ДБР завершило розслідування щодо керівників концерну, який під час війни торгував з РФ комплектуючими до ВПК

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно підозрюваних з числа топменеджменту концерну, які продавали до рф комплектуючі для військово-промислового комплексу. Вже після початку повномасштабного вторгнення ділки поставили до країни-агресора продукції щонайменше на понад 160 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДБР.



У червні 2023 року працівники Бюро затримали власників та топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після вторгнення. У тому числі – організатора злочинної схеми, колишнього народного депутата, члена Партії Регіонів. Діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022 року.

Під час слідчих дій у колишнього нардепа знайдено книги, які звеличують росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей. У деяких підозрюваних були знайдені паспорти рф, договори з країною-агресором.

Зазначається, що це - одна з наймасштабніших реалізацій ДБР у низці багатьох інших успішних операцій за цим напрямком.

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Промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства рф високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання. Компресори й компресорні установки є комплектуючими частинами, що використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексах "Молодець", які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення у росії.

Крім того, вони використовуються у складі спеціальних броньованих потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів.

Таким чином, відправлена до країни-агресора продукція використовується у військовій сфері, у тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти нашої держави.

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Концерн посідав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.



Як зазначили в ДБР, до складу злочинної організації увійшло щонайменше 11 осіб, з поміж менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян російської федерації, яким повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та пособництві державі-агресору (ст. 255, ст. 111-2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання – позбавлення волі до 13 років позбавлення волі.

Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті.

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