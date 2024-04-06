Південна Корея виділить Україні допомогу на $2,3 млрд, також планує профінансувати реабілітацію поранених українських військових

$2,3 млрд у межах нового пакету фінансової допомоги виділить Україні Південна Корея. Сеул також планує запропонувати $12 млн на реабілітацію поранених українських військових

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юль.

Очільник МЗС Південної Кореї зазначив, що, окрім цього пакета, Сеул також планує запропонувати $12 млн на реабілітацію поранених українських військових через цільовий фонд НАТО для допомоги Україні.

Чо Тхе Юль також зауважив, що збройна підтримка Росії Північною Кореєю впливає не лише на безпеку Європи, але й на безпеку Корейського півострова та Індо-Тихоокеанського регіону, додавши, що передання Москвою військових технологій і постачання нафтопродуктів Пхеньяну загрожуватимуть глобальному режиму нерозповсюдження.

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Видання зазначило, що міністр пообіцяв зміцнювати партнерство з НАТО, а члени альянсу поділилися думкою про важливість співпраці з індо-тихоокеанськими країнами-партнерами для ефективної боротьби з транснаціональними загрозами безпеці.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від уряду Південної Кореї ще 70 "швидких" для надання невідкладної медичної допомоги під час війни. Загалом Корея передала 100 автівок.