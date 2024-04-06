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Новини Санкції проти Росії
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Глава Мінфіну США Єллен попередила Пекін про наслідки для китайських компаній за допомогу Росії

Міністр фінансів США Джанет Єллен

Міністр фінансів США Джанет Єллен на зустрічі з віцепрем’єром уряду КНР Хе Ліфеном у китайському місті Гуанчжоу в суботу попередила його про значні наслідки для компаній із Китаю, якщо вони підтримуватимуть війну Росії проти України.

Єллен (у коментарях ЗМІ після переговорів. – Ред.) сказала, що попередила про значні наслідки для китайських компаній, якщо вони надаватимуть матеріальну підтримку вторгненню Росії в Україну, пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ

Китайська сторона, своєю чергою, підкреслила, що її політика полягає в ненаданні такої підтримки і не хотіла б, аби це було питанням двосторонніх відносин Китаю і США.

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Автор: 

Китай (4575) Єллен Джанет (73)


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Топ коментарі
+4
Якщо пес тільки гавкає , але не кусає , то на нього починають не звертати увагу.
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06.04.2024 19:20
+2
пекельні санкції ))) ахах
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06.04.2024 19:17
+2
Поки це не торкнется бізнес інтересів США буде чергова стурбованість і все.
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06.04.2024 19:43
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пекельні санкції ))) ахах
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06.04.2024 19:17 Відповісти
Враження -усі еліти США, НАТО та ЕС з усіма їхніми джісімками обісралися гуртом а заяви роблять -ХТО ВТОВПИТЬСЯ
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06.04.2024 19:20 Відповісти
Якщо пес тільки гавкає , але не кусає , то на нього починають не звертати увагу.
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06.04.2024 19:20 Відповісти
Ай- яй- яй! Бідний Китай злякався насмерть!!
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06.04.2024 19:21 Відповісти
Краинє китаиське попередження?
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06.04.2024 19:24 Відповісти
Які ж це наслідки? Крім традиційної стурбованості висловлять ще й занепокоєння?
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06.04.2024 19:30 Відповісти
Bійна посилила вплив Пекіна на Москву. Опинившись в ізоляції від Заходу, Москва все більше залежить від Китаю як ринку для експорту нафти й газу, як постачальника багатьох товарів та як партнера у розробці нових технологій.
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06.04.2024 19:37 Відповісти
У разі загрози значних санкцій китайські компанії не ризикуватимуть та скорочуватимуть торгівлю з Росією. Це суто бізнес-рішення, ринкове рішення з точки зору китайських постачальників. Але зазвичай в таких ситуаціях ми бачимо, що великі компанії не торгують, а з'являються дрібні фірми-посередники, які ризикують і перепродують за вищими цінами.
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06.04.2024 19:56 Відповісти
Поки це не торкнется бізнес інтересів США буде чергова стурбованість і все.
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06.04.2024 19:43 Відповісти
Налякали їжака... Раніше треба було попереджати, коли ви ще якусь вагу мали. А тепер ''аби не ескалація'', втратили ви свій вплив.
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06.04.2024 19:46 Відповісти
...а наслiдкi такi, це вже не жарт - у косооких не буде вазелiну
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06.04.2024 19:47 Відповісти
Солі на китайський болт насиплять.
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06.04.2024 19:50 Відповісти
Сотрясання повітря.
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06.04.2024 19:53 Відповісти
Китай ,дивлячись на більше,як двох річні американські "пекельні санкції" проти куйла , які приносять йому прибутки .і слухаючи погрози в свій бік,мабуть зо сміху всцявся...
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06.04.2024 20:01 Відповісти
Це більше схоже на "останні китайські попередження".
Для Китаю.
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06.04.2024 21:09 Відповісти
Та шо ви кажите ...? Та ви США, готові "рукава в халаті повідривати" тільки шоб китай не нервувався ...китай мене зрозуміє ...
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06.04.2024 21:21 Відповісти
Бла бла, США вже в *** ніхто не ставить , Іран разом з Північною Кореєю вже поклали болт і роблятгвсе шо хоч за допомогою Китаю
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06.04.2024 22:04 Відповісти
На США вже ніхто не зважає. Сонце Америки вже заходить. Об них ноги ще не витирав хіба що тільки лінивий. Ганьба Штатам.
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06.04.2024 23:09 Відповісти
У Москвы со Штатами всегда было очень тесное и плодотворное экономическое сотрудничество. За исключением может быть только рейгановского периода. А вы хотите чтоб другие только наблюдали и облизывались?
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07.04.2024 01:34 Відповісти
 
 