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Новини Війна
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Жадан має тримати в руках Нобелівський диплом, а не гвинтівку, - історик Снайдер

жадан

Письменник та поет Сергій Жадан має отримати Нобелівську премію, а не брати до рук гвинтівку.

Про це заявив історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер у мережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Сергій Жадан, один із найвидатніших творців культури світу, має тримати в руках Нобелівський диплом, а не гвинтівку", - пише Снайдер.

Він додав, що Старобільськ Луганської області, де народився письменник, наразі перебуває під російською окупацією, а Харків, де Жадан проживає, нині під російськими обстрілами.

"Мене засмучує те, що відсутність підтримки США дозволяє Росії розширювати свою зону терору та ставить під загрозу себе та мільйони українців. Сергій з початку війни займався підтримкою солдатів, а зараз пішов в армію. Він має сміливість зробити це, тоді як ми не можемо навіть надати допомогу", - резюмує Снайдер.

Як повідомлялося, номінант Нобелівської премії, письменник Сергій Жадан мобілізується до бригади Нацгвардії "Хартія".

Жадан став лауреатом низки міжнародних премій. Зокрема, німецької премії Ганни Арендт "за політичне мислення", шведської премії імені Курта Тухольського, премії свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера тощо. Польська Gazeta Wyborcza оголосила Сергія Жадана людиною 2022 року. Того ж року Комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув харківського поета Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.

Автор: 

Жадан Сергій (65) мобілізація (3048) Снайдер Тімоті (4)


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Топ коментарі
+25
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06.04.2024 12:50
+18
Ну чому ? Цінують. Рєзніков, Арестович в США, який виїхав завдяки листу від ГУР, Шило , Баканов і тисячі таких як вони....
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06.04.2024 12:28
+18
Сергій Жадан вирішутиме сам , що і де йому тримати в руках ,
бо він доросла людина і патріот Украіни 🙁
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06.04.2024 12:34
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Коли це Україна при житті цінувала своїх людей. Наслідки 300 річної окупації болотяною московієй.
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06.04.2024 12:15 Відповісти
Ну чому ? Цінують. Рєзніков, Арестович в США, який виїхав завдяки листу від ГУР, Шило , Баканов і тисячі таких як вони....
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06.04.2024 12:28 Відповісти
Жоден із слуг уродів не був на війні і не буде ,
бо вони Илітні злодії ❗️
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06.04.2024 12:36 Відповісти
Военную пенсию получают 582,4 тыс. человек, сообщили в ПФУ в ответ на официальный запрос. Средний возраст таких пенсионеров - менее 52 лет. По закону, мобилизовать военных пенсионеров, если они моложе 60 лет, можно только по их должности и специальностям. Если же армия не нуждается в таких специальностях, и нет таких должностей то мобилизовать пенсионера не будут. В результате, согласно данным Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, сейчас служит только 21 тыс. военных пенсионеров.
Еще 217,5 тыс. военных пенсионеров младше 60 лет не работают и не служат, а 84 тысячи нашли себе работу на гражданке. Все эти люди имеют право на высокие пенсии, как и воюющие сейчас военнослужащие.
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06.04.2024 13:35 Відповісти
Хто на що вчився і не завідуйте, письменник з землеробом повинен захищати, а військовий, якого для цього годували і навчали нічого ні кому не повинен.
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06.04.2024 13:39 Відповісти
Військові пенсіонери повинні йти воювати - вони як мінімум давали присягу захищати Україну.
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06.04.2024 19:16 Відповісти
На днях бачила новенький двухетажний автобус з мобилизованими ребятами і був високий офіцер з ними.

раніше ребят везли на якись старих розвалюхах чи убогих Богданах , а зараз в комфортних автобусах. Це добре, що до військових ставляться з повагою . Може у когось у влади вже теж повага до військових зʼявилась ?
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06.04.2024 18:33 Відповісти
До поки там агентура кремля єрмак, доти неповага до України і ЗСУ зберігається.
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06.04.2024 19:15 Відповісти
Ермак хоче стати премьером , а потім президентом. А бубочку викинуть за борт . ФСБ зробило ставку на Ермака.
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06.04.2024 23:35 Відповісти
Дєрмак в Україні ніхто і звати його ніяк, без прикриття у вигляді зеленського він не жилець. Вони йдуть в одному щільному комплекті.
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06.04.2024 23:42 Відповісти
Ну Ви зря недооцінюєте такого борова. Ви порахуйте скількі він вже наворотив . Ось замислиться, що в інший країні він не буде на високих посадах. Може сховатись у раши. І УСЕ. Тобто він буде зубами держатись за владу що с зе що без Зе. Момент предательства може бути заради більш вигідних пропозицій наприклад від партії Монако.
І ВОНИ МАБУТЬ ВЖЕ Е. Згадайте як риги перекупили Ющенко .

а зараз Ермак формує навкруги Зеленського щільну оболонку із своїх .

А як він розгромив Залужного з командою , бо ці хлопці були загрозою Ермаку і партії монако , яка хоче знову забрати Україну під себе
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06.04.2024 23:55 Відповісти
Є таке поняття як не на свому місці.
Плєбєї голосували за зеленого клоуна з Кварталу, вони його любили іскрєнно, а хто такий ларьочнік дЄрмак ніхто з них не знає, навіть як що вся міліція України стане на захист дЄрмака це його не спасе, або ненадовго відстрочить його екзекуцію, премєром йому не стати як і просто міністром. Єдина причина чому він досі без посади це та щоб потім лехко вийти з під звинувачень у ігри на боці ворога - він не займав ні одної владної посади, тому призначення його на велику посаду малойвірно.
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07.04.2024 00:04 Відповісти
Я споглядала як Зе ( з подачі Ермака) постійно створював якись інституції і керівником призначав того Ермака. Ось якийсь журналіст міг би зібрати усі ці створіння в один список. Бо памʼять у людей коротка. Тобто Ермак постійно шукає себе якусь легитимність не залежну від ЗЕ, щоб залишитись на плаву, коли Зе потоне.
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07.04.2024 00:12 Відповісти
У сліпого є собака - поводир, у зеленського є Дєрмак, як в свій час був Богдан.
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07.04.2024 00:14 Відповісти
Ермак зараз замість мертветчука в Україні Того теж під Кучму поставили , щоб Кучма був слухняним до хремля
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07.04.2024 00:22 Відповісти
Можливо і так, Кучму в свій час теж треба під суд.
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07.04.2024 00:24 Відповісти
От і різні ями з потапами та картально-дизельні утирки такій саме думки.
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06.04.2024 12:17 Відповісти
Якщо ти рівняєшь Жадана І потапа, то ти дурне сало без хліба
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06.04.2024 12:36 Відповісти
Разве я їх зпорівняв? Коли та де? Впіызнав всі літери, навіть прочитать зміг а шо написано не второпав?
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06.04.2024 12:44 Відповісти
А як що ти Тимоті Снайдера хочешь пнути, то це ще гірше. Тімоті це людина, яка чи не найбільше у Америці нас підтримує. Його лекції по історіїї України, який він читає в США в університеті, і які я дивився на ютубі, чи не найкращі, які я бачив. Краще деяких наших підручників. Він завжди пише пости у західних газетах в підтримку України.
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06.04.2024 12:52 Відповісти
Я десь та шось сказав за Тімоті? Де? Коли? Знов не второпав? Чі по3,14здеть захотілось?
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06.04.2024 13:01 Відповісти
Тоді разшифруй. Це стаття про думки Тімоті і Жадана. Якщо не про думки Тімоті, про яки думки ти написав? Яким чином в тебе виник потап і яма? Чи ти як Єрмак -загадками спілкуєшьс?.
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06.04.2024 13:15 Відповісти
попийте чаю зробивши паузу, дайте шанс процесору охолонути від перевтоми осмислення.
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06.04.2024 13:30 Відповісти
Стаття про Тимоті і Жадана. Старий Зольдат навів негативні призвища ями і потапа, квартально дизельних утирків і , сказав що вони такої самої думки. Тобто він їх поставив на один рівень. Що це, як не приниження Жадана, або Тімоті?
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06.04.2024 14:40 Відповісти
а чому ви вважаєте, що написано так як ви зрозуміли, тим паче, що в кінці речення є помилки в написанні із-за котрих, взагалі важко усвідомити, що саме було сказано? У таких випадках, особисто я, беру до уваги загальну позицію форумчанина, а щодо а у мене сумнівів і не виникає.
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06.04.2024 14:55 Відповісти
добре, добе відмазали, не хвилюйтеся. Будем вважати, що це не зрозуміла думка : "непереводимая игра слов"
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06.04.2024 15:38 Відповісти
чоловік із гумором, можливо й не усім зрозумілим чи специфічним, але мені "відмазувати" його немає за що. Вважатимемо, що порозумілись?
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06.04.2024 15:44 Відповісти
Жадан на війні напише свої кращі вірші.
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06.04.2024 12:21 Відповісти
👍
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06.04.2024 18:36 Відповісти
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06.04.2024 12:21 Відповісти
Eric Arthur Blair пісяв кацапським есперанто???
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06.04.2024 13:33 Відповісти
Ну Жадан доброволець, адже він дисертцію давно захистив і професор ХНУ ім. Каразіна, а отже має бронь...
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06.04.2024 12:22 Відповісти
"Мудрий" нарід сам проголосував за своїх ідеалів.
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06.04.2024 12:33 Відповісти
Сергій Жадан вирішутиме сам , що і де йому тримати в руках ,
бо він доросла людина і патріот Украіни 🙁
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06.04.2024 12:34 Відповісти
Гвинтівки мають тримати усі українці, щоб майбутнє мало нових Великих....а сьогодні війна і не має різниці між життями
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06.04.2024 12:38 Відповісти
Так , все вірно !!
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06.04.2024 12:43 Відповісти
Всі українці разом з жінками у Німеччині, чи ви не українка?
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06.04.2024 13:21 Відповісти
вона давно виїхала, і як її син нєчєво нє должна Україні
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06.04.2024 14:32 Відповісти
Ви українка чи ні? А син-чоловік ваші - українці, чи ні? Вони що тримають? Чи те, що ви пишете, стосується всіх українців, крім вашої сім'ї?
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06.04.2024 15:37 Відповісти
А що ви тримаєте? Вас то я знаю з тих 2014 і ваша вина,що зе при владі. І ви прекрасно знаєте,що я не живу в Україні десятиліттями. Так що досить я та я на себе погляд киньте
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06.04.2024 20:55 Відповісти
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06.04.2024 12:50 Відповісти
На росії на війну відправляють засуджених, також тих, хто хоче отримати горомадянство,
а у нас зеків бережуть, нацменшини качають права і воювати не збираються, а воюють найкращі ураїнці
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06.04.2024 12:59 Відповісти
Однознчно, так! Я б ще додав Сенцова, подивився нещодавно його Носорога досить цікаве кіно, дуже атмосферне.
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06.04.2024 12:59 Відповісти
Браво, мистер Снайдер!
Мы ,украинцы, живем сегодня в состоянии постоянного стресса
Мы принимаем решения в состоянии стресса
И эти решения могут стать трагическими в итоге
Это сейчас украинцы радуются решению Жадана пойти на фронт
Они даже не представляют - в какую депрессию ввергнет их всех
Если,не дай бог, случится страшное
Мы во время войны спасаем музейные ценности
Памятники
Жадан - это тоже ЦЕННОСТЬ
И его нужно сберечь
Украинцы, не будьте детьми, глупыми детьми!
Вы еще не наигрались в детские игры?
Выбрав Зеленского, вы привели нас сегодня в эту жизнь
В которой выдающийся писатель и гражданин Жадан
Идет воевать, и может погибнуть
А УХИЛЯНТ жив!!!!! И будет жив стопроцентно
Ну разве вам не очевидно ,что подобное - СТРАШНАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Включайте же мозги, наконец !
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06.04.2024 13:09 Відповісти
Зайди під українським прапором.
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06.04.2024 14:37 Відповісти
Ну ладно, важнее значит важнее. Народу виднее.
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06.04.2024 14:42 Відповісти
Согласны с Лениним?
Так это он придумал концентрационные лагеря
Это он устроил красный террор
Когда просто ВЫРЕЗАЛИ интеллигенцию и элиту россии
А потом ЛЕНИН взялся за крестьян
Украинских крестьян
Которые были против большевиков
И взяли в руки оружие
И тогда ВАШ ЛЮБИМЫЙ ЛЕНИН придумал
Брать в заложники целые деревни
Выводили на улицу всех подряд
И расстреливали - сначала каждого десятого , а потом - каждого пятого и т. д
И украинские мужчины бросили оружие
Ужаснувшись тому,что убивают их матерей,жен, детей
Вы , любитель Ленина - МРАЗЬ!!!
Пошёл вон с Цензора ,МРАЗЬ!
****.....й на кацапские сайты!
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06.04.2024 14:49 Відповісти
Так не пишите слов поддержки подобным персонажам , будь ласка
Не может вменяемый, думающий человек одобрятьподобное
Спасибо, что написали
Я ответила вам резко
Простите, если обидела
Жизнь в постоянном стрессе так обостряет эмоции
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06.04.2024 15:23 Відповісти
...баканов, шефір з шилом повинні теж прибути до ТЦК.
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06.04.2024 13:56 Відповісти
Це просто вибір Людини.
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06.04.2024 15:04 Відповісти
він стане дронщиком, буде сидіти у підвалі керувати ФПВ. Бігус так два роки провів і повернувся
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06.04.2024 15:12 Відповісти
А вы не хотите заменить Жадана?
Посидеть в подвале?
Станете ГЕРОИНЕЙ!
Вся Украина будет знать, что АННА ФЕДОРОВА - это та ,
Которая СПАСЛА для Украины выдающегося писателя
И пошла в подвал вместо Жадана
Ваши фото появятся кругом
О вас снимут фильмы
Книжки напишут
Может, даже сам Жадан.....
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06.04.2024 15:35 Відповісти
На цій страшній війні гине наш золотий генофонд.

Украінці - талановита нація, тому ***** і хоче вбити нас, як умога більше, щоб наші таланти не потрапили у ЄС та не мали змогу доводити нашу відмінність від орди з мАсковських болот.

Я б залюбки повернула усіх втікачів з-за кордону, які встигли здристнути до закриття кордонів, а зараз сидять там у безпеці та ще нас повчають, як нам Неньку любити та захищати, сцуки.
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06.04.2024 15:56 Відповісти
Частина за кордоном зараз працює на військових заказах, а інши по Монако гуляють і мріють заново залізти на шію українцям.
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06.04.2024 18:27 Відповісти
звертайся до мзс, яке нікому не міняє паспорти термін дії яких закінчився, і взагалі нікого не приймає за кордоном
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07.04.2024 08:52 Відповісти
Це все шашлички Зеленського, це його вина і лише його, на ньому всі смерття та руйнування, біль і розчарування, переселенці та обездоленні.
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06.04.2024 17:26 Відповісти
Та ти що ! А той чиї руки нічого не крали, чи той хто віддав літаки з яких зараз ******** Україну, та інше майно армії, а може той хто віддав ядерну зброю чи та тварина яка відмінила регулярний призов ?
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06.04.2024 18:14 Відповісти


зеленський не наважиться їх посадити , а нового президента треба вибирати, щоб пересадив всіх хто розікрав армію за 30 років.

мабуть президентом має стати військовий, може і Жадан
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06.04.2024 18:25 Відповісти
Посадили ? І що це змінить ? Чи ті люди які загинули чи постраждали їм буде краще ? Спочатку треба щоб війна завершилась
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06.04.2024 20:17 Відповісти
І що це змінить ?

Україна стане европейською країною , де бувших офуевших політиків і чиновників теж садять
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06.04.2024 23:37 Відповісти
А хто повинен землі окуповані повертати? Депутати?
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06.04.2024 18:12 Відповісти
Екзюпері воював. І змог написати Маленького принця.
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06.04.2024 18:23 Відповісти
 
 