачів інфопомиїв це не бентежить.
Плюньте каку.
- он подивись від російського солдата тільки жопа залишилась
Слава Українським Захисникам!!! 💙💛
Смерть ворогам!
Русня палала, палала русня!