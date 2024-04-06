Росіяни вдарили по житловому району Харкова: одна людина загинула, ще три постраждали, зокрема 12-річна дівчинка (оновлено)

Окупанти завдали удару по Харкову, попередньо - КАБ.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Знову удар по житловому району міста. Попередньо КАБ. Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється", - написав він.

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Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили по Шевченківському району міста.

"За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Є пошкодження цивільної інфраструктури, загорання автомобіля. Триває огляд профільними службами", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок удару окупантів по Харкову по медичну допомогу звернулися ще двоє цивільних: 66-річний чоловік із акуботравмою та 12-річна дівчинка із гострою реакцією на стрес.

Крім того, пошкоджено заклад освіти та житлову інфраструктуру.