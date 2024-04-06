Понад 13 тис. дітей в Україні залишилися без батьківського піклування від початку війни, - міністерка соцполітики Жолнович
Статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, від початку повномасштабної війни набули понад 13 тисяч дітей.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.
"З початку повномасштабного вторгнення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, набули більше 13 тисяч дітей. Це діти, які у різний спосіб залишилися сиротами або, наприклад, їхні батьки в полоні чи російській тюрмі", – зазначила Жолнович.
Вона додала, що наразі в Україні щонацменше чотири тисячі дітей щороку залишаються без батьківського піклування.
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