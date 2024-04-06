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Новини Війна
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Українські захисники відбили ворожий штурм та знищили колону російської бронетехніки на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Міни, артилерійський вогонь, ПТРК та FPV-дрони: весь цей арсенал обрушився на колону російської бронетехніки на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ще на підступах до українських позицій відбили ворожий штурм та ліквідували ворога бійці 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади, 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади, та воїни 1-ої президентської бригади оперативного призначення та бригади НГУ "Азов".

Дивіться: Прикордонники дронами знищили 4 ворожі гармати на Харківському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3909) штурм (231) Лиман (228) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126)


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Топ коментарі
+38
Всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників величезна вдячність шана повага та всебічна підтримка...
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06.04.2024 11:31
+25
любочки родные бейте этих пидоров

классное видио
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06.04.2024 11:37
+16
Захисники боронять Україну, а привладне кодло…

06.‎04.‎2024 773 доба війни

П'ята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Демарш Кубракова може мати серйозні міжнародні наслідки. Купа турецьких компаній, які були учасниками "Великого будівництва" і дерибану бюджету можуть потрапити в складну ситуацію з міжнародними антикорупційними органами, створюючи проблеми і без того проблемному Ердогану.

Зовсім неочікуваний поворот в команді Зеленського, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков назвав дії керівника ОПУ Єрмака "деструктивним волюнтаризмом" і порадив йому не пхати носа в справи до яких він не має ніякого відношення. В устах головного ідеолога дерібану бюджетних коштів це звучить дуже несподівано. Кубракова звичайно можна зняти, але в його руках такий об'єм компромату на всю верхівку влади, що мало нікому не буде.
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06.04.2024 11:41
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Всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників величезна вдячність шана повага та всебічна підтримка...
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06.04.2024 11:31 Відповісти
і ганьба зеленій ригоанальній кварталівські наволочі
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07.04.2024 07:49 Відповісти
і ще, щоб орсьі батьки це бачили...
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07.04.2024 22:41 Відповісти
любочки родные бейте этих пидоров

классное видио
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06.04.2024 11:37 Відповісти
Вот вам ещё классное видео. Классическая засада ВСУ. Сначала БМП подбили дроном, а потом на земле уже перестреляли всех, как куропаток:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1by1xus/ua_47th_mechanized_brigade_strike_drones_company/

Вам понравится
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08.04.2024 01:49 Відповісти
Захисники боронять Україну, а привладне кодло…

06.‎04.‎2024 773 доба війни

П'ята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Демарш Кубракова може мати серйозні міжнародні наслідки. Купа турецьких компаній, які були учасниками "Великого будівництва" і дерибану бюджету можуть потрапити в складну ситуацію з міжнародними антикорупційними органами, створюючи проблеми і без того проблемному Ердогану.

Зовсім неочікуваний поворот в команді Зеленського, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков назвав дії керівника ОПУ Єрмака "деструктивним волюнтаризмом" і порадив йому не пхати носа в справи до яких він не має ніякого відношення. В устах головного ідеолога дерібану бюджетних коштів це звучить дуже несподівано. Кубракова звичайно можна зняти, але в його руках такий об'єм компромату на всю верхівку влади, що мало нікому не буде.
показати весь коментар
06.04.2024 11:41 Відповісти
Посилання звісно не буде
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06.04.2024 11:53 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html але то таке собі джерело. читати можна, проте сліпо вірити усьому там написаному - на вибір.
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06.04.2024 12:15 Відповісти
TZE - інформаційна помийка, що намагається справити враження розумними
довгими реченнями з включеннями "мовою оригіналу".
Час від часу капітально зашкварюється, але споживачів інфопомиїв це не бентежить.
Плюньте каку.
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06.04.2024 13:57 Відповісти
Тут 90% місцевого планктону жруть помиї з різних гівноресурсів, а буває,що навіть з кацапських, і потім несуть цю "істину" в масси
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07.04.2024 08:40 Відповісти
помню відео з Баштанки здається ,люди проїзжали біля розбитої кацапської колони ...і біля камазу підбитого фрагменти лежать ..автор відео каже :
- он подивись від російського солдата тільки жопа залишилась
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06.04.2024 12:01 Відповісти
Зразу пів рефрижератора ваньків поїде на ісконниє зємлі
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06.04.2024 12:02 Відповісти
Ретельно так попатрали русню-під@расню.
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06.04.2024 12:04 Відповісти
Це маґніфічно.

Слава Українським Захисникам!!! 💙💛
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06.04.2024 13:04 Відповісти
ДЯКУЮ !!!!
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06.04.2024 13:05 Відповісти
Гарні дрони, що з великими цюцюрками попереду! Слава ЗСУ!
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06.04.2024 13:27 Відповісти
Хлопці - сталь!!!! Шана і подяка!
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06.04.2024 13:59 Відповісти
Гарне кіно! Надихаюче! Хай Господь Бог боронить українських воїнів!
Смерть ворогам!
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06.04.2024 14:02 Відповісти
а нефуй шастать...-от що таке злагоджена "робота" ...
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06.04.2024 14:10 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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06.04.2024 15:30 Відповісти
Батюшки!ВА...й,мабуть це був парад? А ..,ні,то вони заблукали....точно,заблукали в лісосмузі.Ну ,лісосмуга була для них дуже довгою і компас забули, і їхали не в тому напрямку ..А ,тут бац! БАХ! ТАРАРАХ! В..АЙ...
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06.04.2024 17:20 Відповісти
Там ще й "солнцепьок" в кінці був. І він створив гарний салют

Русня палала, палала русня!
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06.04.2024 18:37 Відповісти
Гаряче рашистам на українській землі , ох і гаряче 😡
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06.04.2024 19:34 Відповісти
Гарно пацани колону розбили - розібрали, професійно, так би з Зе владою
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06.04.2024 20:25 Відповісти
А те що до цих бригад прикомандировують тероборону і кидають як м'ясо всі завжди забувають згадати... Поки більша частка частин регулярної армії сидить по тилах
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07.04.2024 07:46 Відповісти
 
 