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Новини
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Військові будівельники на Сумщині, які зводять фортифікаційні споруди, отримали 6 екскаваторів, електроінструменти і лазне-пральний комплекс

порошенко,екскаватор

Депутати "Євросолідарності" на чолі з Петром Порошенком доставили на Сумщину техніку для військових будівельників. Зокрема, це шість екскаваторів, вантажівка, лазне-пральний комплекс, бензопили, болгарки та інший електроінструмент, оргтехніка, маски для зварювальників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Зазначається, що нещодавно депутати з "Євросолідарності" побували на обʼєктах будівництва фортифікаційних споруд на Сумщині біля кордону з росією. Ірина Геращенко згадує – вони були шоковані відсутністю техніки і низькими темпами будівництва. У розмові з військовими сформували запит на необхідне обладнання.

Петро Порошенко, який доставив техніку на Сумщину, говорить – завдання військових виконане. Шість екскаваторів, вантажівка, лазне-пральний комплекс, бензопили, болгарки та інший електроінструмент, оргтехніка, маски для зварювальників і навіть одноразовий посуд – все це дозволить будівельникам значно швидше, у більше комфортних умовах виконати завдання. Бо поки що їхніми головними інструментами були лопати, якими копають рови і траншеї.

Порошенко і військові будівельники на Сумщині

Військові будівельники не приховують емоцій від отриманої техніки. "Ми виконуємо завдання по фортифікаційних спорудах у Сумській області. Екскаватори нам дуже-дуже потрібні. Вони нам спростять роботу, будемо швидше копати і більше зробимо для оборони нашої держави", – говорить командир зведеного підрозділу Олег Сомок.

Порошенко привіз обладнання військовим будівельникам на Сумщину

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 бригад ЗСУ на східному фронті отримали тисячу FPV-дронів та велику партію автотехніки. ФОТО

Він пояснює: екскаватори будуть використовувати і для підвозу будматеріалів там, де не може проїхати інша техніка: "для облаштування ВОПів, підвозу матеріалів до ВОПів, тому що ми в таких складних умовах працюємо, що не завжди технікою можемо підʼїхати – тільки екскаватором". І додає: фортифікації треба було готувати раніше, адже йдеться про життя людей: "чи людина буде в облаштованій позиції стояти, чи буде в полі лежати – це ж різні речі".

Обладнання для військових будівельників від Порошенка

"На Сумщині Збройні Сили тримають кордон. Наше завдання — врятувати їхнє життя від КАБів та артилерії і захистити українську землю від пазурів російського диктатора. Тому фортифікації вкрай важливі. Як на Сході, де вже працює наша техніка, так і на Сумщині, де російська артилерія та КАБи випалюють цілі населені пункти", – пояснює Петро Порошенко.

Депутати Євросолідарності привезли обладнання на Сумщину

"Перші екскаватори в Сумській області з’їжджають з лафетів і будуть доставлені в зону побудови фортифікаційних споруд. Повне забезпечення окремого інженерного батальйону для того, щоб закрити кордон від можливого російського нападу", – говорить Петро Порошенко.

Дивіться також: Інженерна бригада ЗСУ отримає 8 екскаваторів для будівництва фортифікацій на фронті. ФОТО

Екскаватори від Порошенка

"Це вже друга поставка важкої техніки для фортифікацій, далі – більше", – наголошує пʼятий Президент.

Автор: 

Порошенко Петро (15170) будівництво (3017) Сумська область (3655) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+33
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06.04.2024 17:31
+11
Величезна подяка,пане Президент!
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06.04.2024 18:06
+10
Тільки то і чуєш що ЄвроС дрони, техніка, вантажівки , екскаватори..
І тільки то і чуєш що Слуги наріду то слямзіли то недодивились то зруйнували то розтягнули.

Ну з ким буде перемога, га?
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06.04.2024 17:51
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06.04.2024 17:31 Відповісти
Справжній Гетьман! Дякуємо, пане Президент!
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06.04.2024 18:26 Відповісти
а чим воно небезпечно? чи то тим людям що на "Хмарофоні" працюють небезпечно?...
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06.04.2024 17:36 Відповісти
По Сумскій же кабами працюють москалі(
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06.04.2024 17:52 Відповісти
і від цієї новини вони змінять тактику?
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06.04.2024 18:13 Відповісти
Це правильно сказано....навіщо ця показуха?...
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06.04.2024 17:37 Відповісти
це схоже полігон, бо найвеличніший командувач без броніка
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06.04.2024 18:50 Відповісти
нєнє.
то неправда. от, зе!лідор був на черніговщині, можливо. купа відосиків та гундосиків.
а на сумщині не був.
мабуть, тому що, зараз сумщину перетворюють на пустош. там небезпечно.
звідти, кацапи планують напад.
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06.04.2024 17:33 Відповісти
Та був недавно, походив по свіжовикопаних ямах (за 30 км) від кордону. А пустош у нас це прикордонна смуга шириною до 10 км.
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06.04.2024 19:05 Відповісти
А що зробив для фронту теперішній голос єрмака-подоляка, так званий, президент?
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06.04.2024 17:37 Відповісти
Попіарився у безпечному місці,в безпечній траншеї,і записав пару чергових гундосиків з черговими дорученями,на яки виконавці клали те,що зє на конституцію.
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06.04.2024 17:55 Відповісти
але дуже корисна штука
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06.04.2024 17:45 Відповісти
Шановні редактори! Спробуйте завуальованіше писати назву статті, щоб хоча б якась інтрига була у тому, що це знову не братовбивця Вальцман, що збагатів за рік у 85разів та сплачує податки у лІпіцькій ерефії та цьом-папа (зебіли, регісти, ТЮльки та інші п...аси- ФАС!)
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06.04.2024 17:41 Відповісти
А фронт коли-небуть дочекається подібної допомоги від ЗЄ? Чи *ідори і в Африці *ідори і байдуже якого вони кольору.
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06.04.2024 17:42 Відповісти
а от екскаватор використовувати для підвозу - це забивати цвяхи мікроскопом
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06.04.2024 17:48 Відповісти
Анатолій, тобі у фермерських боях по макітрі мікро скопом надавали? Чи туга, геть сечею очі заліпила?
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06.04.2024 17:59 Відповісти
дурний тебе піп хрестив і твоїх тупих лайкарів. Екскаватори пристосовані копати землю, а не їздити з вантажем по болоту. Ходова у екскаваторів розрахована для повільного переміщення на короткі відстані. Для переїзду на іншу ділянку роботи використовують трак.
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06.04.2024 20:40 Відповісти
добре, що той піп, тільки тебе на голову впустив, оскільки плющить тебе із кожним днем все сильніше, мабуть цілюща уринотерапія вже не допомагає у ПІДВОЗІ сечі до макітри, використай трак.
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06.04.2024 20:54 Відповісти
аргументи будуть, чи ти здатне лише гівном з пісяками плюватися?
*слово "трак" має три значення: 1) ланка гусениці (гусеничної стрічки), 2) тягач (такий як на фото до статті, де парами ті екскаватори стоять), 3) низька платформа для перевезення вантажів (така як на фото до статті), 4) програмний інструмент управління проєктами..
а ти дурне і не лікуєшся.
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06.04.2024 23:47 Відповісти
і нахіба мені таке дурбецнуте, йди собі мавпа гнітюча.
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07.04.2024 00:07 Відповісти
то нахіба ти, паралічне, до мене причепилося, якщо тебе так важко щось гнітить? я тобі не дохтор
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07.04.2024 00:29 Відповісти
Тільки то і чуєш що ЄвроС дрони, техніка, вантажівки , екскаватори..
І тільки то і чуєш що Слуги наріду то слямзіли то недодивились то зруйнували то розтягнули.

Ну з ким буде перемога, га?
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06.04.2024 17:51 Відповісти
та не буде ніякої перемоги з зеленими мародерами на крові
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06.04.2024 18:07 Відповісти
А дехто збільшив свої статки...
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06.04.2024 17:53 Відповісти
А хтож ще,крім Порошенка?!!
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06.04.2024 17:56 Відповісти
акурат сьогодні слухав Чорновола він розказував про цю історію як жОПа палки в колеса вставляла.
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06.04.2024 18:06 Відповісти
Також дивилася на YouTube, нажаль пакості чинної влади мало кому відомі і шкода, що його мало ( у порівнянні з блоХЕРами та жополизами ) хто дивиться
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06.04.2024 18:46 Відповісти
Величезна подяка,пане Президент!
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06.04.2024 18:06 Відповісти
Більшість людей допомагають фронту, більшість політиків і 100 відсотків владних політиків- навпаки, тільки крадуть. А коли з'являється фото допомоги від ЄС, на жовч сходять і натравлюють своїх тролів на паплюження все і всіх.
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06.04.2024 18:55 Відповісти
Чому цензор не пище у заголовку статті прізвище??
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06.04.2024 19:09 Відповісти
Тому, що немає потреби - абсолютній більшості читачів вже з заголовку зрозуміло, про кого мова, адже подібні візити пана Порошенка з допомогою вже давно стали доброю традицією.
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06.04.2024 19:40 Відповісти
бережуть від припадків одне маленьке, підле та мстиво-патужне чмо.
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06.04.2024 20:18 Відповісти
Раніше, для риття окопів, були в в/ч ПЗМ та БТМ , але іх вже не залишилось,як і заводу " Стройдормаш. Екскаватором риють котловани,
а ні траншеі. А тут ширина окопа 1,5м. і більше.
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06.04.2024 19:25 Відповісти
Ай да Петро, у Суми на фурі а назад додому на байкі.
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06.04.2024 19:31 Відповісти
 
 