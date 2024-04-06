Унаслідок вчорашнього удару РФ по Запоріжжю загинуло четверо людей, 23 дістали поранення, - ОВА

Зросла кількість постраждалих через вчорашній ракетний удар РФ по Запоріжжю до 23 людей. Вісім з них, у тому числі дві дитини 9 і 17 років, перебувають у лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вчора з 15:15 по 17:15 росія здійснила дві серії ракетних ударів по цивільній і промисловій інфраструктурі. 4 людини загинуло – 2 чоловіки та 2 жінки. З них двоє людей померли в лікарні.

23 людини поранено. Вісім з них, у тому числі дві дитини 9 і 17 років, перебувають у лікарні. Четверо з восьми – у важкому стані", - ідеться в повідомленні.



За попередніми даними, пошкоджено понад 40 будівель, в тому числі 24 приватны будинки, 9 багатоповерхівок, гуртожиток і дитячий садок.

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Федоров додав, що сьогодні з 5:30 по 6:00 ворог завдав ударів по промислових підприємствах. Постраждалих немає.

"Міські служби, рятувальники ДСНС, волонтери та благодійні організації оперативно усувають наслідки обстрілів і допомагають людям", - зазначили в ОВА.

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