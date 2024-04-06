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Новини Війна
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Харків для росіян бажана точка, вони бачать місто певним головним призом, - Фейгін. ВIДЕО

фейгин

Російський диктатор Володимир Путін бажав би захопити Харків, втім битва за місто була б надто кровопролитною у першу чергу для російської армії.

Про це повідомив російський юрист Марк Фейгін в ефірі програми "Фактор перемоги" з Анною Максимчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що плани такі (щодо захоплення Харкова. - Ред.) у Путіна є, якщо говорити про плани і бажання, то, звісно, вони є. Це зрозуміло, вони бачать Харків певним головним призом, якого вони хочуть добитися, адже, за виключенням Херсону, жоден регіональний центр не був захоплений, та й той (росіянам. - Ред.) довелося залишити і перебратися на лівий берег. Харків для них бажана точка, він ближче до Росії...Наскільки реально взяти Харків? За ці роки вони зрозуміли, що лобові атаки ефекту не дають, тому попереднє бомбардування міст - це спроба психологічного тиску на владу України", - впевнений він.

За словами Фейгіна, таким чином російська влада хоче змусити українську розпочати евакуацію населення.

Також читайте: Нічні обстріли Харкова: 6 загиблих, 10 поранених, пошкоджено виключно цивільні об’єкти. ФОТО

(Гіпотетичний. - Ред.) наступ на Харків буде надто кровопролитним, у першу чергу для тих, хто наступає. Треба заготувати сотні тисяч життів, десятками не обійдеться. Загине багато людей", - переконаний Фейгін.

Автор: 

Харків (5581) Фейгін Марк (397) наступ (230)


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Топ коментарі
+28
А кацапы не собираются брать Харьков
Берут города в открытом столкновении воины
А кацапы не воины
Они даже не террористы
Террористы выходят под камеры и говорят : ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
А кацапы устроены так - нассали в лифте, насрали в подъезде
И кивают на Обаму
Когда воюешь с достойным противником
То правильно вести себя достойно
Когда перед тобой ублюдок
Забудь о правилах
Помни об одном - надо убить ублюдка любым способом
И это правильно!!!!
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06.04.2024 13:16
+15
Специалист нашелся. Им Харьков не взять, а вот разрушить они постараются. балистики хватает, значит обстрел продолжится.
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06.04.2024 13:14
+13
Я колись також в дитинстві бажав Памелу Андерсон,але нажаль чомусь не склалось не зрлослось
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06.04.2024 13:19
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Обычный "хороший гусский" тролляка, которого дамы с большими губами приглашают ради просмотров. Надеюсь он хотя бы не берет с них денег.
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06.04.2024 14:29 Відповісти
Я слухав те, що кажуть рашисти про удари по Харкову і Херсону - в їхніх планах повне знищення населення, яке вони вважають ворожим. Ті, хто для них не "ворожі", покинули міста, особливо Херсон. Тому відкритий геноцид.
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06.04.2024 14:07 Відповісти
зелена дупа знову хоче здати Харків московитам!
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06.04.2024 14:10 Відповісти
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06.04.2024 14:30 Відповісти
Іди ..нафуй, фейгін, з твоїм головним призом!
Харків - це Україна!
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06.04.2024 14:15 Відповісти
ти не допьор і 5 тормозів, що тебе лайкнули
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06.04.2024 16:14 Відповісти
паскуди спочатку білгорлдщину хапнули тихенько, потім кубанщину , зараз донеччину і луганщину , тепер хочуть харківщину
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06.04.2024 14:22 Відповісти
Feikin vaieni zhlochenec v vaine na Balkanah , na starane serbov , a teper "taroshi "ruski kukarekuiet kak petuh ....🤮
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06.04.2024 14:30 Відповісти
Ой, мля, знайшли великого гівноЄкспєрда Фейкіна...
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06.04.2024 14:34 Відповісти
Недостатньо харошій узкій на Цензорі, це як?! Наступним буде невзоров? Чи латиніна?
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06.04.2024 14:44 Відповісти
а тобі шо Невзоров?
мені ок, самий крутий атеїст, мені норм.
ніхто з попів з ним не ризикує поспілкуватись.
грамотний, послідовний, от хто хто, але це хороший бивший рускій
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06.04.2024 14:53 Відповісти
Батько вислову "вони самі себе повбивали", імперець до кісного мозку, "довірена особа путіна". Цього досить?
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06.04.2024 15:00 Відповісти
Тобто, його атеїзм і ерудованість повинні списати йому всі його кацапські наративи?
І хто після цього ідіот?
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06.04.2024 15:42 Відповісти
зараз він нічо шо проти рашки? правда Зелю чомусь об*жнює, але сам казав шо він найманець і т.д., але головне шо проти рашки
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13.04.2024 13:08 Відповісти
Ani vse adnavo sorta gavna , s efesbeshnim poslevkusiem !
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06.04.2024 16:48 Відповісти
Тьху, гидота!
Навіщо тут це патякало?
В новинаря комплекс меншовартості перед "хорошими росіянами"?
Ще й реклама блювотного телеканалу "ДОМ" на фото
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06.04.2024 14:47 Відповісти
У нас одна проблема. В кацапии людей не считают, сколько надо, столько и призовут. Там лишь бы не работать, пойдут,что и видим. А техники валом всегда было и на т-55 попрут.
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06.04.2024 15:27 Відповісти
Ідеологія така.
А яка ідеологія в Україні ? Клоун що каже Україна повія.?
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06.04.2024 15:40 Відповісти
ну-ну...1млн 300к населения смотря на бехмут 80к и авдос 30к,надо кацапам минимум тыс 300-400 мяса минимум на полхарькова)куда там харькову до мегаполисов крынок и тоненького,забыл за час.яр.
помойму рейды рдк в белгородщину и курсчину что воен.соединений на сейчас там у кацапов 0 для наступления,помню год назад тут причинали о 100 к кацапов и 1 к танков на купянск а по итогу даже под синьковкой блоу джоб уже как год с лишним делают)все таки кацапстан большой конвеер по понтам)
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06.04.2024 15:57 Відповісти
Фейкин ещё тот спец , говорит, что хотят слышать украинцы
Вот и вся его аналитика
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06.04.2024 16:27 Відповісти
Була версія, що Савченко - позашлюбна дочка Медведчука. Багато є різних моментів, що роблять ці здогадки зовсім не абсурдними. Але справжні висновки будуть тільки після виборів
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06.04.2024 17:35 Відповісти
Так, чи інакше, харківські підприємства варто евакуювати. На Західну. Разом з технічним персоналом. Це не так вже і важко
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06.04.2024 17:43 Відповісти
фейгін завербований фсб, він зливає особисті дані такі що можуть бути відомі лише фсб.
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06.04.2024 20:10 Відповісти
Ця лялька з надутими губами яку цензор представляв як бійця бере у фейгіна завербованого фсб - ахах Бінго
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06.04.2024 20:13 Відповісти
Друг Наді савченко не збреше
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06.04.2024 20:15 Відповісти
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