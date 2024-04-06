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Новини
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Військово-морські навчання НАТО "Sea Shield 24" за участю 13 країн відбудуться в Румунії

нато,навчання

З 8 по 21 квітня в Румунії відбудуться багатонаціональні навчання НАТО "Sea Shield 24", у яких візьмуть участь 13 країн-союзників

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляє Ехо Кавказу із посиланням на міноборони Румунії.

Зазначається, що у навчаннях  візьмуть участь Грузія, Молдова, Болгарія, Франція, Греція, Італія, Велика Британія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Туреччина та США.

Маневри відбудуться на Чорному морі та річці Дунай. У них залучені понад 2,2 тисячі військових та 135 одиниць бойової техніки. За сценарієм мають бути пошуково-рятувальні операції, боротьба з незаконними діями на річці та морі, надання допомоги  судам, що зазнають  катастрофи, забезпечення безпеки критично важливої інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія, Іран і Китай проведуть спільні військові навчання із залученням флоту й авіації

Нагадаємо, багатонаціональні навчання Sea Shield вперше були проведені у 2015 році. Вони є найскладнішим заходом, проведеним румунськими військово-морськими силами.Навчання сприяють просуванню ініціативи Румунії в регіональному та міжнародному плані, а також підвищенню рівня взаємодії між силами країн-учасниць.

Автор: 

НАТО (6438) Румунія (1159) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+6
Куколди демонструють рішучість з безпечної відстані
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06.04.2024 16:41
+5
Ви ж там обережно, панове партнери! Бо не приведи Боже хвиля від якогось катера потрапить на акваторію, яку росія оголосила "своєю" - то це ж буде "екскалація"!
І ще не завадить роздати всім бравим морякам парасольки, бо коли з російських літаків їх будуть поливати... ні, не кулями - керосином, то буде хоч чимось прикритися.
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06.04.2024 16:49
+3
Вдячні нащадки вгумору від 95аналу вже всі допісялись? А згадали НАТО не НАДО, ні? Іржіть імбецили клінічні.
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06.04.2024 17:49
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Куколди демонструють рішучість з безпечної відстані
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06.04.2024 16:41 Відповісти
Після того як ЗСУ перетворили половину флоту чф у підводний, а інша кудись заховалася рішучості не багато треба!
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06.04.2024 16:55 Відповісти
Пусть там и остаюцца. Будут Одессу прикрывать!
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06.04.2024 16:42 Відповісти
Як тільки стало безпечно, то і навчання можна провести.
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06.04.2024 16:43 Відповісти
Русские, выходите гремите в кастрюли, пусть вам власть построит новые котеджи вместо ракет, которые сгорят, за 2 года уже потратили 19 триллионов.
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06.04.2024 16:46 Відповісти
Ваня, ти щось поплутав: заклики до рускіх роби на газета.ру
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06.04.2024 16:48 Відповісти
Ти трохи не в тренді. Почитай яку акцію супротиву вигадала рашистська опозиція і не пиши дурниць.
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06.04.2024 18:50 Відповісти
Ви ж там обережно, панове партнери! Бо не приведи Боже хвиля від якогось катера потрапить на акваторію, яку росія оголосила "своєю" - то це ж буде "екскалація"!
І ще не завадить роздати всім бравим морякам парасольки, бо коли з російських літаків їх будуть поливати... ні, не кулями - керосином, то буде хоч чимось прикритися.
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06.04.2024 16:49 Відповісти
А на практичні заняття завітайте до новоросійська.
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06.04.2024 17:05 Відповісти
Ви спочатку уважно прочитайте чим вони там будуть займатися, це якийсь треш. Я думав вони будуть навчатися серйозним речам, таким як спостерігати за ракетою яка летить територією ната.
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06.04.2024 17:08 Відповісти
Вдячні нащадки вгумору від 95аналу вже всі допісялись? А згадали НАТО не НАДО, ні? Іржіть імбецили клінічні.
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06.04.2024 17:49 Відповісти
А в чому поганий жарт з імпотентного та не рішучого західного політикуму? Поки вони там висловлюють свої стурбованності і страхи з приводу есколації в цей час гинуть наші люди: як вояки так і цивільні.
Саме не рішучість дій перед Другою Світовою призвела ситуацію до тих маштабів яки ми знаєм, так і зараз нерішучість у допомозі призведе лише до поглиблення конфлікту.
Гасити полум'я потрібно швидко і одразу, а не чекати на те, що може воно саме сгасне, чи якось техенько перегорить.
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06.04.2024 19:07 Відповісти
пан хісторик чи не має сил терпіти ці пекельні борошна знущань над однояйцевими?
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06.04.2024 19:12 Відповісти
Навчання в Румынии у наших западных границ... Гуд... так и кацапы начинали , тока у восточных... БОГ В ПОМОЩЬ !!!
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06.04.2024 18:47 Відповісти
Вони своїми навчаннями спровокують путіна і приведуть до ескалації. Хай краще проведуть навчання з вираження стурбованості
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06.04.2024 19:03 Відповісти
 
 