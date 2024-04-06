Комітет повторно розгляне обмеження для ухилянтів у законопроєкті про мобілізацію, - Фріз
Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки повторно розгляне відкинуту раніше норму законопроєкту про мобілізацію щодо введення тимчасових обмежень за ухилення від мобілізації.
Про це повідомила членкиня комітету, народна депутатка "Європейської Солідарності" Ірина Фріз у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки продовжив розгляд законопроекту про мобілізацію. Зокрема, були ухвалені рішення щодо перегляду деяких попередніх (рішень) та розглянуто комітетські правки.
- Не підтримала рішення Комітету про перегляд правок, якими відхилялось введення тимчасових обмежень (блокування рахунків, заборона керування транспортними засобами, виїзд за кордон), проте виявилась у меншості. Отже тепер комітет повторно буде розглядати данну норму.
- Комітет повернув обмеження щодо надання консульських послуг громадянам України за кордоном без наявності військово-облікових документів.
- Після додаткового обговорення на прохання МО - впровадження електронного кабінету було залишено як право (можливість), а не обов’язок.
Комітет сформував та додав комітетськими правками мотиваційну частину законопроєкту про мобілізацію.
Зокрема (редакція, яку взято за основу):
- громадяни, які виявили бажання підписати контракт з МОУ отримають можливість обрати підрозділ з затвердженого Генеральним штабом переліку підрозділів;
- щомісячно виплачується додаткова винагорода в порядку визначеним КМУ;
- військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ в районах ведення воєнних (бойових) дій, на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України), за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань виплачується одноразова винагорода в розмірі 70 000 гривень в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
- військовослужбовцям виплачується винагорода за знищене (захоплене) озброєння та військову, бойову (спеціальну, спеціалізовану) техніку противника у розмірах від 4 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в порядку та розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України;
- військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, а також закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки, закладів фахової передвищої військової освіти, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу) щомісячно виплачується винагорода за особливості проходження служби у розмірі 10 000 гривень в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
- військовослужбовці матимуть право на компенсацію 50-відсотків від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки відповідно до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством "Українська фінансова житлова компанія" доступного іпотечного кредитування громадян України та додатково 100 тис грн після першого року військової служби та ще 100 тис грн після другого. Компенсація надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби;
- не нараховуються штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля;
- зараховується один місяць служби за три місяці час проходження служби, протягом якого особа брала безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів під час дії воєнного стану.
Остаточна редакція мотиваційного пакету буде ухвалена на наступному засіданні Комітету.
Ухвалення рішення щодо звільнення з військові служби перенесено на наступне засідання. Де-факто, розгляд законопроекту планується на наступному засіданні Верховної Ради України", - розповіла Фріз.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Запретить чиновникам занимать госдолжности если они имеют родственников призывного возраста за границей. Обязать чиновников вернуть таких родственников в Украину.
*************
Треба реалістично дивитися на життя.
А раптом у вас виявиться якийсь родич на чиновній посаді, наприклад, у Зімбабве. І там приймуть подібний закон.
Ви погодитеся, щоб вас примусово депортували в приємне товариство крокодилів і бегемотів на берегах річки Лімпопо?
Один юрист з Київа сказав, що при бажанні довести порушення обліку можна будь-кому, навіть тому, хто тільки п'ять хвилин тому вийшов із ТЦК і поновив дані. Бо там заповнюєшь анкету і все вчасно поновити не можна фізично. Тільки вони раніше виписували штрафи в 3 тисячі гривень, не задумуючись. "Шоб не розслаблялися" А зараз в 30 - 85 тисяч гривень ТЦК може виписувати не задумуючись. При їх бажанні.
І два з ***** роки це достатньо часу щоб поїхати і хоча оновити дані, і якби це робили всі то не було би ***** з ловлею на вулицях.
І я і є представником якраз країни в якій ти гроші на лікування збирав, а не держави, і це війна не проти держави а проти українців і України як країни нашого народу.
Тому твій максимум це нервовий зрив.
Я часто думаю про людей краще чим вони є насправді. І це такий випадок.
про мобілізацію я писав думки вище ,може ти читав:
Тут ми приходимо до питання ефективності даної мобілізації. На мою думку, якщо зробити можливість набору бригадами, виділяти рекламний бюджет (він не такий великий потрібно) на бригаду для можливості просування набору (як Азов, Ахіллес, і т.д.), дозволити ПВК (але в межах контрольованих державою), інші заходи, спрямовані на просування мобілізації (банально навчальні центри на рівні бригад, що є дешевшим та ефективнішим заходом, аніж діючі), то проблем би з мобілізацією не було б.
Мені, як інженеру за фахом виробництво важливіше.
По-друге, навіщо використовувати людей, які не можуть воювати, як худобу або зеків, якщо можна їх мобілізовувати в Укроборонпром? Росія набрала 300 тисяч в їхнії оборонпром, про це зелені мовчать. Бо це їм невигодно, бо нагадування, що вони не робили держзамовлення в Укроборонпром з 2019 року по 2022. А в нас досі вакансій на сайт укроборонпрому немає. А рашка тисячами робітників набирає і нормальні гроші сплачує в йхньому оборонпромі. Рашисти в три зміни роблять набої, снаряди, міни, танки, бтри, бомби, ракети, дрони, тощо. А ми вважаємо, що наші громадяни гідні тільки з лопатою у посадці бути? Тільки дрони робимо і те, через пень-колоду, бо Зе забуває гроші виділяти на держзамовлення. А зброю нам Захід подарує? (може). Так переможемо.
Тому твоя думка помилкова.
Наша влада колись ще до Зе придумала ефективну систему мобілізації для протистояння Росії в якої мобресурс в рази більше. За цією системою багатодітні батьки та люди обмеженно придатні мали мобілізовувались в тероборону яка мала заміняти поліцію, поступово, тих хто здоровий та без дітей, і прикордонників, в межах свого району. Зелені це *******, як і ******* перевести країну на військові рейки, покладали надії на контрнаступ, продовжують заробляти на державі під час війни, і теж незнають що робити дальше.
Але деякі речі вони робили завдяки нам, нашій пасивності і нашій активності. І неважливо тут хто за кого голосував і тд. Важливо що ті люди які могли вчиняти активні дії вже або загинули або поранені ( більшість) або перегоріли.
А залишились такі як ми, ті що можуть в інтернетах срати.
По дорогах, особисто знаю людину, допомога в їй з інфою по акумах, яка налагодила, не сама, невелике виробництво. З нуля. Для заробітку. І знаю людину яка на початках цього виробництва зібрала перші моделі дронів, випробувала їх, затратила на це свій час та десь триста доларів, а зараз працює на оборонку, людина без вищої освіти, з бажанням вчитись, і робити потрібні речі. І має бронь, хоча вона йому і непотрібна бо по роках його ще не мобілізують. Тому те що ти щось там думав то таке, от якби ти ще щось робив.
Влада не знає, кажеш, що робить.... Я знаю, що робить. Переводити країну на військові рейки і мобілізувати людей на військове виробництво. Ми за 10 років війни навіть одного патронного заводу не зробили. Менша кількість людей з великої кількостю зброї і *********** зможе зупинити більшу кількість людей! Крім того, це допоможе менше залежати від політичної волі союзників, молитися- чи дадуть зброю, чи ні. Снаряди, патрони, гранати, дрони, міни, ракети, пушки, ракетні установки ми зможемо ще і ще виробляти, а нових людей вже не зможемо, це безповоротні втрати. Ми не можемо собі цього дозволити, ми кількісно дуже поступаємося ворогу.
А інженерів- технологів є *****. Знаю таких що дендрити бачать в ШХ15 при стократному збільшені, позор *****.
А так то все вірно, дуже мало робиться, в першу чергу державою.
**********
Контракт обов'язково повинен мати часові рамки. Якщо контракт безстроковий, то це не контракт, а ще одна форма добровільної мобілізації, яку назвали "контрактом".
Тоді мобілізація без "контракту", - ти повністю безправний.
Мобілізація з "контрактом", - ти маєш певні права і пільги, хоча б на папері.
Наприклад, іноземець, який підписав контракт на службу в ЗСУ, в будь-який момент може розірвати цей контракт, і стати цивільною особою. Чи має таке саме право громадянин України? Відповідаю, - ні!
В цьому і має полягати реформування служби в ЗСУ, яке надасть мотивацію, - щоб добровольці мали чітко регламентовані права і обов'язки, з чітко визначеним строком служби. Тоді це заохотить ставати добровольцями, а не потрапляти в мобілізаційне рабство.