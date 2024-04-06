Жадан має тримати в руках Нобелівський диплом, а не гвинтівку, - історик Снайдер
Письменник та поет Сергій Жадан має отримати Нобелівську премію, а не брати до рук гвинтівку.
Про це заявив історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер у мережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Сергій Жадан, один із найвидатніших творців культури світу, має тримати в руках Нобелівський диплом, а не гвинтівку", - пише Снайдер.
Він додав, що Старобільськ Луганської області, де народився письменник, наразі перебуває під російською окупацією, а Харків, де Жадан проживає, нині під російськими обстрілами.
"Мене засмучує те, що відсутність підтримки США дозволяє Росії розширювати свою зону терору та ставить під загрозу себе та мільйони українців. Сергій з початку війни займався підтримкою солдатів, а зараз пішов в армію. Він має сміливість зробити це, тоді як ми не можемо навіть надати допомогу", - резюмує Снайдер.
Як повідомлялося, номінант Нобелівської премії, письменник Сергій Жадан мобілізується до бригади Нацгвардії "Хартія".
Жадан став лауреатом низки міжнародних премій. Зокрема, німецької премії Ганни Арендт "за політичне мислення", шведської премії імені Курта Тухольського, премії свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера тощо. Польська Gazeta Wyborcza оголосила Сергія Жадана людиною 2022 року. Того ж року Комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув харківського поета Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.
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бо вони Илітні злодії ❗️
Еще 217,5 тыс. военных пенсионеров младше 60 лет не работают и не служат, а 84 тысячи нашли себе работу на гражданке. Все эти люди имеют право на высокие пенсии, как и воюющие сейчас военнослужащие.
раніше ребят везли на якись старих розвалюхах чи убогих Богданах , а зараз в комфортних автобусах. Це добре, що до військових ставляться з повагою . Може у когось у влади вже теж повага до військових зʼявилась ?
І ВОНИ МАБУТЬ ВЖЕ Е. Згадайте як риги перекупили Ющенко .
а зараз Ермак формує навкруги Зеленського щільну оболонку із своїх .
А як він розгромив Залужного з командою , бо ці хлопці були загрозою Ермаку і партії монако , яка хоче знову забрати Україну під себе
Плєбєї голосували за зеленого клоуна з Кварталу, вони його любили іскрєнно, а хто такий ларьочнік дЄрмак ніхто з них не знає, навіть як що вся міліція України стане на захист дЄрмака це його не спасе, або ненадовго відстрочить його екзекуцію, премєром йому не стати як і просто міністром. Єдина причина чому він досі без посади це та щоб потім лехко вийти з під звинувачень у ігри на боці ворога - він не займав ні одної владної посади, тому призначення його на велику посаду малойвірно.
бо він доросла людина і патріот Украіни 🙁
а у нас зеків бережуть, нацменшини качають права і воювати не збираються, а воюють найкращі ураїнці
Мы ,украинцы, живем сегодня в состоянии постоянного стресса
Мы принимаем решения в состоянии стресса
И эти решения могут стать трагическими в итоге
Это сейчас украинцы радуются решению Жадана пойти на фронт
Они даже не представляют - в какую депрессию ввергнет их всех
Если,не дай бог, случится страшное
Мы во время войны спасаем музейные ценности
Памятники
Жадан - это тоже ЦЕННОСТЬ
И его нужно сберечь
Украинцы, не будьте детьми, глупыми детьми!
Вы еще не наигрались в детские игры?
Выбрав Зеленского, вы привели нас сегодня в эту жизнь
В которой выдающийся писатель и гражданин Жадан
Идет воевать, и может погибнуть
А УХИЛЯНТ жив!!!!! И будет жив стопроцентно
Ну разве вам не очевидно ,что подобное - СТРАШНАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Включайте же мозги, наконец !
Так это он придумал концентрационные лагеря
Это он устроил красный террор
Когда просто ВЫРЕЗАЛИ интеллигенцию и элиту россии
А потом ЛЕНИН взялся за крестьян
Украинских крестьян
Которые были против большевиков
И взяли в руки оружие
И тогда ВАШ ЛЮБИМЫЙ ЛЕНИН придумал
Брать в заложники целые деревни
Выводили на улицу всех подряд
И расстреливали - сначала каждого десятого , а потом - каждого пятого и т. д
И украинские мужчины бросили оружие
Ужаснувшись тому,что убивают их матерей,жен, детей
Вы , любитель Ленина - МРАЗЬ!!!
Пошёл вон с Цензора ,МРАЗЬ!
****.....й на кацапские сайты!
Не может вменяемый, думающий человек одобрятьподобное
Спасибо, что написали
Я ответила вам резко
Простите, если обидела
Жизнь в постоянном стрессе так обостряет эмоции
Посидеть в подвале?
Станете ГЕРОИНЕЙ!
Вся Украина будет знать, что АННА ФЕДОРОВА - это та ,
Которая СПАСЛА для Украины выдающегося писателя
И пошла в подвал вместо Жадана
Ваши фото появятся кругом
О вас снимут фильмы
Книжки напишут
Может, даже сам Жадан.....
Украінці - талановита нація, тому ***** і хоче вбити нас, як умога більше, щоб наші таланти не потрапили у ЄС та не мали змогу доводити нашу відмінність від орди з мАсковських болот.
Я б залюбки повернула усіх втікачів з-за кордону, які встигли здристнути до закриття кордонів, а зараз сидять там у безпеці та ще нас повчають, як нам Неньку любити та захищати, сцуки.
зеленський не наважиться їх посадити , а нового президента треба вибирати, щоб пересадив всіх хто розікрав армію за 30 років.
мабуть президентом має стати військовий, може і Жадан
Україна стане европейською країною , де бувших офуевших політиків і чиновників теж садять