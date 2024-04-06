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Новини
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ДБР завершило розслідування щодо керівників концерну, який під час війни торгував з РФ комплектуючими до ВПК

концерн

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно підозрюваних з числа топменеджменту концерну, які продавали до рф комплектуючі для військово-промислового комплексу. Вже після початку повномасштабного вторгнення ділки поставили до країни-агресора продукції щонайменше на понад 160 млн грн.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДБР.

У червні 2023 року працівники Бюро затримали власників та топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після вторгнення. У тому числі – організатора злочинної схеми, колишнього народного депутата, члена Партії Регіонів. Діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022 року.

Під час слідчих дій у колишнього нардепа знайдено книги, які звеличують росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей. У деяких підозрюваних були знайдені паспорти рф, договори з країною-агресором.

Зазначається, що це - одна з наймасштабніших реалізацій ДБР у низці багатьох інших успішних операцій за цим напрямком.

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Промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства рф високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання. Компресори й компресорні установки є комплектуючими частинами, що використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексах "Молодець", які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення у росії.

Крім того, вони використовуються у складі спеціальних броньованих потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів.

Таким чином, відправлена до країни-агресора продукція використовується у військовій сфері, у тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти нашої держави.

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Концерн посідав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.

Як зазначили в ДБР, до складу злочинної організації увійшло щонайменше 11 осіб, з поміж менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян російської федерації, яким повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та пособництві державі-агресору (ст. 255, ст. 111-2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання – позбавлення волі до 13 років позбавлення волі.

Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті.

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Автор: 

військово-промисловий комплекс (282) ПР (1043) розслідування (2269) росія (65098) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+9
А на ''сватах'' на кацапії можна заробляти? Ах да, це ж не ''ліпецькая фабріка''.
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06.04.2024 17:49
+7
ДБР не завадило б ще провести розслідування про вилучення ним (ДБР) клістронів!
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06.04.2024 17:40
+5
всі залишились задоволеними?
подивимось декларації, наступного разу. у батьків та дружин, звісно.
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06.04.2024 17:20
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всі залишились задоволеними?
подивимось декларації, наступного разу. у батьків та дружин, звісно.
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06.04.2024 17:20 Відповісти
Серіал "Шлях до дому" знятий на замовлення (!) Міністерства реінтеграції (!) Компанією КС-продакшн зі статутним капіталом 100 грн. Прем'єра була. Єдиний акціонер - теж саме міністерство..що за хрінь??? На дрони грошей не вистачає..а серіали - альтруїсти знімають? І канал ДІМ там теж фігурує..
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06.04.2024 17:27 Відповісти
Можно я грубо?
Все занимаются сексом
Чтобы получить оргазм
А вот украинские правоохранительные органы
Предпочитают секс без оргазма
Им достаточно самого процесса полового акта
Извращенцы какие - то...
Ну хоть кого - нибудь эти извращенцы посадят?
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06.04.2024 17:25 Відповісти
На палю та усі справи ...
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06.04.2024 17:25 Відповісти
ДБР не завадило б ще провести розслідування про вилучення ним (ДБР) клістронів!
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06.04.2024 17:40 Відповісти
вони ще живі? СМЕРТЬ ворогам.
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06.04.2024 17:43 Відповісти
А на ''сватах'' на кацапії можна заробляти? Ах да, це ж не ''ліпецькая фабріка''.
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06.04.2024 17:49 Відповісти
Бізнес є бізнес, хоч йде війна. Санкції теж так працюють.
Німці відбудовують Маріуполь, французи продють єлектроніку,
інші так само продають все ,що запросять через країни-прокадки.
Це людство, а мораль капиталу-- прирощення прибутків.
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06.04.2024 19:35 Відповісти
Так а де призвіща героїв?
Укрросметал мабуть?
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07.04.2024 08:30 Відповісти
по факту реализации схем задерживать - это прекрасно, но почему нельзя было играть на опережение и еще до 2022 года заблокировать такие контракты?
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07.04.2024 14:11 Відповісти
 
 