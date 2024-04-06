УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10543 відвідувача онлайн
Новини
1 886 14

Південна Корея виділить Україні допомогу на $2,3 млрд, також планує профінансувати реабілітацію поранених українських військових

корея,південна

$2,3 млрд у межах нового пакету фінансової допомоги виділить Україні Південна Корея. Сеул також планує запропонувати $12 млн на реабілітацію поранених українських військових

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на LIGA.net, про це повідомив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юль.

Очільник МЗС Південної Кореї зазначив, що, окрім цього пакета, Сеул також планує запропонувати $12 млн на реабілітацію поранених українських військових через цільовий фонд НАТО для допомоги Україні.

Чо Тхе Юль також зауважив, що збройна підтримка Росії Північною Кореєю впливає не лише на безпеку Європи, але й на безпеку Корейського півострова та Індо-Тихоокеанського регіону, додавши, що передання Москвою військових технологій і постачання нафтопродуктів Пхеньяну загрожуватимуть глобальному режиму нерозповсюдження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін схвалив угоду з Південною Кореєю про пільгові кредити на $2 мільярди

Видання зазначило, що міністр пообіцяв зміцнювати партнерство з НАТО, а члени альянсу поділилися думкою про важливість співпраці з індо-тихоокеанськими країнами-партнерами для ефективної боротьби з транснаціональними загрозами безпеці.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від уряду Південної Кореї ще 70 "швидких" для надання невідкладної медичної допомоги під час війни. Загалом Корея передала 100 автівок.

Автор: 

Південна Корея (454) допомога і підтримка (1160)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Дякуємо корейським друзям. Це більше, ніж від США за цей рік.
показати весь коментар
06.04.2024 12:09
+8
головне, тримати за руки усих зелених мародерів на чолі з дермаком і його Зєлєй..
показати весь коментар
06.04.2024 12:09
+3
ЗЕзграя роздерибанить і порозсовує ці грошики по своїм кишеням і офшорам.
показати весь коментар
06.04.2024 13:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
головне, тримати за руки усих зелених мародерів на чолі з дермаком і його Зєлєй..
показати весь коментар
06.04.2024 12:09 Відповісти
І хто їх буде тримать? У нас немає механізму зараз для цього. Теоретично Верховна Рада могла б виконуватифункцію стримувача але ж і вона читай узурпована
показати весь коментар
06.04.2024 12:47 Відповісти
..це - швидше, заклик, нагадування тим, хто зараз прискіпливо усе документує для майбутніх процесів і дєрьмовим зеленським про те, що усе тече усе змінюється..
бо сьогодні воно - сцарь і божок для ідіотів, а завтра - буде (може бути) з тарганами розмовляти, чи з тими, що єдині у камері, чи з тими, що у голові...
показати весь коментар
06.04.2024 13:04 Відповісти
Не раніше ніж кучма сяде в буцегарню
кучма тригер , якщо счаливий на свободі система працює справно
показати весь коментар
06.04.2024 14:18 Відповісти
Дякуємо корейським друзям. Це більше, ніж від США за цей рік.
показати весь коментар
06.04.2024 12:09 Відповісти
ЗЕзграя роздерибанить і порозсовує ці грошики по своїм кишеням і офшорам.
показати весь коментар
06.04.2024 13:28 Відповісти
Камсамніда
показати весь коментар
06.04.2024 14:00 Відповісти
ого, дякуємо за допомогу
показати весь коментар
06.04.2024 14:22 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2024 15:47 Відповісти
Ти так добре себе охарактеризував.
показати весь коментар
06.04.2024 15:56 Відповісти
У Південної Кореї найбільші запаси і *********** і зброї, в них є свій ЗРК, вони роблять Вулкан, впевнений по льготному кредиту в них можно було б купити, але Шмигалю потрібне бабло
показати весь коментар
06.04.2024 16:19 Відповісти
 
 