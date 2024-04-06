Економія електрики та підвищення тарифу: Галущенко розповів про наслідки російських обстрілів для енергетики

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що після російських ударів по енергооб’єктах ситуація лишається складною, тому Україна потребує вдосконаленої протиповітряної оборони, щоб захистити енергетичні активи від ракетних атак та уникнути відключень електрики влітку.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що бомбардування Росією українських енергетичних об’єктів протягом останніх тижнів були масштабнішими та краще спланованими, ніж атаки в попередні два роки. Це призвело до виведення з ладу генеруючих потужностей і обмеження енергопостачання.

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"Руйнування були значні – і в електроенергетиці, і в електропередачі. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштаби збитків, оскільки багато об’єктів все ще в руїнах, і ми не можемо до них дістатися", – сказав Галущенко.

Загальні збитки офіційно не підраховані, хоча Галущенко сказав, що вони вже вимірюються мільярдами гривень і можуть продовжувати зростати. За його словами, масштаби можуть досягти мільярдів доларів.

"Галущенко зазначив, що Україна шукає необхідне енергетичне обладнання по всьому світу — і зокрема в сусідніх країнах — для заміни свого пошкодженого обладнання. Однак зусилля можуть бути марними, якщо Україна не матиме достатньо протиповітряної оборони, сказав він", - пише Bloomberg.

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Теплові та гідроелектростанції України стали головним об’єктом атак Росії цієї весни. Ці атаки загрожують не лише втратою електроенергії, а й екологічними катастрофами, наголосив Галущенко.

"Атаки на гідроелектростанції є актами тероризму та воєнними злочинами, оскільки вони впливають не лише на виробництво енергії, а й на роботу дамб на річках", – пояснив міністр.

За його словами, мета Росії – зруйнувати українську економіку. Більше пошкодження мережі ускладнить ситуацію влітку, коли споживання досягне свого піка, додав Галущенко.

"Ми обов'язково будемо спілкуватися з людьми. Кожен хоче жити комфортно, але ми повинні думати про те, що зараз є обмеження... Залежно від ситуації в липні-серпні ми будемо просити людей максимально економити. Росіяни не можуть викликати повторення відключень 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних збитків ми матимемо базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% наших потреб", - сказав міністр.

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Галущенко не виключив підвищення тарифу на електроенергію для населення та зазначив, що уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб’єктів. У червні минулого року після зимових атак Київ підвищив ціну на електроенергію майже вдвічі.

"Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків", — сказав він.