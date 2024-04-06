Росіяни вдарили по житловому району Харкова: одна людина загинула, ще три постраждали, зокрема 12-річна дівчинка (оновлено)
Окупанти завдали удару по Харкову, попередньо - КАБ.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Знову удар по житловому району міста. Попередньо КАБ. Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється", - написав він.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили по Шевченківському району міста.
"За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Є пошкодження цивільної інфраструктури, загорання автомобіля. Триває огляд профільними службами", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок удару окупантів по Харкову по медичну допомогу звернулися ще двоє цивільних: 66-річний чоловік із акуботравмою та 12-річна дівчинка із гострою реакцією на стрес.
Крім того, пошкоджено заклад освіти та житлову інфраструктуру.
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Що ху&ло знову вбивче харків'ян?
Тобі смішно? Пішов НАХз українського сайта за русским кораблем!!!
Харків ніколи не був рюським містом, незважаючи на те, що майже всі говорили російською. Харків викинув вату з ОДА, харків заспівав на весь світ відому пісню, від якої у ***** підгорів пердак.
Харків став горою за Україну з перших днів, поки супер україномовні "патріоти" з західної, поспіхом здавали свої квартири втридорога і самі драпали до Європи в чергу за гуманітаркою.
але й українським він був не дуже. Бо для кого ж тоді в супереч Конституції у 2013 привозили, обрані (голосом Добкіна) "харькавчанамі" Кєрнєс і Добкін регулярні війська РФ(!) , які ходили маршем по Площі Свободи на загальну радість "харькавчан"?
А для кого, як не для "харькавчан" в 2008-му РПЦ відкрила на Науковій "Чьасовню св. Євгєнія - названую в чєсть солдата расійскай армії Євгєнія Родіонова, каторьій пагіп, востанавлівая констітуционньій парядок РФ в Чєчнє". Харків і Констітуционьій порядок РФ, курво! Вже тоді було очевидно як божий день, що російська окупація неминуча. А "харькавчанам" все було *******.
Не було помічено особливих сентиментів з боку "харькавчан" що до загиблого Дані Дідика. Навпаки, присвоєння його імені школі залізобетнно саботувалося ватною владою, беззмінно обираємою ватними "харькавчанамі". В решті решт таки присвоїли аж 2023 році, але головну роль відіграли в тому геть не "харькавчанє"
А за латєнтного сєпара Тєрєхова, який за всіма ознаками очевидно мав план "Б", та готувався разом з упоротим українофобом Фельдманом до колаборації з окупантами, взагалі нема чого казати, бо і так все ясно.
Тому, вам не варто бути таким категоричним, бо воно не зовсім збігається з дійсністю.
Пояснюю для недоклепаних: кацапи ввжають його русским, це їх наратив. а так як руский бьет - значит любит - саме це заховано в моєму коментарі. але ти тугий явно це догнать.
Не віриш? у дзеркало глянь - він точно там. Ось 100%
Якщо ти приймаєш і цитуєш те, що рюські вважають своїм - то ти їх шанувальник, а з мені зі свинобаками говорити нема про що
тобі треба вивчити що таке стьоб, тролінг, метафора, алегорія (іносказання), попростому в даному випадку констатація факту через то, як це розуміють кацапи. а ти не окучуєш. для особливо недоучених українською школою у мене там плачущий смайлик, а в тебе реакці наче він там рже. іди вчися, жертва ефекту Даннінга-Крюгера!, а в народі - недоуч.
русских? - русских. (немає там русских, українці це знають)
а так спасають будь-кого бомбами? - ні. (це стиль русских - після них трава не росте)
а якщо узяти за основу тезіс русских "бьет - значит любит", то по русской логіці - спасають! розваюлюючи життя, будинки і світ.
вийми свій мозок із своєї дупи!
У Казансько у тому ж стилі ролик називається, голос тупа псіна, голос!
"В Бахмуте вообще не осталось жителей! Так мы ему помогли!"
https://www.youtube.com/watch?v=GZbYF8ahEsE
твоя точка саморозвитку з теми починається з 15 хвилини
https://www.youtube.com/watch?v=C6EpimVU7ZA
висрався? молодець, йди присядь на пляшку
читай вище
мирних громадян України ?
Ви провокуєте українців ,
на нещадне вбивство ваших кацапів повсюди ‼️