Жадан має тримати в руках Нобелівський диплом, а не гвинтівку, - історик Снайдер

Письменник та поет Сергій Жадан має отримати Нобелівську премію, а не брати до рук гвинтівку.

Про це заявив історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер у мережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Сергій Жадан, один із найвидатніших творців культури світу, має тримати в руках Нобелівський диплом, а не гвинтівку", - пише Снайдер.

Він додав, що Старобільськ Луганської області, де народився письменник, наразі перебуває під російською окупацією, а Харків, де Жадан проживає, нині під російськими обстрілами.

"Мене засмучує те, що відсутність підтримки США дозволяє Росії розширювати свою зону терору та ставить під загрозу себе та мільйони українців. Сергій з початку війни займався підтримкою солдатів, а зараз пішов в армію. Він має сміливість зробити це, тоді як ми не можемо навіть надати допомогу", - резюмує Снайдер.

Як повідомлялося, номінант Нобелівської премії, письменник Сергій Жадан мобілізується до бригади Нацгвардії "Хартія".

Жадан став лауреатом низки міжнародних премій. Зокрема, німецької премії Ганни Арендт "за політичне мислення", шведської премії імені Курта Тухольського, премії свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера тощо. Польська Gazeta Wyborcza оголосила Сергія Жадана людиною 2022 року. Того ж року Комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув харківського поета Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.