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Понад 13 тис. дітей в Україні залишилися без батьківського піклування від початку війни, - міністерка соцполітики Жолнович

діти

Статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, від початку повномасштабної війни набули понад 13 тисяч дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

"З початку повномасштабного вторгнення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, набули більше 13 тисяч дітей. Це діти, які у різний спосіб залишилися сиротами або, наприклад, їхні батьки в полоні чи російській тюрмі", – зазначила Жолнович.

Вона додала, що наразі в Україні щонацменше чотири тисячі дітей щороку залишаються без батьківського піклування.

Також читайте: 537 дітей загинули в Україні через російську агресію

Автор: 

діти (5063) Жолнович Оксана (66)


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Верещук, з отим лубинцем, глибоко уже зхвильовані разом з отою, неповноцінною нардепшою від служок з ВРУ??
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06.04.2024 18:58 Відповісти
Саме час "слузі" народу Третьяковій заявити, що то "діти низької якості". У нас що не "слуга" - то мерзота.
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06.04.2024 19:07 Відповісти
В Україні було до війни 100 тисяч дітей в будинках малюка та діт будинках. Звісно що зараз тих 100 тисяч вже немає бо Рашка депортувала та вбила мабуть тисячи таких дітей . Дайте всиновлювати за кордон! призупинили всиновлювання за кордон після повномаштабного вторгнення бо війна..... логіки нуль тільки одне зрозуміло що на дітей всім наплювати тільки красиві картинки показують як хтось всиновлює в Україні а такиїх дуже мало по зрозумілим причинам було і до війни а зараз тим більш. Тож ніхто не думає про тих дітей. Які продовжубть зростати без батьків та ще й зараз в воюючий країні. Ніхто не подумає а як це бути дитиною без батків.
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06.04.2024 21:55 Відповісти
 
 