Військові будівельники на Сумщині, які зводять фортифікаційні споруди, отримали 6 екскаваторів, електроінструменти і лазне-пральний комплекс
Депутати "Євросолідарності" на чолі з Петром Порошенком доставили на Сумщину техніку для військових будівельників. Зокрема, це шість екскаваторів, вантажівка, лазне-пральний комплекс, бензопили, болгарки та інший електроінструмент, оргтехніка, маски для зварювальників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Зазначається, що нещодавно депутати з "Євросолідарності" побували на обʼєктах будівництва фортифікаційних споруд на Сумщині біля кордону з росією. Ірина Геращенко згадує – вони були шоковані відсутністю техніки і низькими темпами будівництва. У розмові з військовими сформували запит на необхідне обладнання.
Петро Порошенко, який доставив техніку на Сумщину, говорить – завдання військових виконане. Шість екскаваторів, вантажівка, лазне-пральний комплекс, бензопили, болгарки та інший електроінструмент, оргтехніка, маски для зварювальників і навіть одноразовий посуд – все це дозволить будівельникам значно швидше, у більше комфортних умовах виконати завдання. Бо поки що їхніми головними інструментами були лопати, якими копають рови і траншеї.
Військові будівельники не приховують емоцій від отриманої техніки. "Ми виконуємо завдання по фортифікаційних спорудах у Сумській області. Екскаватори нам дуже-дуже потрібні. Вони нам спростять роботу, будемо швидше копати і більше зробимо для оборони нашої держави", – говорить командир зведеного підрозділу Олег Сомок.
Він пояснює: екскаватори будуть використовувати і для підвозу будматеріалів там, де не може проїхати інша техніка: "для облаштування ВОПів, підвозу матеріалів до ВОПів, тому що ми в таких складних умовах працюємо, що не завжди технікою можемо підʼїхати – тільки екскаватором". І додає: фортифікації треба було готувати раніше, адже йдеться про життя людей: "чи людина буде в облаштованій позиції стояти, чи буде в полі лежати – це ж різні речі".
"На Сумщині Збройні Сили тримають кордон. Наше завдання — врятувати їхнє життя від КАБів та артилерії і захистити українську землю від пазурів російського диктатора. Тому фортифікації вкрай важливі. Як на Сході, де вже працює наша техніка, так і на Сумщині, де російська артилерія та КАБи випалюють цілі населені пункти", – пояснює Петро Порошенко.
"Перші екскаватори в Сумській області з’їжджають з лафетів і будуть доставлені в зону побудови фортифікаційних споруд. Повне забезпечення окремого інженерного батальйону для того, щоб закрити кордон від можливого російського нападу", – говорить Петро Порошенко.
"Це вже друга поставка важкої техніки для фортифікацій, далі – більше", – наголошує пʼятий Президент.
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то неправда. от, зе!лідор був на черніговщині, можливо. купа відосиків та гундосиків.
а на сумщині не був.
мабуть, тому що, зараз сумщину перетворюють на пустош. там небезпечно.
звідти, кацапи планують напад.
*слово "трак" має три значення: 1) ланка гусениці (гусеничної стрічки), 2) тягач (такий як на фото до статті, де парами ті екскаватори стоять), 3) низька платформа для перевезення вантажів (така як на фото до статті), 4) програмний інструмент управління проєктами..
а ти дурне і не лікуєшся.
І тільки то і чуєш що Слуги наріду то слямзіли то недодивились то зруйнували то розтягнули.
Ну з ким буде перемога, га?
а ні траншеі. А тут ширина окопа 1,5м. і більше.