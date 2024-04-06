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Ми робимо все, щоб якнайшвидше доставити в Україну боєприпаси, - міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен

оллонгрен

Очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що в Європі роблять усе можливе, щоб якомога швидше передати в Україну боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

"Воює Україна, але це війна за свободу, демократію, верховенство права та проти незаконної агресії. І саме тому ми готові підтримувати Україну, і саме тому ми робимо все можливе, щоб якомога швидше доставити туди боєприпаси, особливо калібру 155 міліметрів. Ми дуже наполегливо працюємо над цим", - сказала Оллонгрен.

Вона також зазначила, що в Нідерландах дуже добре знають про скрутну ситуацію на фронті, про те, що військовим не вистачає боєприпасів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідея структурувати й закріпити підтримку України в рамках НАТО є правильною, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

"Але я думаю, що ми цього досягнемо. Я розумію і важливість протиповітряної оборони, оскільки Росія змогла використати велику кількість ракет, безпілотників, а також авіаційних бомб, від яких Україні доводиться захищати свої міста, своїх громадян і свою критичну інфраструктуру", - наголосила глава Міноборони.

Нагадаємо, учасники ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європи підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів - більше, ніж планували.

До ініціативи долучилися 15 країн, зокрема, Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.

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А якби не тягнули кота за хвоста у 2022 і давали одразу все, що треба, то зараз би кацапи сиділи на сраці під своїм кордоном і не відсвічували.
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06.04.2024 15:12 Відповісти
спочатку ти народилося, а потім твої батьки познайомились та злились у пориві любові?
Прикро, що давній форумчанин страждає відсутністю причин із наслідками та не пережував ще асфальт на бітумному маринаті із какою разніцей у освітлених мізках.
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06.04.2024 15:59 Відповісти
наступила фаза "а давайте після свят"
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06.04.2024 16:15 Відповісти
Та ми помітили, що все відбувається дуже "швидко" - швидше просто не буває
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06.04.2024 17:19 Відповісти
 
 