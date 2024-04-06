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Новини
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Економія електрики та підвищення тарифу: Галущенко розповів про наслідки російських обстрілів для енергетики

Міністр енергетики Герман Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що після російських ударів по енергооб’єктах ситуація лишається складною, тому Україна потребує вдосконаленої протиповітряної оборони, щоб захистити енергетичні активи від ракетних атак та уникнути відключень електрики влітку.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що бомбардування Росією українських енергетичних об’єктів протягом останніх тижнів були масштабнішими та краще спланованими, ніж атаки в попередні два роки. Це призвело до виведення з ладу генеруючих потужностей і обмеження енергопостачання.

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"Руйнування були значні – і в електроенергетиці, і в електропередачі. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштаби збитків, оскільки багато об’єктів все ще в руїнах, і ми не можемо до них дістатися", – сказав Галущенко.

Загальні збитки офіційно не підраховані, хоча Галущенко сказав, що вони вже вимірюються мільярдами гривень і можуть продовжувати зростати. За його словами, масштаби можуть досягти мільярдів доларів.

"Галущенко зазначив, що Україна шукає необхідне енергетичне обладнання по всьому світу — і зокрема в сусідніх країнах — для заміни свого пошкодженого обладнання. Однак зусилля можуть бути марними, якщо Україна не матиме достатньо протиповітряної оборони, сказав він", - пише Bloomberg.

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Теплові та гідроелектростанції України стали головним об’єктом атак Росії цієї весни. Ці атаки загрожують не лише втратою електроенергії, а й екологічними катастрофами, наголосив Галущенко.

"Атаки на гідроелектростанції є актами тероризму та воєнними злочинами, оскільки вони впливають не лише на виробництво енергії, а й на роботу дамб на річках", – пояснив міністр.

За його словами, мета Росії – зруйнувати українську економіку. Більше пошкодження мережі ускладнить ситуацію влітку, коли споживання досягне свого піка, додав Галущенко.

"Ми обов'язково будемо спілкуватися з людьми. Кожен хоче жити комфортно, але ми повинні думати про те, що зараз є обмеження... Залежно від ситуації в липні-серпні ми будемо просити людей максимально економити. Росіяни не можуть викликати повторення відключень 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних збитків ми матимемо базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% наших потреб", - сказав міністр.

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Галущенко не виключив підвищення тарифу на електроенергію для населення та зазначив, що уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб’єктів. У червні минулого року після зимових атак Київ підвищив ціну на електроенергію майже вдвічі.

"Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків", — сказав він.

Автор: 

енергетика (2592) Галущенко Герман (529)


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Топ коментарі
+15
шестерка Рината Ахметова который Наперсток из штанов прямо выпрыгивает а кто как не вы маланская шобла довели понятие и уравняли энергетика Украины особенно тепловая генерация на 90% принадлежит Ахметову а распределение на 68% принадлежит ДТЭК имени Ахметова кто как не вы довел ситуацию-- когда Аметов и энергетика Украины стали синонимами то что путин убивает мстя энергетику не Украине-- а Ахметову вас не волнует--- а давайте поднимем тарифы для Рината вас тварей скоро просто расстреливать начнут и вешать на фонарных и ЛЭП столбах по всей Украине.. ишь Путин виноватый а кто лядь как не вы вывели стратегические объекты энергетики из государственной собственности в частную? а почему ни одного комплекса ПВО Ахметов не приобрел в Украину для прикрытия своих же обл- энерго и станций генерация ТЭЦ? а??
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06.04.2024 19:04
+15
Я не розумію якого чорта населення повинно фінансувати відновлення приватної компанії зі своєї кишені? В той час коли Ахмєтов ніхера не робить для захисту свого обладнання.Нам тільки втирають,що ми повинні те,повинні се...Все державне майно за копійки прихватизували,ВСЕ зробили платним,бо воно приватне тепер,і в очі сцють,що ми повинні купувати для приватної контори обладнання(через підвищення тарифу).то якого дідька нам виставляють рахунки,якщо ми купуємо обладання,коли приватний власник ніхера не робить,а лише стриже бабки!!!
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06.04.2024 19:44
+14
Ага, нам економія та підвищення вартості електроенергії, а ахметці нова яхта. Браво зєфілітікі, ви зробили нас разом.
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06.04.2024 19:07
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"хужє нє будєт"(вовочка )
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06.04.2024 18:59 Відповісти
Якого вовочку ти більше не любиш?
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06.04.2024 19:06 Відповісти
Вони обоє один одного варті.
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06.04.2024 19:09 Відповісти
А між ними є принципова різниця?
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06.04.2024 19:09 Відповісти
Я більше за все ,не люблю тих,хто задає дурні питання
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06.04.2024 19:09 Відповісти
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06.04.2024 19:23 Відповісти
зебіли усіх параш- єднайтеся!
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06.04.2024 19:26 Відповісти
Шутка юмору у Вас така? Ми по вартості електрики скоро Європу догонемо, але не по доходам населення..
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06.04.2024 19:49 Відповісти
шестерка Рината Ахметова который Наперсток из штанов прямо выпрыгивает а кто как не вы маланская шобла довели понятие и уравняли энергетика Украины особенно тепловая генерация на 90% принадлежит Ахметову а распределение на 68% принадлежит ДТЭК имени Ахметова кто как не вы довел ситуацию-- когда Аметов и энергетика Украины стали синонимами то что путин убивает мстя энергетику не Украине-- а Ахметову вас не волнует--- а давайте поднимем тарифы для Рината вас тварей скоро просто расстреливать начнут и вешать на фонарных и ЛЭП столбах по всей Украине.. ишь Путин виноватый а кто лядь как не вы вывели стратегические объекты энергетики из государственной собственности в частную? а почему ни одного комплекса ПВО Ахметов не приобрел в Украину для прикрытия своих же обл- энерго и станций генерация ТЭЦ? а??
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06.04.2024 19:04 Відповісти
Ахметка обратился к американцам, что бы они защитили его бизнес, хотя ему это по большому счёту, до сраки. Тарифы всё покроют, особенно если они, тарифы, будут покрываться субсидиями из бюджета. А на счёт маланской шоблы, я с Вами более чем согласен.
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06.04.2024 19:40 Відповісти
Ага, нам економія та підвищення вартості електроенергії, а ахметці нова яхта. Браво зєфілітікі, ви зробили нас разом.
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06.04.2024 19:07 Відповісти
"Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків". И тут же он пишет, что летом без электрики и кондиционеров надо будет сидеть. До какого времени его "плановые ремонты" на АЭС затянутся???
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06.04.2024 19:11 Відповісти
А хто вам розповість? Це державна таємниця. Щороку у веснево-літній період частину енергоблоків АЕС виводинли в поточні, капітальні ремонти. Але в 2022 році в нас захопили Запорізьку АЕС з 6000 МВт на годину генерації... тепер в 2024 році в нас немає 80% теплової генерації, 2 ГЕС... А ремонтувати енергоблоки АЕС потрібно - це вимоги безпеки в тому числі радиаційної..
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06.04.2024 20:52 Відповісти
У меня вопрос не про надо, а про время необходимое для ремонта...
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06.04.2024 21:28 Відповісти
В Энергоатом обратитесь с запросом. Это сейчас информация с очень ограниченным доступом.
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06.04.2024 21:43 Відповісти
Уже обратился. Переслали к Ахметке...
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06.04.2024 22:04 Відповісти
..а може краще почати з арешту відповідними органами зрадника-крота-щура дермака?
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06.04.2024 19:13 Відповісти
Дерьмак в Іспанії, чи Португалії і отримує зарплатню як "совєтнік" по-життєво.
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06.04.2024 19:42 Відповісти
Наслідки від недоумків у владі гірші за ракети
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06.04.2024 19:18 Відповісти
у зебіла перекличка чи весняне загострення як у піхт наріду?
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06.04.2024 19:27 Відповісти
Кожен раз чую про економію єлектрики. Чернігівська область, село Вороньки. Сьогодні, 06.04, світанок наступив о 5.05, вуличні ліхтарі включили о 5.20, були викнуті 0 6.30!!!!!!!! До якого Дідька срана влада закликає та хто повинен щось економити, коли сама влада є розпіздяєм, та хер клала на якусь там економію?
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06.04.2024 19:33 Відповісти
Это электричество. Товар который потребляется мгновенно. Или не потребляется, но не экономится.
Поставить в Вороньках аккумуляторы, с 05:20 до 06:30 заряжать, а вечером использовать.
Это очень дорого.
Если его утром не расходовать, его вечером больше не станет
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06.04.2024 21:28 Відповісти
Я не розумію якого чорта населення повинно фінансувати відновлення приватної компанії зі своєї кишені? В той час коли Ахмєтов ніхера не робить для захисту свого обладнання.Нам тільки втирають,що ми повинні те,повинні се...Все державне майно за копійки прихватизували,ВСЕ зробили платним,бо воно приватне тепер,і в очі сцють,що ми повинні купувати для приватної контори обладнання(через підвищення тарифу).то якого дідька нам виставляють рахунки,якщо ми купуємо обладання,коли приватний власник ніхера не робить,а лише стриже бабки!!!
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06.04.2024 19:44 Відповісти
З тих же самих причин, з яких ви фінансували як державні, так і приватні компанії до цього. Мізки вмикайте. Вам тепло і світло потрібно, або "все взяти і поділити"... Державне ПАТ "Центренерго" зруйноване, дерхжавне "Укргідроенерго" зруйноване... вони потребують додаткових витрат. Вирішувати буде державне НКРЕКУ..
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06.04.2024 20:34 Відповісти
Да і не фінансуй.. проклятого Ахмєтку... купуй дрова, буржуйку, дизель генератор та пів-тонни гасу...
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06.04.2024 20:44 Відповісти
Только не смейтесь.
Мы более 30 лет живем при капитализме. Более того, мы сами проголосовали за крах Советского Союза. А значит ограничение предложения повышает цену.
Наш рынок все порешает
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06.04.2024 21:32 Відповісти
Всю зиму вони чекали тих обстрілів і нервувалися - коли ж вже, адже дуже треба черговий привід для підняття тарифів. І от, нарешті, дочекалися і тепер будемо щодня слухати ниття про необхідність значного підняття тарифів аж поки їх таки не піднімуть. Далі буде...
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06.04.2024 19:44 Відповісти
Та не слухайте - купляйте буржуйку, дрова, дизель-генератор і запас палива на зиму... це буде звісно дешевше і рінат у лондоні замерзне...
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06.04.2024 20:46 Відповісти
Вы не понимаете. 80% тепловой э.э накрылись. Речь будет идти о наличии э.э хоть за какие деньги.
У вас всегда есть выбор. Генератор и ни копейки Ахметову.
Насколько я знаю нет ген. менее 1 литра в час. Посчитайте сами
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06.04.2024 21:37 Відповісти
Зелені гниди перетворюються на московські воші.
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06.04.2024 19:52 Відповісти
Цих ЗЕригівських гнид і відклали московські воши
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06.04.2024 23:40 Відповісти
риже 30 кроків обкрадало народ ще й через свої шавок війну в Україну притягло
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06.04.2024 20:31 Відповісти
Тут чую ботяр, які плачуть про підвищення тарифів на електроенергію. А як ви хотіли?! Знищені до стану нового будівництва: Бурштинська ТЕС, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська ТЕС, Курахівська ТЕС, Ладижинська ТЕС, Дніпрогес 1 та 2. Захоплена Запорізька АЕС. Ми втратили більшість генерації електроенергії. Так от є два варіанти - ви платите більше, або придбавайте генератори, сонячні панелі, буржуйки. До холодів залишилось 7 місяців. Не забувайте АЗС, Котельні, насосні води і фекалій - вони без електрики не працюють.
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06.04.2024 20:31 Відповісти
так усе це приватна власність олігаха ахметова, який в 2014 привів війну на даунбас, бо гудів в гудок, замість того щоб вибити навесні 2014 року тоді ще малочисяльних бандинів стрелкова-гіркіна, бародая та іншу прокацапську шоблу !!! чому за відновлення його приватного майна мають платити усі українці ???
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06.04.2024 20:53 Відповісти
Так тобі шашечькі, або їхати?! Готуватися до наступної зими треба зараз... і відновлювати великі ТЕС, ГЕС не має сенсу... в них одразу ж прилетить від путлєра... Потрібне нове будівництво розподіленої генерації. А на це потрібні кошти. Так є гуманітарна допомога, але її не достатньо... Державне Нек "Укенерго" в пожарному темпі ледве встигає підстанції підлатати - на Одесу, Харків погляньте... так це до 22 градусів тепла на вулиці.. А що буде в жовтні -грудні 2024?! Потрібні кошти.. великі кошти..
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06.04.2024 20:58 Відповісти
може слідповернути в Україну кошти що олігархи вкрали в українців за 30 років синячи на державних потоках та монополіях, маючи свої уряди при владі ???
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06.04.2024 21:26 Відповісти
+++
Они потеряны навсегда. Вы знаете примеры из истории когда что то возвращалось? Лазоренко отсидел с конфискацией, много вернулось? Фарш в мясорубку затолкать и кусок мяса получить
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06.04.2024 21:44 Відповісти
Ви що довбойоб?! Вам розповідають, що 80% теплової генерації зруйновано. Немає електрики - немає світла і тепла. В нормальних умовах тільки проєктування відновлення займає 1 рік. Будівництво і наладка займає в рази більше. Вам зимою 2024-2025 тепло і електрика потрібні?! Чи вам потрібні кримінальні впровадження... Так вони є- сидить в СІЗО Коломойський - він контролював державне ПАТ "Центренерго" з 2019 р... пограбував його так, що їм вугілля не було за що купити... тепер замість вирішення проблеми - ви пропонуєте зайнятися судовими процессами - хто що 30 рокив ****** і хто кому хабарі давав... ви **** замерзнете в ході багаторічних судів... до зими 7-8 місяців залишилося..
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06.04.2024 21:54 Відповісти
це не мої проблеми ??? це проблеми олігархів !!! чому простий народ збирає по 50, 100, 200 грн. для ЗСУ, а олігархат думає як тільки нажитися, і в якій країні світу купити черргові вілли, яхти ???
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06.04.2024 21:57 Відповісти
Можна купувати електроенергію в Європі за оптовими цінами. Хоча б тимчасово.
Якщо не ставити за мету накрутку ціни для населення, то ціна буде такою ж, як і зараз, або лише трохи більшою.
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06.04.2024 21:52 Відповісти
Це тільки частина інформації. Треба добавляти тариф на транспортування. А дефіцит в нас де- Полтава, Харків, Кировоград, Одесса, Кривий ріг... Добдайте сюди той факт, що технічна можливість експортувати електрику у нас на західному кордоні обмежена. А путлєр хєрачить в тому числі по транзитних підстанціях НЕК "Укренерго"... Деякі з них вже по декілька разів відновлювали... Підстанція це стаціонарний о'бєкт, який ви можете побачити на гугл-мапі, зі спутника.. Як і ТЕС, ГЕС, АЕС...
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06.04.2024 22:03 Відповісти
Тоді, тим більше, - одне підвищення тарифу нічого не дасть.
Потрібні комплексні заходи, - роззосередження генерації, експорт з Європи, відновлення і захист об'єктів, швидка націоналізація там, де власники безпорадні і не в змозі відновити підприємства. Не можеш за власні кошти швидко відновити електрогенерацію, - нахєр з пляжа!
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06.04.2024 22:16 Відповісти
Націоналізація - це брєд... націоналізують активи, а не збитки та попіл... Держава повинна вирішувати - а чи є сенс відновлювати великі ТЕС, ТЕЦ?! Це ж великі мішені і по ним путлєр буде бити далі...
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07.04.2024 09:35 Відповісти
а як так виходить - що на фінансування "Єдиного марафону",ОП презедента, серіальчики і Лисого гроші є ( при чому - кожний рік суми на це віділяються все більше і більше) , а на відновлення ГЕС, АЕС та ТЕЦ грошей немає???
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06.04.2024 21:16 Відповісти
Відновлення ГЕС, АЕС та ТЕЦ это утерянные технологии канувшей цивилизации. У нас, кроме денег, нет кадров, нет опыта, технологий, и средств производства.
Наш уровень, сегодня, это, монтаж импортного оборудования по производству подсолнечного масла.
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06.04.2024 21:50 Відповісти
Це брехня.. Пише це тролль рашистський... Який забуває розповісти про Харківський турбоатом, Запорізький трансформаторний завод...
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06.04.2024 22:05 Відповісти
А пам'ятаєте як влада за'являла що енергооб'єкти надійно захищено,що збудовано захист...а насправді нічого не робилося...а тепер -"ріст тарифів"...?!
Нас тримають за дурнів...
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06.04.2024 21:16 Відповісти
так !!! ще з показу апсолютно дибільного, тупого, 95-анального серіальчику "сн" !!!


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06.04.2024 21:35 Відповісти
Ви брєд пишете. Якщо би ви втратили металургійні комбінати Азовсталь, Ілліча, Єнакієвський металлургійний, які приносили мільярдні прибутки - що би ви зробили?! Крім того до 2022 р. в тариф на електрику державне НКРЕКУ вносило ремонт і модернізацію ліній електропередачі, підстанцій, ТЕС, АЕС, ГЕС... Тепер виконуються виключно аварійно-відновлювальни роботи... В Херсонобленерго, Дніпровські електричні мережі, Донецькобленерго, Запоріжжяобленерго, Сумиобленерго, Чернігівобленерго тільки ремонтують аварійно, нічого не замінюють капітально... В зоні бойових дій на ремонт одного і того ж обладнання виїзжають по декілька раз на тиждень.... дріт на ПЛ скручують та дірки в трансформаторах заварюють і мастило заливають (якщо обмотка не пошкоджена).. Там прибутків немає... ні в яких олігархів. Там тільки витрати..
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06.04.2024 22:18 Відповісти
а когда восстановят электростанции, цены снизят?
было 1000кВт/ч - 2640грн
уничтожено 80%
подозреваю:
цена: 200кВт/ч - 5280 грн. (2640грн за электричество и 2640 на восстановление)
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06.04.2024 22:25 Відповісти
 
 