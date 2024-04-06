В Одесі вибуховою хвилею пошкоджено вікна у 16 будинках та ліцеї. ФОТОрепортаж
Унаслідок збиття 5 квітня ворожої ракети в Одесі пошкоджено вікна в 16 житлових будинках та ліцеї.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
"Вчора (5 квітня. - Ред.), після збиття ворожої ракети, вибуховою хвилею пошкоджено за попередніми даними близько 100 вікон в 16 житлових будинках: вікна та балкони квартир та вікна в місцях загального користування у парадних", - ідеться в повідомленні.
Також постраждали 3 вікна у будинку садівника нашого КП "Міськзелентрест" та 15 вікон у ліцеї №23.
"Триває ліквідація наслідків, працює оперативний штаб", - додав Терехов.
Топ коментарі
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