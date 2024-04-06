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Новини Агресія Росії проти України
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Брінк відреагувала на нічний обстріл Харкова окупантами: Не можна втрачати жодної секунди у підтримці України

харків

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нічний російський обстріл Харкова, унаслідок якого відомо вже про сімох загиблих.

Про це Брінк написала у X, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі Росія здійснила ще один напад на Харків - друге за величиною місто України, вбивши 6 мирних жителів, поранивши інших і завдавши шкоди будинкам і школам. Не можна втрачати жодної секунди у підтримці України, яка бореться за захист своїх людей від таких жахливих і неспровокованих нападів", - написала вона.

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Нагадаємо, 6 квітня 2024 року близько 00:20 збройні сили рф завдали ракетних ударів по житловому масиву Шевченківського району Харкова. Загинуло 6 людей. Ще 11 мирних мешканців отримали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки, адміністративні будівлі, гуртожитки, дитячий садок, магазини, кафе та автомобілі. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинули сім осіб.

Автор: 

обстріл (28392) Харків (5581) Брінк Бріджит (233)


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Топ коментарі
+9
Тя "дякуємо" вам, підтримувачі хрєнові.
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06.04.2024 16:35
+8
Тут прямо хочеться процитувати Бульбофюрера: "Вилєз, шото квакнул."
Я розумію, що послиця просто відробляє свою зарплатню, але це пустопорожнє струшування повітря, водночас з цинічною навмисною бездіяльністю США, вже добряче дістало.
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06.04.2024 16:50
+7
Ага, починаючи з 9 квітня, точно не можна гаяти ні секунди. А до 9 квітня в Конгресі канікули.
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06.04.2024 16:36
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06.04.2024 16:31 Відповісти
Тя "дякуємо" вам, підтримувачі хрєнові.
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06.04.2024 16:35 Відповісти
Ага, починаючи з 9 квітня, точно не можна гаяти ні секунди. А до 9 квітня в Конгресі канікули.
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06.04.2024 16:36 Відповісти
Пфффффффф....
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06.04.2024 16:36 Відповісти
Їб@ть розумна тітка!
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06.04.2024 16:40 Відповісти
Піздіти - не мішки ворочати...
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06.04.2024 16:40 Відповісти
знущається?
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06.04.2024 16:41 Відповісти
Написала, і лягла знову спати в захищеному бункері посольства.
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06.04.2024 16:48 Відповісти
Вона просто посол.Але сам факт цинічного ігнору нашої біди американцями,мене шокує
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06.04.2024 16:50 Відповісти
Тут прямо хочеться процитувати Бульбофюрера: "Вилєз, шото квакнул."
Я розумію, що послиця просто відробляє свою зарплатню, але це пустопорожнє струшування повітря, водночас з цинічною навмисною бездіяльністю США, вже добряче дістало.
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06.04.2024 16:50 Відповісти
Russian drone strikes on Kharkiv kill six - officials - ВВС
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06.04.2024 16:59 Відповісти
Час зжимається - не можна втрачати жодноі години - хвилини - тепер секунди - шо далі?
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06.04.2024 17:00 Відповісти
Спікер Джонсон поколупав у носі і посміхнувся.
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06.04.2024 17:06 Відповісти
Якщо подивитись на цього джонсона, то відразу стає зрозуміло, що там явно не він колупається і явно не в носі.
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06.04.2024 17:12 Відповісти
знае, *****, що убитi i на ii совiстi.
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06.04.2024 17:36 Відповісти
Для зеленого електорату: - Повноважний посол, якою є пані Бріджіт Брінк, говорить від імені країни яку представляє в даному випадку США і вона сказала що не можна втрачати жодної секунди у підтримці України. Надіюсь що до вас як і до вашого лідера дійде колись що хамити тим хто дапомагає недоречно.
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06.04.2024 17:58 Відповісти
Слухай чемний - стули пельку. Досить вже бути чемними, всі країни Европи та США повинні розуміти свою відповідальність за цю війну.
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06.04.2024 18:22 Відповісти
Головне щоб ти зрозумів ....
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06.04.2024 20:11 Відповісти
І попередив Україну, щоб не гатили по росії.
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06.04.2024 18:41 Відповісти
Слова, слова...
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06.04.2024 18:59 Відповісти
И так уже 4 месяца помогает сказками , а дикари идут и идут через границу . И им обещает прездент 1000 доларов на душу . (подкупает исбирателей.)
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07.04.2024 04:04 Відповісти
 
 