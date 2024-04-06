Ми робимо все, щоб якнайшвидше доставити в Україну боєприпаси, - міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен

Очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що в Європі роблять усе можливе, щоб якомога швидше передати в Україну боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

"Воює Україна, але це війна за свободу, демократію, верховенство права та проти незаконної агресії. І саме тому ми готові підтримувати Україну, і саме тому ми робимо все можливе, щоб якомога швидше доставити туди боєприпаси, особливо калібру 155 міліметрів. Ми дуже наполегливо працюємо над цим", - сказала Оллонгрен.

Вона також зазначила, що в Нідерландах дуже добре знають про скрутну ситуацію на фронті, про те, що військовим не вистачає боєприпасів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідея структурувати й закріпити підтримку України в рамках НАТО є правильною, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

"Але я думаю, що ми цього досягнемо. Я розумію і важливість протиповітряної оборони, оскільки Росія змогла використати велику кількість ракет, безпілотників, а також авіаційних бомб, від яких Україні доводиться захищати свої міста, своїх громадян і свою критичну інфраструктуру", - наголосила глава Міноборони.

Нагадаємо, учасники ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європи підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів - більше, ніж планували.

До ініціативи долучилися 15 країн, зокрема, Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.