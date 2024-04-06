Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США на Чернігівщині: Критично важливо, щоб Конгрес якнайшвидше ухвалив рішення щодо пакету підтримки України
Під час робочої поїздки на Чернігівщину президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною та двопалатною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки.
Про це йдеться на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, до складу делегації увійшли сенаторка від Республіканської партії Джонні Ернст, члени Палати представників від Демократичної партії Вайлі Нікел, Том Своззі, Майкл Квіглі та від Республіканської партії Ешлі Гінсон і Чак Едвардс, які перебували в Україні з візитом.
Глава держави подякував президенту США Джозефу Байдену, його адміністрації, обом палатам і партіям Конгресу США за стійку підтримку України під час російського вторгнення.
"Вдячний за візит представницької двопартійної та двопалатної делегації на Чернігівщину, який є потужним сигналом підтримки для всіх українців. Дуже важливо, що в селі Ягідне ви на власні очі побачили жахливі наслідки російської агресії", – зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що для України критично важливо, щоб Конгрес США якомога швидше ухвалив рішення щодо виділення пакету підтримки.
Глава держави докладно поінформував делегацію Конгресу США про ситуацію на передовій, першочергові потреби сил оборони України, а також про масштаби незаконної депортації українських дітей до Росії.
Президент відзначив роль Конгресу США у формуванні правової рамки щодо використання заморожених російських активів для потреб України.
Також він додав, що вкрай важливою є підтримка партнерів щодо виробництва зброї та боєприпасів в Україні.
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но не на шашЛиКи..... - Червінського замінить .....
Як завжди.
Республіканка від штату Індіана заявила, що не підтримує американський пакет допомоги на $60 млрд, кошти з якого підуть, зокрема, для надання допомоги Україні. "Ми не можемо допустити цих нескінченних воєн", - сказала Спартц.
Спартц зазначила, що будь-яка допомога Києву має надаватися у вигляді кредиту.
Це просто констатація неприємних для декого фактів.
дивно що таким мародерам на крові як зелена шобла ще взагалі хтось щось дає після того як десятки разів просили - приберіть злодюг і кротівню, а вам бляха всі винні
Тащишься?
Так Конгресс США ещё весной 2022 года !!! ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ о поддержке Украины - ЗАКОН о Ленд Лизе. Почему Зеленский тогда НЕ требовал от Байдена его исполнения. Маразматик Байден ОТКАЗАЛСЯ его выполнять, на основании того что Украина не требует, значит не нуждается в помощи.
А теперь , если Украине НЕ нужен был Ленд Лиз (неограниченные поставки ОРУЖИЯ) , то больше ничего НЕ будет. Пока не пройдут в США выборы.
100% - на Байдена НЕ НАДЕЙТЕСЬ, он, вернее его администрация с ****** в сговоре.