Українські захисники відбили ворожий штурм та знищили колону російської бронетехніки на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Міни, артилерійський вогонь, ПТРК та FPV-дрони: весь цей арсенал обрушився на колону російської бронетехніки на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ще на підступах до українських позицій відбили ворожий штурм та ліквідували ворога бійці 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади, 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади, та воїни 1-ої президентської бригади оперативного призначення та бригади НГУ "Азов".

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