Глава Мінфіну США Єллен попередила Пекін про наслідки для китайських компаній за допомогу Росії

Міністр фінансів США Джанет Єллен на зустрічі з віцепрем’єром уряду КНР Хе Ліфеном у китайському місті Гуанчжоу в суботу попередила його про значні наслідки для компаній із Китаю, якщо вони підтримуватимуть війну Росії проти України.

Єллен (у коментарях ЗМІ після переговорів. – Ред.) сказала, що попередила про значні наслідки для китайських компаній, якщо вони надаватимуть матеріальну підтримку вторгненню Росії в Україну, пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ

Китайська сторона, своєю чергою, підкреслила, що її політика полягає в ненаданні такої підтримки і не хотіла б, аби це було питанням двосторонніх відносин Китаю і США.

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