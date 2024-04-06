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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни вдарили по житловому району Харкова: одна людина загинула, ще три постраждали, зокрема 12-річна дівчинка (оновлено)

харків

Окупанти завдали удару по Харкову, попередньо - КАБ.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Знову удар по житловому району міста. Попередньо КАБ. Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється", - написав він.

Також дивіться: Кількість загиблих унаслідок нічних ударів РФ по Харкову зросла до 7. ФОТОрепортаж

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили по Шевченківському району міста.

"За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Є пошкодження цивільної інфраструктури, загорання автомобіля. Триває огляд профільними службами", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Надважливо посилити ППО для Харківщини, партнери можуть нам із цим допомогти, - Зеленський. ФОТО

Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок удару окупантів по Харкову по медичну допомогу звернулися ще двоє цивільних: 66-річний чоловік із акуботравмою та 12-річна дівчинка із гострою реакцією на стрес.

Крім того, пошкоджено заклад освіти та житлову інфраструктуру.

Автор: 

обстріл (28392) Харків (5581)


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Топ коментарі
+12
Не пиши херні.
Харків ніколи не був рюським містом, незважаючи на те, що майже всі говорили російською. Харків викинув вату з ОДА, харків заспівав на весь світ відому пісню, від якої у ***** підгорів пердак.
Харків став горою за Україну з перших днів, поки супер україномовні "патріоти" з західної, поспіхом здавали свої квартири втридорога і самі драпали до Європи в чергу за гуманітаркою.
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06.04.2024 16:27
+5
І чого ви добились , кончені кацапи і відморозки , абиваючи
мирних громадян України ?

Ви провокуєте українців ,
на нещадне вбивство ваших кацапів повсюди ‼️
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06.04.2024 16:23
+3
Засинаю кожен день - з мрією та надією, що..проснулась - а мокшандія щезла, сама себе винищила, провалилась в інший вимір..будь що..
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06.04.2024 16:31
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спасають русский город від будинків.
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06.04.2024 16:18 Відповісти
Чому ти радіешь, кацап?

Що ху&ло знову вбивче харків'ян?

Тобі смішно? Пішов НАХз українського сайта за русским кораблем!!!
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06.04.2024 16:26 Відповісти
Не пиши херні.
Харків ніколи не був рюським містом, незважаючи на те, що майже всі говорили російською. Харків викинув вату з ОДА, харків заспівав на весь світ відому пісню, від якої у ***** підгорів пердак.
Харків став горою за Україну з перших днів, поки супер україномовні "патріоти" з західної, поспіхом здавали свої квартири втридорога і самі драпали до Європи в чергу за гуманітаркою.
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06.04.2024 16:27 Відповісти
I що? Увесь світ продовжує їздити на БМВ, Аудi, та Мерседесах...
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06.04.2024 16:43 Відповісти
"Харків ніколи не був рюським містом"
але й українським він був не дуже. Бо для кого ж тоді в супереч Конституції у 2013 привозили, обрані (голосом Добкіна) "харькавчанамі" Кєрнєс і Добкін регулярні війська РФ(!) , які ходили маршем по Площі Свободи на загальну радість "харькавчан"?

А для кого, як не для "харькавчан" в 2008-му РПЦ відкрила на Науковій "Чьасовню св. Євгєнія - названую в чєсть солдата расійскай армії Євгєнія Родіонова, каторьій пагіп, востанавлівая констітуционньій парядок РФ в Чєчнє". Харків і Констітуционьій порядок РФ, курво! Вже тоді було очевидно як божий день, що російська окупація неминуча. А "харькавчанам" все було *******.

Не було помічено особливих сентиментів з боку "харькавчан" що до загиблого Дані Дідика. Навпаки, присвоєння його імені школі залізобетнно саботувалося ватною владою, беззмінно обираємою ватними "харькавчанамі". В решті решт таки присвоїли аж 2023 році, але головну роль відіграли в тому геть не "харькавчанє"
А за латєнтного сєпара Тєрєхова, який за всіма ознаками очевидно мав план "Б", та готувався разом з упоротим українофобом Фельдманом до колаборації з окупантами, взагалі нема чого казати, бо і так все ясно.

Тому, вам не варто бути таким категоричним, бо воно не зовсім збігається з дійсністю.
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06.04.2024 20:33 Відповісти
а де ти там херню побачив? аа, ти дуже тупий догнать сенс написаного! СПІВЧУВАЮ.

Пояснюю для недоклепаних: кацапи ввжають його русским, це їх наратив. а так як руский бьет - значит любит - саме це заховано в моєму коментарі. але ти тугий явно це догнать.
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07.04.2024 09:58 Відповісти
"Дуже тупий", заникався в тебе вдома...
Не віриш? у дзеркало глянь - він точно там. Ось 100%
Якщо ти приймаєш і цитуєш те, що рюські вважають своїм - то ти їх шанувальник, а з мені зі свинобаками говорити нема про що
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07.04.2024 12:06 Відповісти
ха, ха, аргумени шкільного віку в тебе. ой ти тупоє .

тобі треба вивчити що таке стьоб, тролінг, метафора, алегорія (іносказання), попростому в даному випадку констатація факту через то, як це розуміють кацапи. а ти не окучуєш. для особливо недоучених українською школою у мене там плачущий смайлик, а в тебе реакці наче він там рже. іди вчися, жертва ефекту Даннінга-Крюгера!, а в народі - недоуч.
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07.04.2024 20:17 Відповісти
саме таких як ти ще називають шароварники - є в сраці патріотизм, але і мізки в тебе там же.
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07.04.2024 20:19 Відповісти
московити прийшли спасати? - прийшли. (українці знають, що там нікого спасати)

русских? - русских. (немає там русских, українці це знають)

а так спасають будь-кого бомбами? - ні. (це стиль русских - після них трава не росте)

а якщо узяти за основу тезіс русских "бьет - значит любит", то по русской логіці - спасають! розваюлюючи життя, будинки і світ.

вийми свій мозок із своєї дупи!
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07.04.2024 20:33 Відповісти
висрався? молодець, йди присядь на пляшку
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07.04.2024 21:09 Відповісти
примітивне створіння піди це скажи Казанському, ти ж більше на інші умні речі не способне,

У Казансько у тому ж стилі ролик називається, голос тупа псіна, голос!

"В Бахмуте вообще не осталось жителей! Так мы ему помогли!"

https://www.youtube.com/watch?v=GZbYF8ahEsE
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07.04.2024 21:27 Відповісти
читай вище
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07.04.2024 22:34 Відповісти
мені не цікаво перечитувати висєри малорозвинутого валєри. аргументів нуль - зато понос слів у тебе шикарний. Ти відносишся до тої групи ********, яким краще дрочити ніж по клаві клацати.

твоя точка саморозвитку з теми починається з 15 хвилини

https://www.youtube.com/watch?v=C6EpimVU7ZA
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08.04.2024 09:53 Відповісти
Ти правий, тільки є маленький нюанс, із закінченням "процесу" у твій рот
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08.04.2024 10:45 Відповісти
оце читати? де аргументи? це понос слів школяра.



висрався? молодець, йди присядь на пляшку





читай вище

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08.04.2024 09:58 Відповісти
Ну, в Бєлгорі теж курси ландшатного дизайну. Як і на аеродромах рашки. Свято тільки починається......
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06.04.2024 19:22 Відповісти
Їх потрбно називати рашистами, а не росіянами
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06.04.2024 16:22 Відповісти
Росіяни хороші, а рашисти погані...?
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06.04.2024 16:26 Відповісти
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08.04.2024 10:51 Відповісти
московит є московит, хоч назви його русским хоть россиянином. - диявол має багато облич
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07.04.2024 10:16 Відповісти
І чого ви добились , кончені кацапи і відморозки , абиваючи
мирних громадян України ?

Ви провокуєте українців ,
на нещадне вбивство ваших кацапів повсюди ‼️
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06.04.2024 16:23 Відповісти
Засинаю кожен день - з мрією та надією, що..проснулась - а мокшандія щезла, сама себе винищила, провалилась в інший вимір..будь що..
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06.04.2024 16:31 Відповісти
Навіщо Ви таке бажаєте? Що поганого Вам зробив інший вимір?
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06.04.2024 16:48 Відповісти
Від нас подалі.
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06.04.2024 17:37 Відповісти
Де відповідь по Білгороду?
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06.04.2024 19:00 Відповісти
 
 