Брінк відреагувала на нічний обстріл Харкова окупантами: Не можна втрачати жодної секунди у підтримці України
Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нічний російський обстріл Харкова, унаслідок якого відомо вже про сімох загиблих.
Про це Брінк написала у X, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі Росія здійснила ще один напад на Харків - друге за величиною місто України, вбивши 6 мирних жителів, поранивши інших і завдавши шкоди будинкам і школам. Не можна втрачати жодної секунди у підтримці України, яка бореться за захист своїх людей від таких жахливих і неспровокованих нападів", - написала вона.
Нагадаємо, 6 квітня 2024 року близько 00:20 збройні сили рф завдали ракетних ударів по житловому масиву Шевченківського району Харкова. Загинуло 6 людей. Ще 11 мирних мешканців отримали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки, адміністративні будівлі, гуртожитки, дитячий садок, магазини, кафе та автомобілі. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинули сім осіб.
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Я розумію, що послиця просто відробляє свою зарплатню, але це пустопорожнє струшування повітря, водночас з цинічною навмисною бездіяльністю США, вже добряче дістало.