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Новини Допомога Україні
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Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США на Чернігівщині: Критично важливо, щоб Конгрес якнайшвидше ухвалив рішення щодо пакету підтримки України

зеленський

Під час робочої поїздки на Чернігівщину президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною та двопалатною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки.

Про це йдеться на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до складу делегації увійшли сенаторка від Республіканської партії Джонні Ернст, члени Палати представників від Демократичної партії Вайлі Нікел, Том Своззі, Майкл Квіглі та від Республіканської партії Ешлі Гінсон і Чак Едвардс, які перебували в Україні з візитом.

Глава держави подякував президенту США Джозефу Байдену, його адміністрації, обом палатам і партіям Конгресу США за стійку підтримку України під час російського вторгнення.

"Вдячний за візит представницької двопартійної та двопалатної делегації на Чернігівщину, який є потужним сигналом підтримки для всіх українців. Дуже важливо, що в селі Ягідне ви на власні очі побачили жахливі наслідки російської агресії", – зазначив Зеленський.

Також читайте: Конгрес США може перенести голосування за допомогу Україні ще на кілька тижнів, - Bloomberg

Президент наголосив, що для України критично важливо, щоб Конгрес США якомога швидше ухвалив рішення щодо виділення пакету підтримки.

Глава держави докладно поінформував делегацію Конгресу США про ситуацію на передовій, першочергові потреби сил оборони України, а також про масштаби незаконної депортації українських дітей до Росії.

Президент відзначив роль Конгресу США у формуванні правової рамки щодо використання заморожених російських активів для потреб України.

Також він додав, що вкрай важливою є підтримка партнерів щодо виробництва зброї та боєприпасів в Україні.

Читайте: Українці змушені економити боєприпаси через затримку з допомогою у Конгресі США, - Столтенберг

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Конгрес США (1227) допомога і підтримка (1160)


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Топ коментарі
+7
Коли конгрес чекав Зе з промовою, в нього, його величності, знайшлися «термінові справи» і прислав туди Єрмака та Каливана. Тепер бібкається, допомоги не дають.
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06.04.2024 17:46
+6
скільки платять за висєри?
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06.04.2024 18:16
+5
20 травня - на вихід!
но не на шашЛиКи..... - Червінського замінить .....
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06.04.2024 18:02
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Коли конгрес чекав Зе з промовою, в нього, його величності, знайшлися «термінові справи» і прислав туди Єрмака та Каливана. Тепер бібкається, допомоги не дають.
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06.04.2024 17:46 Відповісти
Маячня.
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06.04.2024 17:51 Відповісти
Конгрес США на Чернігівщині... Львівщині, Франківщині, Тернопільщині...
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06.04.2024 18:32 Відповісти
Аби ж то. :-/ Бо Вашингтонщина на них погано впливає, від землі падли відриваються.
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08.04.2024 07:29 Відповісти
"Место встречи изменить нельзя" - місце травневих шашликів показав.....
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06.04.2024 17:56 Відповісти
Показав,а не пригостив. Мабуть злякався що його на шампур насадять.
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06.04.2024 18:00 Відповісти
20 травня - на вихід!
но не на шашЛиКи..... - Червінського замінить .....
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06.04.2024 18:02 Відповісти
Кращеб не зустрічався,а дав зустрітися дорослим,бо тільки все спаскудив.
Як завжди.
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06.04.2024 17:58 Відповісти
Вікторія Спарц не приїхала. Боїться, що землячки за косми потягають?
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06.04.2024 17:58 Відповісти
Член Палати представників США Вікторія Спартц виступила проти виділення нового пакету допомоги Києву. Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).

Республіканка від штату Індіана заявила, що не підтримує американський пакет допомоги на $60 млрд, кошти з якого підуть, зокрема, для надання допомоги Україні. "Ми не можемо допустити цих нескінченних воєн", - сказала Спартц.

Спартц зазначила, що будь-яка допомога Києву має надаватися у вигляді кредиту.
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06.04.2024 18:02 Відповісти
скільки платять за висєри?
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06.04.2024 18:16 Відповісти
Відповідь на ваш "висєр".

Це просто констатація неприємних для декого фактів.
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06.04.2024 18:25 Відповісти
Горка,висер в тебе в макітрі,замість мозку.Спартц,з якою колись так носилися,як з вірною донькою України,дійсно відмовилася голосувати. Спочатку їй Йермак заважав,потім Путін,а тепер невідомо що заважає,можливо Трампушка....
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07.04.2024 00:39 Відповісти
Юрку, хай зелений недоумок якого ти вибрав бикує ще більше, і ніхто-дєрмак повчає бідонів і трампонів, тоді вкраїнчики будуть ще довше чекати на літачки і снаряди і хейтити америку.

дивно що таким мародерам на крові як зелена шобла ще взагалі хтось щось дає після того як десятки разів просили - приберіть злодюг і кротівню, а вам бляха всі винні
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07.04.2024 10:51 Відповісти
я ніколи не дивився 95-й квартал,Голобородька,Свати пару серій бачив та й то не витримав до кінця і за картавого ,чорнявого хлопчину та його шайку Слуг НЕ ГОЛОСУВАВ
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07.04.2024 11:35 Відповісти


Тащишься?
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06.04.2024 21:05 Відповісти
Як хтось написав в інеті : Це зелений Капіталізм, панує фінансова олігархія, що зрослася з державою. Всі закони приймаються в інтересах пануючого класу! Тобто будь-який закон зараз такий, всі зроблені для збагачення олігархів та можновладців. P/S а імітувати, маніпулювати та бути завше біля великого бабла... Це хоть до скону !
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06.04.2024 18:09 Відповісти
Якщо воно прогундосило більше одного речення-допомога може ще більше відтермінуватись. Суфлера ж не було у вусі.
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06.04.2024 18:10 Відповісти
основне, аби в опі був дЄрмак.
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06.04.2024 18:34 Відповісти
Здається шо вони, привезли для 🤡 білета на вихід , ( як хочеться шоб так і бцло ) бо пики у всіх не зовсім веселі 😎
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06.04.2024 18:23 Відповісти
Критично важливо звільнити зашкварених, боротися з корупцією і впроваджувати реформи і тоді все буде...
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06.04.2024 19:34 Відповісти
Розкажи нам,як з цим у вас в чехах. Навчи нас,нерозумних,а то ми без чехів ,ну нічого не розуміємо! Ти нам обіцяєш,у нас все буде?
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07.04.2024 00:41 Відповісти
Критично важливо, щоб Конгрес.... це що ЗЕ! Конгресу ставить задачу?
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06.04.2024 19:37 Відповісти
"Зеленский : Критически важно, чтобы Конгресс как можно быстрее принял решение о пакете оподдержки Украины".
Так Конгресс США ещё весной 2022 года !!! ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ о поддержке Украины - ЗАКОН о Ленд Лизе. Почему Зеленский тогда НЕ требовал от Байдена его исполнения. Маразматик Байден ОТКАЗАЛСЯ его выполнять, на основании того что Украина не требует, значит не нуждается в помощи.
А теперь , если Украине НЕ нужен был Ленд Лиз (неограниченные поставки ОРУЖИЯ) , то больше ничего НЕ будет. Пока не пройдут в США выборы.
100% - на Байдена НЕ НАДЕЙТЕСЬ, он, вернее его администрация с ****** в сговоре.
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06.04.2024 19:38 Відповісти
сразу после переизбрания нового президента
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06.04.2024 19:54 Відповісти
 
 