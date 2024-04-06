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В Одесі вибуховою хвилею пошкоджено вікна у 16 будинках та ліцеї. ФОТОрепортаж

одеса

Унаслідок збиття 5 квітня ворожої ракети в Одесі пошкоджено вікна в 16 житлових будинках та ліцеї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"Вчора (5 квітня. - Ред.), після збиття ворожої ракети, вибуховою хвилею пошкоджено за попередніми даними близько 100 вікон в 16 житлових будинках: вікна та балкони квартир та вікна в місцях загального користування у парадних", - ідеться в повідомленні.

Також постраждали 3 вікна у будинку садівника нашого КП "Міськзелентрест" та 15 вікон у ліцеї №23.

"Триває ліквідація наслідків, працює оперативний штаб", - додав Терехов.

В Одесі вибуховою хвилею 5 квітня пошкоджено вікна у 16 будинках та ліцеї
В Одесі вибуховою хвилею 5 квітня пошкоджено вікна у 16 будинках та ліцеї
В Одесі вибуховою хвилею 5 квітня пошкоджено вікна у 16 будинках та ліцеї

Також читайте: Сили ППО знищили російську керовану авіаційну ракету, яка летіла на Одесу

Автор: 

Одеса (5450) пошкодження (168)


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Топ коментарі
+12
, для ні на що не здібних любителів грецьких богів.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.euronews.com%2F2023%2F04%2F21%2Fru-belgorod-dropped-munitions&psig=AOvVaw2RIJcZheiOcQdEqy-kwakZ&ust=1712493509563000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCODSw8zNrYUDFQAAAAAdAAAAABAE На Белгород упала российская бомба

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.slovoidilo.ua%2F2023%2F05%2F04%2Fnovost%2Fmir%2Fbelgorodskoj-oblasti-obnaruzhili-eshhe-odnu-500-kilogrammovuyu-aviabombu&psig=AOvVaw21sVXVbwmbA0G__KMhjbTS&ust=1712493591754000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCICCl_XNrYUDFQAAAAAdAAAAABAE Белгородская область - упала 500-килограммовая
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdaily.afisha.ru%2Fnews%2F83432-upavshaya-bomba-povredila-sem-domov-v-voronezhskoy-oblasti%2F&psig=AOvVaw00BVFnq9giaqIJ_EHyRMs_&ust=1712493696441000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCMDW0KXOrYUDFQAAAAAdAAAAABAE Упавшая бомба повредила семь домов в Воронежской

Далі, самостійно. У жебраків слуг немає.
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06.04.2024 15:43
+7
показати весь коментар
06.04.2024 15:22
+7
https://t.me/voynareal/87192 З https://t.me/voynareal/87192 атоплений по вуха Орськ…бумеранг ще ніколи не був такий красивий
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06.04.2024 15:45
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06.04.2024 15:22 Відповісти
Трохи промазала з відповіддю.
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06.04.2024 18:10 Відповісти
, для ні на що не здібних любителів грецьких богів.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.euronews.com%2F2023%2F04%2F21%2Fru-belgorod-dropped-munitions&psig=AOvVaw2RIJcZheiOcQdEqy-kwakZ&ust=1712493509563000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCODSw8zNrYUDFQAAAAAdAAAAABAE На Белгород упала российская бомба

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.slovoidilo.ua%2F2023%2F05%2F04%2Fnovost%2Fmir%2Fbelgorodskoj-oblasti-obnaruzhili-eshhe-odnu-500-kilogrammovuyu-aviabombu&psig=AOvVaw21sVXVbwmbA0G__KMhjbTS&ust=1712493591754000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCICCl_XNrYUDFQAAAAAdAAAAABAE Белгородская область - упала 500-килограммовая
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdaily.afisha.ru%2Fnews%2F83432-upavshaya-bomba-povredila-sem-domov-v-voronezhskoy-oblasti%2F&psig=AOvVaw00BVFnq9giaqIJ_EHyRMs_&ust=1712493696441000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCMDW0KXOrYUDFQAAAAAdAAAAABAE Упавшая бомба повредила семь домов в Воронежской

Далі, самостійно. У жебраків слуг немає.
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06.04.2024 15:43 Відповісти
это хорошо .но мало
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06.04.2024 15:46 Відповісти
Шкода, що не відсалютовали
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06.04.2024 16:06 Відповісти
20 квітня 2023
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06.04.2024 16:15 Відповісти
https://t.me/voynareal/87192 З https://t.me/voynareal/87192 атоплений по вуха Орськ…бумеранг ще ніколи не був такий красивий
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06.04.2024 15:45 Відповісти
Ну шо можна сказать - здоров"я і харошого настраєнія, а також розмитих сральників і гнидників при відсутності антисептиків при +16 і вище
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06.04.2024 16:59 Відповісти
До речі, там і казахам треба напрягтися, бо....цейво
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06.04.2024 17:00 Відповісти
Одеса та Харків без Ф-16 довго не протягнуть.
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06.04.2024 16:01 Відповісти
ухилянти - знаю броди безплатно!
але вам не світить....
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06.04.2024 20:06 Відповісти
 
 