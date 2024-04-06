Харків для росіян бажана точка, вони бачать місто певним головним призом, - Фейгін. ВIДЕО
Російський диктатор Володимир Путін бажав би захопити Харків, втім битва за місто була б надто кровопролитною у першу чергу для російської армії.
Про це повідомив російський юрист Марк Фейгін в ефірі програми "Фактор перемоги" з Анною Максимчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що плани такі (щодо захоплення Харкова. - Ред.) у Путіна є, якщо говорити про плани і бажання, то, звісно, вони є. Це зрозуміло, вони бачать Харків певним головним призом, якого вони хочуть добитися, адже, за виключенням Херсону, жоден регіональний центр не був захоплений, та й той (росіянам. - Ред.) довелося залишити і перебратися на лівий берег. Харків для них бажана точка, він ближче до Росії...Наскільки реально взяти Харків? За ці роки вони зрозуміли, що лобові атаки ефекту не дають, тому попереднє бомбардування міст - це спроба психологічного тиску на владу України", - впевнений він.
За словами Фейгіна, таким чином російська влада хоче змусити українську розпочати евакуацію населення.
(Гіпотетичний. - Ред.) наступ на Харків буде надто кровопролитним, у першу чергу для тих, хто наступає. Треба заготувати сотні тисяч життів, десятками не обійдеться. Загине багато людей", - переконаний Фейгін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Харків - це Україна!
мені ок, самий крутий атеїст, мені норм.
ніхто з попів з ним не ризикує поспілкуватись.
грамотний, послідовний, от хто хто, але це хороший бивший рускій
І хто після цього ідіот?
Навіщо тут це патякало?
В новинаря комплекс меншовартості перед "хорошими росіянами"?
Ще й реклама блювотного телеканалу "ДОМ" на фото
А яка ідеологія в Україні ? Клоун що каже Україна повія.?
помойму рейды рдк в белгородщину и курсчину что воен.соединений на сейчас там у кацапов 0 для наступления,помню год назад тут причинали о 100 к кацапов и 1 к танков на купянск а по итогу даже под синьковкой блоу джоб уже как год с лишним делают)все таки кацапстан большой конвеер по понтам)
Вот и вся его аналитика