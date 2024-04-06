Військово-морські навчання НАТО "Sea Shield 24" за участю 13 країн відбудуться в Румунії
З 8 по 21 квітня в Румунії відбудуться багатонаціональні навчання НАТО "Sea Shield 24", у яких візьмуть участь 13 країн-союзників
Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляє Ехо Кавказу із посиланням на міноборони Румунії.
Зазначається, що у навчаннях візьмуть участь Грузія, Молдова, Болгарія, Франція, Греція, Італія, Велика Британія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Туреччина та США.
Маневри відбудуться на Чорному морі та річці Дунай. У них залучені понад 2,2 тисячі військових та 135 одиниць бойової техніки. За сценарієм мають бути пошуково-рятувальні операції, боротьба з незаконними діями на річці та морі, надання допомоги судам, що зазнають катастрофи, забезпечення безпеки критично важливої інфраструктури.
Нагадаємо, багатонаціональні навчання Sea Shield вперше були проведені у 2015 році. Вони є найскладнішим заходом, проведеним румунськими військово-морськими силами.Навчання сприяють просуванню ініціативи Румунії в регіональному та міжнародному плані, а також підвищенню рівня взаємодії між силами країн-учасниць.
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І ще не завадить роздати всім бравим морякам парасольки, бо коли з російських літаків їх будуть поливати... ні, не кулями - керосином, то буде хоч чимось прикритися.
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Гасити полум'я потрібно швидко і одразу, а не чекати на те, що може воно саме сгасне, чи якось техенько перегорить.